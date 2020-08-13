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Петр Ян: Боится ли меня Сехудо? Послушайте его интервью, я у него в голове
13 августа 12:00
автор: Владислав Усачев, Данил Галимзянов
автор фото: Parimatch. На фото Петр Ян

Петр Ян: Боится ли меня Сехудо? Послушайте его интервью, я у него в голове

Известный российский боец – про соперников, тренировки, знакомство с «Бастой» и новые цели.

Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян на пресс-конференции, организованной букмекерской компанией Parimatch, назвал истинную причину завершения карьеры Генри Сехудо, выбрал самого достойного оппонента и предложил рэперу «Басте» поделиться авторскими правами на любимую композицию.

«СУПЕРЗВЕЗДОЙ СЕБЯ НЕ ЧУВСТВУЮ»

– Почувствовали ли вы себя суперзвездой после победы над Жозе Алдо?
– Суперзвездой – нет, а изменения происходят каждый день. В лучшую или в худшую сторону покажет только время.

– Вы умышленно снизили темп во втором раунде поединка с Алдо?
– Нет. Он более агрессивно начал раунд. Хотел подавить меня морально и отбить мои ноги.

– Насколько успешно это у него получилось?
– Была пара хороших попаданий. Я поменял стойку. Стал смотреть, как он к этому адаптируется. Позже я понял, что ему некомфортно. Я «отключил» его дальнюю ногу.

– Рефери поединка раскритиковали за то, что он долго не останавливал бой. У вас были мысли вроде: «Что же он делает? Я отбил все кулаки»?
– Нет, такого не было. Согласен, что можно было остановить раньше. Хотя тогда, возможно, появилось бы мнение: «Чемпионский бой, рано остановили». Алдо – мощный соперник. Рефери знал, что бразилец многое может перетерпеть.

«СТЕРЛИНГ – НОМЕР ОДИН»

Алджамейн Стерлинг

– Есть предположения, кто будет соперником в вашей первой защите титула? Кому отдаете предпочтение?
– Я хочу, чтобы это стал Алджамейн Стерлинг. Этот парень на 100 процентов заслуживает бой за пояс. Я хочу бой с ним, а там посмотрим.

– Как вы относитесь к Стерлингу. Есть ли негатив?
– Негатив и эмоции – это непрофессионализм. С моей стороны нет никакого негатива. Только хладнокровие и желание побить претендента номер один.

– А к Коди Гарбрандту?
– Он ушел в 67 кг. Пока он себя бережет.

– Стерлинг опасный, но не медийный. Может, вам нужен хайповый соперник?
– Есть такое мнение. Это заработок и так далее. Я выразил свои пожелания менеджерам. Они работают, и уверен, что делают все как надо.

– Еще есть Шон О'Мэлли, который проведет бой на этой неделе. Он входит в список ваших интересов?
– Пока нет. Он не дрался с ребятами из топ-10.

«СЕХУДО? ВЕРНЕТСЯ – ПОДЕРУСЬ»

– Ждете ли вы возвращения Генри Сехудо, чтобы организовать супербой?
– Не скажу, что я его жду, но если он вернется, я с ним подерусь.

– Не считаете, что он ушел, потому что понимал, что вы подобрались слишком близко?
– Посмотрите его интервью с Джо Роганом. Сначала он говорил: «Нет, нет, нет». В процессе разговора Сехудо расслабился и начал: «Петр – опасный, Петр – ловкий». Конечно, он все понимает. Генри выиграл последний бой, а на пресс-конференции говорил обо мне. Почему? Потому что я у него в голове. Правильно?

– Согласен. А вы полностью осуществили свою мечту, став чемпионом UFC?
– У меня не было такой мечты. Это была моя цель. Но еще много дел. Много новых целей.

– На данный момент создается впечатление, что самым тяжелым для вас соперником был Магомед Магомедов, с которыми вы провели два поединка в АСВ. В UFC соперники попроще?
– Нет. Это разные этапы моей карьеры. В поединке с Магомедовым сказалась молодость и отсутствие опыта. Сейчас я стал более разносторонним бойцом.

