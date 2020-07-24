Дмитрий Бикрев: Нокаутов на улице было больше, чем за карьеру

– А мы думали, что это из-за Мокуджина – персонажа игры Tekken. Он тоже деревянный и вы вроде даже хотели сделать татуировку с его изображением. – Да, мы же в детстве все играли в «Денди» и потом «Сони». А Мокуджин – это бойцовский персонаж. Привязка к нему, конечно, есть. Он тоже деревянный. Хотя мне там много персонажей нравилось.

– Дмитрий, у вас весьма необычное прозвище «Деревяшка». Откуда оно у вас и не обидно ли, что вас так называют? – Мне когда-то тренер кричал: «Бикрев! Ты – деревянный по пояс, я тебя из зала выгоню!». У меня есть друг Рафаэль. Помню, как попал ему в ухо во время спарринга. У него кровь пошла. Он в нокауте. И тренер орет: «Ты что?». Тогда и прилипло прозвище ко мне. Сейчас это уже нарицательное. Ничего обидного нет.

В прошлом году Бикрев стал чемпионом Fight Nights Global, а его поединок с Максимом Буториным был признан самым зрелищным боем. Дмитрий посетил редакцию «Советского спорта» и рассказал о трех высших образованиях, планах на будущее и отношении к Александру Емельяненко, который уже сегодня проведет бой с Магомедом Исмаиловым.

– А еще что-нибудь на «Денди» запомнилось?

– Да - «Черный плащ», «Танчики» и «Контра». После эпохи «Денди» мы часто ходили за 20-30 рублей играть в компьютерный клуб. В то время дома ни у кого компьютеров не было. Играли в Сounter-Strike, Half-Life и Quake. Я кстати в Half-Life хорошо играю. Diablo прошел, «Героев меча и магии». Сейчас если играю, только на телефоне в Homescapes, уже 2500 уровней преодолел.

«У НАС ЛЮБОГО МОГУТ СРАВНИТЬ С ГОВНОМ»



– Последний бой до пандемии вы провели с Александром Янковичем и многие посчитали, что соперник вам неровня…

– Что ни сделай в нашей стране, найдутся люди, которые тебя поддержат. И всегда найдутся те, кто аккуратненько скажет, что ты – «говно». Неважно, насколько ты сам известен. Все равно будут дружно кричать что-то плохое. Побьешь другого, скажут – «старый», «не готовый» или «просто повезло».

– Конкретно от самой победы, какие у вас впечатления?

– Признаюсь, что в определенный момент мне стало жалко его бить. Я очень плотно попадал. У меня рука как в тесто влипала после каждого удара. Надо отдать сопернику должное, голова у Янковича очень крепкая. После боя у него были такие травмы на лице, словно он – инопланетянин. Похоже на Йоанну Енджейчик после боя с Вэйли Чжан. Я увидел его в раздевалке, когда зашел сказать спасибо за бой. Ужасное зрелище. У него еще были уши разбиты. Они налились, как сливы.

– Как выступать в Adrenaline Stadium? Это, все-таки, концертный зал.

– Нормально. Не понравилось, что постоянно люди какие-то ходили по раздевалкам. У меня даже человек у двери встал, чтоб никого не пропускать.

– Сам вечер раскручивался как вручение наград Russian MMA Awards. Вы были одним из номинантов. Про бои вообще было мало информации. Как на это отреагировали?

– Да, просто корпоратив провели. Отдать надо должное Януковичу, он сразу согласился на этот бой. Он «газовать» начал – мол, давай пять раундов по пять минуть драться, как в чемпионском бою. Но Камил Гаджиев от такой идеи отказался. Вот если бы это был чемпионский бой, «говнишко» еще больше бы поднялось.

«ПОЖАЛЕЛ БУТОРИНА»



– На данный момент свой главный бой в карьере вы провели против Максима Буторина. Многие сочли результат боя спорным.

– Да какой там спорный? Там по видео видно, что Максим все понимал, когда ждал объявление результата.



– Бой начался очень ярко, казалось, что все может быстро закончиться.

– Я никогда не хочу затягивать.



– А вы знали, что он был фаворитом?

