Награда для героя: боец Петр Ян получил подарок от соотечественников

Здесь его ожидал не только теплый и радушный прием, но и щедрый подарок за достижения - внедорожник Mercedes GLE 450.

Сильный духом

12 июля этого года на чемпионате Ultimate Fighting Championship в ОАЭ Петр одержал ошеломительную победу над бразильцем Жозе Алду, став чемпионов UFC в легчайшем весе. Благодаря этой победе UFC включило Петра Яна в рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий, где он занял 13-ю позицию. Эти достижения – результат не только спортивных тренировок, но и силы характера. А ещё Ян всегда подчеркивал, что считает себя настоящим русским православным человеком, и в интервью не раз восхищался своей родиной.

Награды за упорство

пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил»

Одноклубники Яна чествовали его в первый день приезда. Он с гордостью показал им свой чемпионский пояс. Восхищение профессионализмом спортсмена выразили и крупные бизнесмены. Так, глава Русской Медной Компании Игорь Алтушкин в торжественной обстановке подарил Петру элитный внедорожник Mercedes GLE 450.

«Я знал, что меня ждет какой-то сюрприз. Очень приятно – это огромнейший подарок. Очень приятно внимание, даже не ко мне,

а ко всей команде и тем ребятам, которые еще только на своем старте – у них есть все возможности, чтобы заниматься спортом. Только тренируйся и показывай результат», – ответил на теплые слова поздравления Петр Ян.

Цена за такой автомобиль колеблется в районе 6,5 миллиона рублей. Это хорошая прибавка к гонорару за победу в чемпионате, по итогам которого спортсмен получил 16 миллионов рублей. Но эти деньги, по его словам, он намерен вложить в строительство дома для мамы. Именно мама всегда первой узнает о победах сына и особенно им рада.