«Я сделал это намеренно». Исмаилов разбил лицо и нокаутировал Емельяненко (видео)

ВЕС

На официальном взвешивании за сутки до поединка участники предстоящей встречи показали интересные цифры. Емельяненко ожидаемо немного не дотянул до 120 кг. Его результат – 117,1 кг, а вес Магомеда составил лишь 94,6 кг. Хотя ожидалось, что он будет весить чуть более 100 кг. В результате разница в массе составила 22,5 кг.

Люди, которые еще вчера были уверены в победе Исмаилова, призадумались. Все-таки разница оказалась ощутимой. При этом «малыша» Магомеда сей факт совсем не волновал. Он сохранил хорошее настроение, сравнивал себя с Конором Макгрегором и допустил, что сможет нокаутировать своего соперника.

Емельяненко чуть более академично обещал бить и крушить Магомеда. Создавалось ощущение, что к нынешнему сопернику Александр отнесся с той же серьезностью, что к предыдущему – Михаилу Кокляеву.

Хотя ничего общего между Кокляевым и Исмаиловым нет. Михаил дебютировал в боксе, встретившись с Александром, а на счету Магомеда было уже немало ярких побед над серьезными соперниками. Этому Емельяненко не придал значения. И зря.

БОЙ

Буквально десять секунд Исмаилов выжидал, а затем резко перешел в атаку размашистыми ударами. Несколько попаданий пришлись в область подбородка Емельяненко, но не потрясли бойца из Старого Оскола, а затем Магомед «выбросил» свою козырную карту – удачный бросок в ноги и поединок перешел в партер.

Более четырех минут Александру пришлось выживать в очень сложном положении. Последние секунды первого раунда получились и вовсе отчаянными. Емельяненко удалось выйти из захвата Исмаилова, но насколько неудачно, что Магомед всадил несколько чудовищных ударов ему в голову. Он рассек сопернику бровь и разбил ухо. И даже не все в зале поняли, что остановило бой – сирена и решение рефери? Оказалось, что сирена.

Но минутный перерыв не особо помог Емельяненко. Второй раунд начался под копирку неудачно для Александра. С разницей в том, что его лицо уже потеряло «товарный» вид. Исмаилов продолжил избивать Емельяненко на партере, причем удары Магомеда стали намного более «чистыми», а Александр буквально только в этот момент сообразил, на что он подписался, согласившись подраться с таким соперником.

Еще более унизительным для Емельяненко было то, что после окончания раунда Исмаилов помог ему подняться. Магомед сохранил много сил, а вот «бензобак» Александра был пробит еще в первом раунде. В начале третьей пятиминутки Емельяненко сам попытался побороть соперника, но совершил настолько неудачный выпад, что Исмаилов просто перебросил 120-килограмовую тушу через себя. И вновь лежащий Емельяненко начал пропускать силовые удары по лицу. Интрига окончательно умерла.

За две минуты до финальной сирены рефери остановил бой, чтобы врач смог оценить рассечение на лице Александра. Доктор разрешил продолжить поединок, но он продлилась еще буквально несколько секунд. Емельяненко пропустил новую порцию ударав по лицу и рефери объявил досрочную победу Магомеда.

БУДУЩЕЕ

Поражение от Исмаилова – огромный удар по авторитету Александра. Несмотря на богатое неспортивное прошлое, болельщиков у него предостаточно. Их даже не смущала не особо сильная оппозиция Емельяненко. Самым большим успехом в его карьере стала победа над Сергеем Харитоновым. Остальным более-менее известным бойцам он проиграл.

Но такое одностороннее поражение, превратившееся в избиение, от бойца значительно более легкого бойца обязательно оправдать чем-то сложно. Это не цирк-шапито с Кокляевым. Александр проиграл без шансов, что красноречиво говорит об истинном уровне спортсмена. Авторитетные бойцы сейчас вряд ли обратят внимание на Александра, так что в будущем он может рассчитывать только на фрик-бои. Например, дать реванш Кокляеву. Шутка.

У Исмаилова все прекрасно. Это был последний поединок по контракту с организацией ACA и дальше он вправе выбирать себе любого соперника. Самым долгожданным видится его вторая встреча с Владимиром Минеевым. Первый бой закончился вничью и в конце прошлого года глава Fight Nights Камил Гаджиев объявил, что реванш состоится после встречи с Емельяненко.

Однако интересно то, что сам Минеев зимой успел договориться с встрече с младшим Емельяненко по правилам бокса, которая планировалась на лето. Понятно, что летом она уже не состоится, а состоится ли вообще – большой вопрос. Впрочем, это никак не скажется на настроении самого Исмаилова, который может найти себе новый вызов где угодно.

«Мы мужчины всегда пробуем что-то новое, – первое, что сказал Магомед после боя. – Хотим познать что-то новое. Пробуя себя в чем-то новым, каждый из нас может пролететь над гнездом кукушки.

Хочу поблагодарить всех, кто за меня переживал и болел. Всем, кого я расстроил, и тем, кто ждал моего поражения, я хочу сказать: «Я сделал все намеренно. Намеренно выиграл. Намеренно расстроил».