– Да и черт с ним. Видел, коэффициент - 2,5. Мои тренера на этом бое «подняли» нормально.

– Я предполагал, что бой закончится досрочно.

– И я тоже, там столько шансов было бой закончить. Это моя недоработка. Буторин – парень волевой, но когда я делал ему болевой на руку, откровенно его пожалел. Сделал болевой мягко, как на тренировке. После третьего раунда я посмотрел на него и понял, что все - бой выиграю.

– Тяжело было драться пять раундов?

– В моей жизни это было только раз. И это было тяжело. Про пять раундов лучше спросить у Джона Джонса, он сколько раз дрался полные бои...

– У Джонса не самый высокий темп, а ваш поединок признали боем года. Хотя многие считали, что им должен был быть бой Марата Балаева и Салмана Жамалдаева.

– Я сам голосовал за Балаева. Когда встал вопрос, какой бой получился более зрелищным, стали разбирать моменты поединков. Это абсолютно разные истории. Марат в своем поединке постоянно шел вперед. Все знают, что он никогда не сдается: ни без ноги, ни без руки. Если была бы награда «За волю к победе», это его приз. У нас же был бой в другом ключе, мы оба технические действия проводили, инициатива переходила, мы дрались в стойке. В плане интереса у нас бой получился лучше, Марат заслужил приз за волю к победе, а Жамалдаев выдержал план и сделал все как по учебнику.

«УЗНАЮТ ПО ФОТОГРАФИИ С ПУТИНЫМ»

– Расскажите о своем поражении от Александра Сарнавского. Вы совершенно неожиданно проиграли удушающим приемом.

– Проиграл, так проиграл. Нюансов хватало. План на бой был таким: если в стойке Сарнавского не перееду, не хватит ударной мощи, надо с ним бороться. Даже попал разок хорошо, но не вышло. А Сарнавский удивил поведением после боя. Очень хороший парень, мы до сих пор тесно общаемся. Я, кстати, всегда за него болел, особенно, когда он в Bellator выступал.



– После того как взяли пояс, жизнь изменилась? На улице узнают?

– Нет, абсолютно. Вот случай был, еду я в метро…

– Ого. Даже на метро ездите.

– Конечно, я же не Алла Пугачева. – смеется Дмитрий. - Машина есть, но не все в Москве можно сделать на машине. Еду в метро, меня какой-то парень с Кавказа узнает. И показывает селфи с Камилом Гаджиевым, говорит, давай селфи сделаем и Камилу отправим. Мы сделали. Он говорит: «Красавчик. Красивый бой провел».

Еще случай. Недавно в супермаркете покупаю продукты и вдруг чувствую, кто-то на меня смотрит. Я думаю: маньяк что ли? Прохожу мимо него, а он говорит: «Это не вы недавно с Владимиром Путиным обнимались?» (на турнире по боевому самбо, – Прим. ред.)? По самбо дрались. Отвечаю: «Я». Он: «Да, я вас узнал».



– Александр Волков признался, что однажды его так же узнали в магазине и спросили: «Это вы Волков?» Он ответил: «Нет, не я, я – баскетболист».

– У меня такое в Сочи было. Пошли с другом в волейбол поиграть. И вдруг парень какой-то говорит: «Вот это да, с нами играет же сам Дмитрий Бикрев». А я ему: «Я Ваня». Он растерялся и отвернулся. Так смешно было.

«У МЕНЯ ТРИ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАНИЯ»

– Вашу фамилию часто пишут через букву «е», хотя на самом деле там «ё». Вы очень резко отреагировали на это перед боем с Сарнавским.

– Да. Почему люди букву «ё» не используют? Много таких моментов, спрашивают при оформлении документов, как в паспорте записано.

– Вы еще и родились 22 апреля. Как Владимир Ленин. В детстве не дразнили?

– В 90-е еще как-то было, а в 2000-х отошло.

– Какое у вас отношение к Ленину, как к личности?

– Если взять все этапы правления в стране от Петра I до Иосифа Сталина, их кто-то осуждает, кто-то поддерживает. Это же прошлое. Мы тогда не жили. Историю мы знаем только из учебников. Но не факт, что все было так, как там написано. Многое остается за ширмой.

