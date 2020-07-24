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Награда для героя: боец Петр Ян получил подарок от соотечественников
24 июля 17:17
автор: Сергей Иванов
автор фото: пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил»

Награда для героя: боец Петр Ян получил подарок от соотечественников

Российский боец смешанных боевых искусств, подтвердивший в июле статус чемпиона UFC в легчайшем весе, Петр Ян, вернулся из Абу-Даби в Екатеринбург.

Здесь его ожидал не только теплый и радушный прием, но и щедрый подарок за достижения - внедорожник Mercedes GLE 450.

Сильный духом

12 июля этого года на чемпионате Ultimate Fighting Championship в ОАЭ Петр одержал ошеломительную победу над бразильцем Жозе Алду, став чемпионов UFC в легчайшем весе. Благодаря этой победе UFC включило Петра Яна в рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий, где он занял 13-ю позицию. Эти достижения – результат не только спортивных тренировок, но и силы характера. А ещё Ян всегда подчеркивал, что считает себя настоящим русским православным человеком, и в интервью не раз восхищался своей родиной.

Награды за упорство

пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил»

Одноклубники Яна чествовали его в первый день приезда. Он с гордостью показал им свой чемпионский пояс. Восхищение профессионализмом спортсмена выразили и крупные бизнесмены. Так, глава Русской Медной Компании Игорь Алтушкин в торжественной обстановке подарил Петру элитный внедорожник Mercedes GLE 450.

«Я знал, что меня ждет какой-то сюрприз. Очень приятно – это огромнейший подарок. Очень приятно внимание, даже не ко мне,
а ко всей команде и тем ребятам, которые еще только на своем старте – у них есть все возможности, чтобы заниматься спортом. Только тренируйся и показывай результат», – ответил на теплые слова поздравления Петр Ян.
Цена за такой автомобиль колеблется в районе 6,5 миллиона рублей. Это хорошая прибавка к гонорару за победу в чемпионате, по итогам которого спортсмен получил 16 миллионов рублей. Но эти деньги, по его словам, он намерен вложить в строительство дома для мамы. Именно мама всегда первой узнает о победах сына и особенно им рада.

Петр поделился своими эмоциями от вождения нового автомобиля: «Мне нравятся машины, для каждого мужчины и парня это интересно. Со многими машинами я как Аватар - сажусь и чувствую, что какое-то слияние происходит».

Новый Mercedes пополнит автопарк бойца, в котором уже есть несколько престижных иномарок. Так, черный Mercedes-Benz E-klasse 5-го поколения тоже был подарен Петру за победу в 2017 году, когда он завоевал титул чемпиона ACB. А Porshe Cayenne спортсмен купил сам несколько лет назад, чтобы отпраздновать очередной выигрыш в UFC.

Не забывая о корнях

пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил»

Петр Ян никогда не стесняется демонстрировать любовь к родине и свой патриотический настрой. Он выходит на бои с российским флагом, и это отличает его от других спортсменов. «Я представляю Россию, нашу страну. Приятно, когда люди знают, что я из России. Многие в России смотрят поединки, видят меня с флагом. Это уже некий образ. Плюс мотивация для нашего народа, для молодежи и отечественных спортсменов», – поделился Петр своей позицией.

Победа Яна над бразильцем Жозе Альдо – это очень важное событие не только для Екатеринбурга, но и для России в целом, и для мирового спорта. Таким образом, российский боец вывел Россию на второе место по количеству действующих чемпионов UFC и установил рекорд легчайшего дивизиона лиги по количеству значимых ударов за один бой — 194.

За свою карьеру Ян провел 16 боев и одержал 15 побед.

Напомним, что он дебютировал в UFC в 2018 году. За это время он провел шесть поединков и получил шанс на титульный бой, который с блеском выиграл.

Каждому стоит попробовать

MMA Fighting

История Петра Яна – это наглядная демонстрация того, что каждый человек может достичь любых высот, если будет прикладывать усилия и стараться. Скромный паренек из глубинки, маленького населенного пункта Дудинка Красноярского края заставил заговорить о себе весь мир. Упорства, труд и скромность - вот что отличает многих российских спортсменов. Приятно, что соотечественники понимают значение побед своих титулованных бойцов для поднятия престижа нашей страны за рубежом, в мировом спорте.

Добавим, что основатель клуба «Архангел Михаил» и глава Русской Медной Компании Игорь Алтушкин, подаривший внедорожник Петру Яну, давно прославился своими щедрыми меценатскими поступками. Уральские бизнесмены известны на всю страну своей поддержкой спорта, культуры, искусства. Реализуют они и международные проекты. Например, такое масштабное мероприятие, как Международный музыкальный фестиваль «Парус», ежегодно проходящий в Дубае, поддерживают несколько крупных уральских компаний.

источник: «Советский спорт»
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Награда для героя: боец Петр Ян получил подарок от соотечественников
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