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Волчица, экс-соперник Забита и шведский чеченец побеждают. Все о турнире UFC
16 июля 08:37
автор: Владислав Усачев

Волчица, экс-соперник Забита и шведский чеченец побеждают. Все о турнире UFC

В ночь со среды на четверг на Бойцовском острове прошел турнир UFC on ESPN 13.

ВЫХОД ВОЛЧИЦЫ

Российская спортсменка грузинского происхождения Лиана Джоджуа провела свой второй поединок в промоушене UFC. Первое появление «Волчицы» случилось в прошлом году на разогреве поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Тогда ее соперницей стала опытная Сара Морас. Для Лианы бой оказался крайне тяжелым. Канадка жестко вцепилась в россиянку с самого начала встречи и в итоге победила техническим нокаутом в середине третьего раунда.

На этот раз соперницей Джоджуа стала Диана Белбита из Румынии, также проигравшая свою дебютную встречу в организации. Румынка попыталась взять инициативу в свои руки: сначала она придавила Лиану к клетке, а затем провела тейкдаун.

Но этот прием Белтина провела не слишком удачно. Джоджуа попыталась «задушить соперницу, а потом вышла на болевой прием на руку. Диане пришлось отчаянно отбиваться. Но спустя минуту она вскрикнула от боли и сдалась, а Джоджуа одержала первую победу в UFC.

«ВИКИНГ» ПО ФАМИЛИИ ЧИМАЕВ

Дебютный поединок в UFC провел уроженец Чечни Хамзат Чимаев, представляющий Швецию. «Чеченский Викинг» встретился с 35-летним валлийцем Джоном Филлипсом и нокаутировал соперника во втором раунде.

Ранее Чимаев выступал в азиатском промоушене Brave, поэтому нынешняя победа для него является главным достижением в спортивной карьере. При этом «Викинг», тренирующийся с Александром Густафссоном, не знает поражений, а все победы одержал досрочно.

Филиппса он победил удушающим приемом в начале второго раунда.

БЫВШИЙ СОПЕРНИК ЗАБИТА

Американец Кэлвин Каттар хорошо зарекомендовал себя в прошлом году, несмотря на поражение от Забита Магомедшарипова. В третьем раунде он попросту громил перспективного россиянина, поэтому его предыдущее выступление против Джереми Стивенса получило высокий посев на турнире UFC 249, а сейчас он второй раз дрался в главном поединке вечера.

Соперником Каттара был неуступчивый Дэн Иге. Свои последние поединки оба провели в начале мая. Каттар нокаутировал Стивенса, а Иге испортил дебют Эдсону Барбосе в полулегком весе, одержал волевую победу над огромным бразильцем.

На этот раз конкурентной борьбы не получилось. Каттар действовал на классе, хорошо чувствуя дистанцию для атаки. Иге временами удачно атаковал, но все-таки его успешные действия носили эпизодический характер. В результате бой продлился всю дистанцию и судьи единогласным решением отдали победу Каттару, который продолжает подниматься к вершине рейтинга.

Главный кард:

  • Кэлвин Каттар победил Дэна Иге единогласным решением судей.
  • Тим Эллиотт победил Райана Бенуа единогласным решением судей.
  • Джимми Ривера победил Коди Стэмана единогласным решением судей.
  • Таила Сантос победила Молли Маккэнн единогласным решением судей.
  • Мунир Лаззес победил Абдула Разака Альхассана единогласным решением судей.

Предварительный кард:

  • Хамзат Чимаев победил Джона Филлипса сабмишеном во втором раунде.
  • Лерон Мерфи победил Рикардо Рамоса нокаутом в первом раунде.
  • Модестас Букаускас победил Андреаса Михайлидиса нокаутом в первом раунде.
  • Джаред Гордон победил Криса Фишголда единогласным решением судей.
  • Лиана Джоджуа победила Диана Белбиту амбаром в первом раунде.
  • Джек Шор победил Аарона Филлипса сабмишеном во втором раунде.

источник: «Советский спорт»
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