Дата 22 апреля настроила меня с детства, что надо учиться, учиться, учиться. Хотя у меня вся семья преподаватели, у меня три высших образования.

– Какие именно?

– Первое «Защита информации». Я в школе на физмате учился и считался самым сильным в математике. Мне советовали пойти на информатику, эта индустрия развивалась, компьютерный век, как-никак. Хотя когда я учился, я понял, что информатика - это не мое. Да, я могу написать алгоритмы, но сидеть по шесть часов и учить языки программирования не для меня.

Второе – преподаватель физической культуры. Я написал диплом о том, что хорошо знаю - о применении болевых приемов, скручивании пятки. Это очень травмоопасный прием. Меня даже на защите спрашивали: «Кто это написал? Наверное, ваш тренер». А я сам писал все. Хотелось бы написать кандидатскую, но позже, сейчас времени совсем нет.



Третье – «Муниципальное государственное управление». Это образование продиктовано заделом на будущее, чтобы помогать развитию, чтобы понимать все этапы. А то хватает примеров, когда человек учился на журналиста, а его ставят экономистом. Это неправильно.

«МОЕЙ РУКОЙ ТОЛЬКО РЮМКИ ДЕРЖАТЬ»

– Странно, что человек с таким багажом знаний пошел в борьбу. В своей автобиографии Майк Тайсон писал, что заниматься боксом лучше получается у тех, кто меньше думает, а действует на инстинктах.

– Ум – понятие относительное. Кого я умнее? Муравья? А про гетто это реверанс в сторону Камару Усмана, Йоэля Ромеро или Израэля Адесании? Я бы не сказал, что они глупые. Моя мама против боев была. Меня спрашивают, какая у меня база была? Я говорю баскетбол, в который любил играть.

– Так вы же не высокий для баскетбола.

– Зато я там много дрался. У меня фолов много было и после игры в раздевалках постоянно дрались. Плюс я приехал с севера и все хотели чукотскому парню что-то растолковать.



– То есть вы решили научиться постоять за себя?

– Мне это близко по духу. Я еще на Чукотке ходил в секцию карате с другом. И мы там много бесились, и нас тренер заставил всю тренировку стоять на кулаках. Потом я стал заниматься в разных секциях, но проходил месяц. Надо было платить за занятия, а денег не было, родители говорили: «Зачем тебе это надо?». Я шел в другую секцию, даже на бокс ходил. Занимался у тренера Эдуарда Трояновского, но он меня с ног до головы «обосрал», сказав, что у меня руки, как у алкаша. У меня такая особенность в левом кулаке - не могу указательный палец до конца сжать. И тренер говорил, что такими кулаками только рюмки держать. Поэтому я на рукопашку пошел.

– Рукопашный бой на ваш взгляд самое приближенное к ММА?

– Нет, абсолютно. Самое большое отличие ММА, это то, что нет команды «стоп». Бой не останавливают и на середину снова выходить не надо. В любителях если не провел прием, поднимают в стойку. Поэтому тяжело переходить в профи, где партер заканчивается, только если совсем соперники просто лежат.

– В следующем бою вам предстоит зашита титула. Соперник Шамиль Амиров. Вы вроде давно искали с ним встречи?

– Не совсем. Я выиграл пояс, он предложил бой моему менеджеру. В итоге ему предложили бой с Буториным, но что-то там не сошлось. Тем более он борец, хотя его одолел Ясубей Эномото.

– А вы сами кем себя считаете, ударником или борцом?

– Ударником в чистом виде.

– А не хотелось бы подраться с Владимиром Минеевым? Он ведь очень известен в России.

– Не, с Володей мы вместе тренировались, он больше меня по весу.

– Вы дружите? Ведь те, кто в Fight Nights, как правило едва ли не братья?

– У меня со всеми хорошие отношения, но я как бы сбоку. А Гаджиев, Минеев, Виталий Минаков, Али Багаутинов и Расул Мирзаев – это как семья.