«В ДРУГОЙ ВЕС НЕ УЙДУ»

– Зачастую в ММА побеждают базовые борцы, а вы – боксер. Как вам удалось адаптироваться?
– Я развиваюсь в борьбе и в боксе. Совершенству нет предела.

– Ни разу не пожалели о переходе в UFC?
– Неправильно что-то делать и тут же сожалеть. Если бы меня что-то не устраивало, я бы не выступал.

– Есть ли отличия между американскими и российскими ММА?
– Как таковых нет. Только разница в часовых поясах.

– Что вас мотивировало на пути к успеху?
– Не знаю. Соперничество или лидерство было заложено с детства. Просто нужно делать свою работу.

– Вы бы могли стать первым российским чемпионом UFC в двух дивизионах?
– Такой мысли нет, и нет такого желания. Считаю, что будет достаточно, если я проведу определенное количество защит в своем дивизионе. Было много примеров, когда ребята хотели покорить новый вес, но не получилось.

«БАСТА, ОТДАЙ ПРАВА НА ПЕСНЮ»

Василий «Баста» Вакуленко и Петр Ян. Фото: Parimatch

– В некоторых городах появились граффити с вашим изображением. Как вы к этому относитесь?
– Это очень приятный момент, хотя я не настолько самовлюбленный. Думаю, это может послужить мотивацией для молодежи. Вроде видишь знакомого парня с твоего двора. Многие к этому стремятся.

– У вас теперь есть титул. Тяжело находить мотивацию для тренировок?
– Пока нет. Есть такая поговорка, что тяжело просыпаться идти на пробежку, когда на твоем счету 20 миллионов долларов. Поэтому пока мотивации хватает.

– На пресс-конференции Parimatch вы тепло общались с Василием Вакуленко («Баста»). Расскажите, как завязалось ваше знакомство.
– С Василием мы давно знакомы. Несколько лет. Он, наверное, уже не помнит этого. Я выхожу под его песню «Стволок за поясок» со времен с ACB. Я не понимаю, почему он до сих пор не переписал на меня права на эту песню.

– Перепишу, я все перепишу, – говорит Баста, сидящий рядом.

«ГЭТЖИ БУДЕТ ОПАСЕН ДЛЯ ХАБИБА»

– Что для вас важно в подготовке к боям и почему вы постоянно проводите лагерь в Таиланде?
– Для меня очень абстрагироваться. Уехать из дома. Чтобы никакие дела не отвлекали меня от подготовки. Поэтому я готовлюсь в Таиланде.

– Но перед реваншем с Магомедовым вы тренировались в Дагестане.
– Я приехал туда на две недели на сборы. Это был первый этап. Я там боролся, понимал, что борьба мне пригодится в поединке. После я улетел в Таиланд на полтора месяца.

– Раньше вы часто меняли лагеря, работали в разных странах. Не считаете, что долгие тренировки в одном месте окажут негативный эффект?
– Я постоянно меняю свой тренировочный процесс, и меняю профессионалов в тренировочном процессе. Это помогает мне в развитии. Мне этого достаточно, мы бьем всех, кого нам дают. Не вижу смысла менять место сборов.

– Александр Волков иногда приглашает в свой лагерь известных бойцов и платит им деньги.
– Я всю пандемию готовился к титульному поединку в гараже с гантелями. Практически два месяца. У меня было только огромное желание побить соперника в этом бою. Конечно, надо привлекать каких-то тренеров и партнеров для работы. Будем делать это по необходимости.

– Джастин Гэтжи является самым опасным соперником для Хабиба Нурмагомедова?
– Я согласен. Считаю, что у Хабиба не было такого соперника. Гэтжи – нестандартный, по-своему работает боксом и ногами. Но я думаю, что Хабиб с ним справится за счет физической мощи, за счет прессинга.

Все говорят, что у Хабиба хорошая борьба, но забывают, что у него нестандартная борьба. Он хорошо защищается от проходов, переводит зацепами и захватами. Но Гэтжи будет достаточно опасен для Хабиба.

источник: «Советский спорт»
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