Волчица, экс-соперник Забита и шведский чеченец побеждают. Все о турнире UFC

ВЫХОД ВОЛЧИЦЫ

Российская спортсменка грузинского происхождения Лиана Джоджуа провела свой второй поединок в промоушене UFC. Первое появление «Волчицы» случилось в прошлом году на разогреве поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Тогда ее соперницей стала опытная Сара Морас. Для Лианы бой оказался крайне тяжелым. Канадка жестко вцепилась в россиянку с самого начала встречи и в итоге победила техническим нокаутом в середине третьего раунда.

На этот раз соперницей Джоджуа стала Диана Белбита из Румынии, также проигравшая свою дебютную встречу в организации. Румынка попыталась взять инициативу в свои руки: сначала она придавила Лиану к клетке, а затем провела тейкдаун.

Но этот прием Белтина провела не слишком удачно. Джоджуа попыталась «задушить соперницу, а потом вышла на болевой прием на руку. Диане пришлось отчаянно отбиваться. Но спустя минуту она вскрикнула от боли и сдалась, а Джоджуа одержала первую победу в UFC.

«ВИКИНГ» ПО ФАМИЛИИ ЧИМАЕВ

Дебютный поединок в UFC провел уроженец Чечни Хамзат Чимаев, представляющий Швецию. «Чеченский Викинг» встретился с 35-летним валлийцем Джоном Филлипсом и нокаутировал соперника во втором раунде.