«НЕ БЫЛО БЫ ИНТЕРНЕТА, НЕ БЫЛО БЫ И САШИ ЕМЕЛЬЯНЕНКО»

– Какого вы мнения об Александре Емельяненко? Это в первую очередь боец или фрик?

– Знаете, пока Саша не светился в хронике, никто особо им и не интересовался. Он был просто братом Федора. И если посмотреть на его карьеру, ничего «волшебного» он не сделал кроме того, что проиграл Мирко Филипповичу.

Потом он поймал свою волну. У него есть харизма, одно его «Здрасьте, здрасьте люди добрые» чего стоит. Все его действия продиктованы интересами нашего общества. Не было бы интернета, никому бы он не нужен был бы. У нас общество такое - мы хотим что-то смотреть, что-то осуждать. Можно сравнить Емельяненко с Конором Макгрегором.

– Емельяненко будет драться с Магомедом Исмаиловым. Вроде бы Магомед набрал больше 120 кг. Он не рискует?

– Да ну, я тоже с блином взвешивался. И большинство писали: «Вау как ты это делаешь?». Люди не понимают юмора. Так что больше 100 кг он в бою не будет. Если бы они дрались 3 апреля, то Емельяненко за месяц бы нужную форму не набрал. Толку никакого не было. А сейчас в связи с переносом на 23 июля и с учетом того, что Рамзан Кадыров не даст ему спуску, я ничего хорошего для Маги в этом бою не вижу. У Саши больше шансов. Он очень нестандартно бьет и у него очень длинные руки. Так что Маге будет непросто. Как там Толя Малыхин говорит? «Изи мани, бро».

– Хотелось бы еще узнать ваше мнение о бое по боксу между Александром Емельяненко и Владимиром Минеевым. Если за счет чего Мага может выиграть понятно, то что можно сделать с Александром в боксе? Учитывая что Минеев попросту меньше.

– У Вовы большой опыт по кикбоксингу. Если бой проходил по этим правилам, Володя был бы фаворитом, а так будет тяжело. Я сам недавно выступал по боксу. Очень тяжело, когда ты маленький, а соперник большой. Я иногда выступаю по любителям. На последнем турнире два боя выиграл, а в финале проиграл по очкам.

«ТАЩИЛСЯ ОТ ГОЛДБЕРГА»

– На «Битве за хайп» Артем Тарасов и Вячеслав Дацик собрали гигантское количество просмотров. Вам не обидно, что фрик-бои собирают больше интереса, чем серьезные спортивные состязания?

– А чего обижаться? Видно, нашим людям это надо. Можно другой пример взять, актера Алексея Панина, например. Он тоже не напрягается, но не переживать мне теперь из-за него.

– Значит, делаем Панин против Тарасова? Хороший же бой?

– Лучше уж с Камой Пулей - он хоть ногами бьет.

– У вас были кумиры в детстве? Можно даже из баскетболистов.

– Мэджик Джонсон. В «Титанах рестлинга» тащился от Билла Голдберга. Потом пришла пора UFC и там мне очень нравились Тито Ортис и Чак Лидделл. Один был такой «Огонь», а другой прям «Айсмен». Ортис мне очень нравился своим хайпом, когда он «закапывал» соперника после победы, выходил с огнем, под Limp Bizkit, с двумя флагами США и Мексики. Тэнк Эббот очень нравился, просто уникальный чувак был.

– А Олег Тактаров?

– Меня прикалывало, что там парень русский вроде Ивана Драго, всех побеждал.

– А из музыки что любите?

– Я вырос на The Prodigy, любил Limp Bizkit, из репа Тупака очень плотно слушал. Джорджа Майкла любил.



– А Сектор Газа?

– Не мое. Стинг, Майкл Джексон. Это таланты. Сами же посудите - все мы смотрели фильм «Жмурки», но никто не хочет смотреть, что Панин сейчас делает. В кино очень любил фильмы с Ван Дамом: «Кикбоксер», «Уличный боец» и «Двойной удар». Хотелось в детстве ходить и защищать слабых. Всегда влезал в драки за справедливость. Слава богу, тогда телефонов не было, чтобы заяву кто-то мог написать. Много историй было веселых, нокаутов на улице было больше, чем за всю мою карьеру.

