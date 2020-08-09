Плевок остался безнаказанным. Льюис забил Олейника и установил рекорд (видео)

Примерно в таком ключе прошел весь поединок. Столяренко пыталась уйти от «объятий» Куницкой только одним способом – закинуть ноги на корпус соперницы и перевести поединок в партер. Несколько раз этот трюк ей удался. Далее Юлия пыталась провести болевой на руку, но ей уже со второго раунда банально не хватало сил, Куницкая легко отбивала все попытки соперницы, а время ее контроля в борьбе превысило 12 минут.

С момента старта поединка стало очевидно, что Столяренко чувствует себя в клетке настолько «комфортно», насколько убедительно смотрятся российские футболисты в Лиге чемпионов. Яна легко придавила соперницу к клетке и начала обрабатывать ударами с колен по корпусу. Реже наносила удары по лицу, но их хватило для того, чтобы разбить Юле нос и нанести сечку.

Ее соперницей стала литовка Юлия Столяренко , для которой этот бой стал дебютным в организации. Ранее она выступала в малоизвестных промоушенах. Имена ее предыдущих соперниц мало что говорили даже специалистам. Опыт и оппозиция Куницкой в представлениях не нуждались. Хотя в UFC она выступает с переменным успехом – две победы и два поражения. Но кто «бросит камень в ее огород» за поражение от Аманды Нуньес ?

Первой в клетке появилась уроженка Санкт-Петербурга Яна Куницкая . Сейчас «Лисица» проживает по ту сторону океана и встречается с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе Тьяго Сантосом .

Как итог, судьи отдали все раунды российской спортсменке. Примем, один из них поставил счет 30-26, углядев в одном из раундов полное доминирование «Лисицы».

АХМЕДОВА ПОБЕДИЛИ В СТИЛЕ ХАБИБА

Российский боец Омари Ахмедов выступает в UFC с 2013 года, но соперников, сопоставимых с Крисом Вайдманом в лучших кондициях, у него в карьере не было. Другое дело, что сам Крис уже давно отнюдь не в лучшей форме. Его даже нет в рейтинге среднего веса! Бывший чемпион UFC проиграл пять из последних шести поединков, а Ахмедов наоборот выдал серию из пяти побед и одной ничьей.

Это позволило подняться Ахмедову на 11-ю строчку и получить шанс на встречу с 36-летним ветераном. И надо же такому случиться, но Вайдман в этот вечер совсем не был намерен продолжать неудачную серию.

В первом раунде до последней минуты шла равная борьба, но Крис за счет борьбы «забрал» концовку. Во втором раунде уже лучше выглядел Ахмедов, но уже тогда было заметно, как россиянин «задышал». И это неудивительно, у него плотнее мышечная масса, а она требует кислорода. Удары Омари стали размашистыми, но зато он ничего не позволил сопернику показать в борьбе. На решающий раунд сил у россиянина просто не хватило. Вайдман почти сразу лег на Ахмедова и за следующие пять минут картина не изменилась.

Вайндман одержал лишь вторую победу за последние пять лет. Он может вернуться в рейтинг, но вряд ли продвинется далеко, а вот перспектив у Ахмедова уже не видно. Если «забитый» ветеран нашел на него управу, топовые бойцы найдут ее тоже. Омари нужно серьезно поработать над выносливостью.

ЛЬЮИС ПОБЕДИЛ ТРЕТЬЕГО РОССИЯНИНА

За пару дней до боя Деррик Льюис устроил шоу в своем твиттере. На видео он заявил, что ему по ошибке принесли еду Алексея Олейника. Обозначив это, американец проявил всю свою врожденную культуру. Со словами «в обеде не хватает некоторых ингредиентов», Льюис плюнул в контейнер с едой.

Нужно отметить, что сам Олейник сказал, что не смотрел видео, но знает, что еда была не его. Иначе говоря, Льюис максимально напряг свой мозг и придумал такую вот «шутку». Но все-таки интересно, насколько американцу хватило чувства юмора, если бы кто-то, а особенно белый боец плюнул ему в еду?

Льюис мощно включился в бой ударами с рук и ног, но затем зачем-то сам перевел встречу в партер. Этим действием американец создал себе массу проблем. Олейник попытался провести коронный прием удушение «Иезекииля», но шея Деррика оказалась слишком необъятной для этого. Тогда Алексей применил прием с давлением на диафрагму, но Льюис выдержал и это, хотя после боя признался: «Еще 20 секунд и я бы проиграл».

В перерыве угол американца знатно отсчитал своего бойца и Деррик вышел заряженным на следующий раунд. И он снова попал. На этот раз сильнее. Олейник упал на колено и Льюис начал добивать его ударами справа. Прошла 21 секунда с момента начала раунда и рефери посчитал, что этого достаточно.

Не получилось у Алексея одержать 60-ю победу в карьере. И в целом как-то не складываются у российских бойцов бои с Дерриком Льюисом. В 2018 году американец победил Александра Волкова, а двумя годами ранее Шамиля Абдурахимова. Они также проиграли досрочно. Более того после этой победы Льюис стал рекордсменом UFC по количеству нокаутов в тяжелом весе. Сейчас на счету Деррика 11 досрочных побед.

Для Алексея трагедии не произошло. Он одержал две победы в этом году и UFC охотно продлил с ним контракт. Олейник останется в начале второго десятка рейтинга лучших тяжеловесов, а вот Льюис уверенно идет вперед – к возможности получить второй титульный бой в карьере. Но пока что там слишком длинная очередь, а сам титул 15 августа разыграют Стипе Миочич и Даниэль Кормье. Пока в их противостоянии счет 1:1.



Результаты турнира UFC Fight Night 174

Предварительные поединки

1. Ирвин Ривера (США, 10 -5) победил Али Алхаиси (Индонезия, 8- 4 ) раздельным решением судей

2. Юссеф Залал (США, 10 -2) победил Питер а Барретт у (США, 11- 4 ) единогласным решением судей

3. Гайвин Таккер (Канада, 1 2 -1) победил Джастин а Джейнес а (США, 16- 5 ) сабмишеном в третьем раунде

4. Эндрю Санчез (США, 1 2 -5) победил Веллингтон а Турман а (Бразилия, 16- 4 ) нокаутом в первом раунде

5. Насрат Хакпараст (Афганистан, 1 2 -3) победил Алекс а Муньоз а (США, 6- 1 ) единогласным решением судей

6. Кевин Холланд (США, 1 8 -5) победил Хоакин а Бакли (США, 10- 3 ) техническим нокаутом в третьем раунде

7. Тим Минс (США, 30 -12-1) победил Лореано Старополи (Аргентина, 9- 3 ) единогласным решением судей

Основные поединки