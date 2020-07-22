Исмаилов – Емельяненко. Возможна ли сенсация?

Но в любом случае, данный поединок в большей степени шоу, чем реальный рейтинговый бой. Ни Емельяненко, ни Исмаилов не претендуют на то, чтобы отобрать пояс чемпиона ACA в тяжелом весе у Мухумата Вахаева . Более того, оба спортсмена станут удобными соперниками для нынешнего обладателя титула.

Вероятно, дополнительный перерыв должен лучше отразиться на форме Емельяненко, который проводил сборы в Чечне и за полгода не угодил ни в одну неприятную историю. К апрелю Александр едва ли мой выйти на пик кондиций, а сейчас – все карты в руки. Козыри в том числе.

Страшно подумать, но об этом поединке было объявлено еще в конце прошлого года, а состояться он должен был в апреле, но по понятным причинам был перенесен. Вряд ли это доставило какие-то проблемы самим бойцам. До боя было еще далеко, а изматывающая весогонка не грозила никому из спортсменов ни при каких обстоятельствах.

Емельяненко – природный тяжеловес. Он дерется в своем дивизионе. У него внушительное преимущество в росте и размахе рук. Александр уже давно не практикует приемы из самбо и делает ставку на бокс. С виду, именно то оружие, которое нужно против Исмаилова.

Но Емельяненко практически на два года выбыл из соревновательной практики. Бой по правилам бокса с Михаилом Кокляевым не в счет. В клетку же Александр последний раз выходил в августе 2018 года. И он оказался в шаге от поражения от американца Тони Джонсона.

Джонсон быстро смекнул, что в стойке ему делать нечего и стал постоянно переводить Емельяненко в партер. На «полу» Александр даже в лучшие годы проигрывал все что можно. Вспомним хотя бы его поединки против Джоша Барнетта, Фабрисио Вердума и Джеффа Монсона. А ведь Исмаилов как раз базовый борец.

Хотя последний раз Магомед практиковал борьбу в первых двух раундах с Владимиром Минеевым. После этого он на пресс-конференциях обещал рубиться в стойке с новыми соперниками и держал слово. На Вячеслова Василевского и Артема Фролова, которых Исмаилов избил, было больно смотреть.

И если сейчас у Маги не получится с боксом, он всегда может «включить» борьбу. В пользу Магомеда также говорит то, что никогда в жизни он не был в нокауте. Однако поединок с Минеевым вскрыл другую проблему – у Исмаилова «кончился бензин», но тогда было пять раундов, а сейчас – три. И Магомед, как он часто повторяет, будет «газовать» на протяжении всего боя.

ЧТО ЖДАТЬ?

Несмотря на то, что Исмаилов никогда не выступал в тяжелом весе, переход из категории до 83 кг в категорию до 120 кг не должен стать для него проблемой. Спортсмен никогда не скрывал, что весогонки для него зачастую проходят сложнее, чем бои, и во внесоревновательный период его вес превышает 100 кг.

Кроме того, возраст. Уже в августе Емельяненко исполнится 39 лет, а 34-летний Исмаилов находится на пике формы и славы. Тем более Мага не скрывает, что принимает допинг, который повышает выносливость и концентрацию. Из этого можно сделать вывод, что как минимум у Александра не получится «удосрочить» своего соперника.

Еще один напрашивающийся вывод: диктовать стиль поединка будет Исмаилов. Борцы в этом плане всегда имеют преимущество перед боксерами. Не получится пробить с рук, Магомед пойдет в клинч или в ноги, и будет забирать в свой актив минуты и баллы. Поэтому шансы Исмаилова выглядят предпочтительнее.

Однако бой все-таки носит в первую очередь коммерческий характер, а не спортивный. Поэтому совершенно не исключено, что если оба бойца услышат финальную сирену, независимо от происходящего в клетке, судьи объявят ничью. И никто не будет сокрушаться. Для обоих спортсменов деньги на первом месте.

СПРАВКА

ACA 107

24 июля 2020 года

Начало боя не ранее 22:00 по московскому времени

Прямая трансляция: официальный сайт ACA