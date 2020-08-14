Арман Царукян: Выступаю за Армению без паспорта. Я – российский боец

– Было желание закончить бой досрочно? – Нет. Я хотел красиво победить по очкам. За пару дней до боя меня спросили: «Как я выиграю?» На что я ответил, что единогласным решением судей.

– Но Рамос – бьющий боец. Особенно для представителя Бразилии. – Да, согласен. Опасен в размене, поэтому я пятился назад и пытался держать дистанцию.

– Можете рассказать о своем бое с Рамосом. Многие ожидали, что бой как минимум будет для вас непростым, но вы легко победили соперника. – Я знал, что выиграю. Меня недооценили. Я лучше в техническом плане и в плане выносливости. Победа – не сюрприз для меня.

Российский боец UFC легкого дивизиона Арман Царукян на пресс-конференции, организованной букмекерской компанией Parimatch, рассказал о победе над Дэйви Рамосом на «Бойцовском острове», а также озвучил ближайшие планы.

– Я знаю спортсменов, которые во время карантина тренировались у себя дома. Как было у вас?

– У меня есть маленький подвальный зал. Я, тренер и еще пара ребят. Мы работали. Я получил тренировки, которые были мне нужны: по грэпплингу, борьбе. Ничего не потерял.

– Практически ничем форма и подготовка не отличались от предыдущего?

– Да. Разве что не было бассейна.

«НЕ СТОИЛО ДРАТЬСЯ С МАХАЧЕВЫМ В ПАРТЕРЕ»

– У вас в карьере было поражение от Ислама Махачева. Вы с тем вердиктом судей согласны?

– Бой был равный. Можно было отдать победу Исламу раздельным решением судей. Я согласен, что проиграл, но не с таким отрывом.

– Сильно расстроились?

– Да.



– Вам все советовали не идти в борьбу, но вы настойчиво туда шли. Хотели доказать, что вы можете сами навязать Махачеву бой?

– В тот момент это было неправильно. Нужно было больше подключать стойку и меньше борьбу. Не поддаваться эмоциям. Сейчас уже прошло полтора года. Я другой, голова иначе работает. Был это бой сейчас, я бы сумел перестраиваться из стойки в партер, не повторил бы ошибок.

– У вас было поражение от Александра Белых. В реванше вы заставили его сдаться в первом раунде. Есть ли такая цель сейчас?

– Конечно. Если мы будем на победных сериях и рядом в рейтинге, было бы неплохо встретиться еще раз. Хотел бы, чтобы это произошло в Москве или Санкт-Петербурге.

– Ислам вас чем-нибудь удивил в том бою?

– Нет. Он хорошо защищался от «ноги», а я всегда заходил на ногу. Надо было больше на корпус. На ноге он стоит хорошо.

«ПОДЕРУСЬ 25 ОКТЯБРЯ»

– Вы не сомневались, что Петр Ян победит Жозе Алдо?

– Нет. Но во втором раунде чуть опасно было. Но я знал, что Петя свое заберет.

– Кто-то из лиги АСА может ворваться в UFC?

– Да, есть Юсуф Раисов и Эдуард Вартанян. Там есть много ребят, способных навести шороху.

– Многие бойцы, которых Вартанян побеждал, сейчас выступают в UFC, а у Эдуарда все не складывается. С чем это связано?

– У него действующий контракт с АСА. Впереди крайний бой. Может, после этого его подпишет UFC. С другой стороны, возможно, UFC он не интересен.

– Но он же зрелищный.

– Да, но это не единственный критерий для UFC.



– Чем российские лиги отличаются от UFC?

– Другое отношение, другие возможности, другие деньги. Тебя раскручивают. Нужно побывать в этой касте, чтобы понять, как все происходит.

– Почему, тогда такие ребята, как Гегард Мусаси, переходили из UFC в Bellator?

– Деньги. Bellator ему предложил больше. В UFC он вел себя слишком скромно, поэтому ему недоплачивали.



– Для вас UFC – заработок или возможность завоевать титул?

– Конечно, пояс.

– А какие планы?

– Хочу подраться 25 октября. Первого сентября приступлю к усиленным тренировкам. Имя соперника знаю, но оглашать не могу.

«РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ»

Ислам Махачев и Арман Царукян

– Я думал, что ваш бой с Махачевым будет позиционироваться как первый бой двух россиян в UFC. Именно ваша пара, а не поединок Рустама Хабилова и Сергея Хандожко. Почему в итоге оказалось, что вы выступали как армянин?

– Когда UFC предложил контракт, стоял вопрос, за какую страну выступать: Россию или Армению? Мне было разницы. Какую страну выберите, за ту и буду выступать.

– Это на что-то влияет?

– Нет. Я могу один бой выступать за Россию, а в другом за Армению. Раз начал выступать за Армению, я продолжаю это делать. Но я всегда подчеркиваю, что я – российский боец армянского происхождения.

– Армянский паспорт есть?

– Нет. Даже грузинского. Хотя, я родился в Грузии.

– Чувствуете поддержку армянской диаспоры?

– Да. И мой клуб «Львиное сердце» поддерживает меня во всех аспектах.

«АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО НЕ ФРИК»

– Недавно прошел бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Вам это событие было интересно?

– Я не такой фанат, чтобы смотреть все бои, но этот поединок ждал и посмотрел. В этот момент я был в Абу-Даби. И специально купил трансляцию. Мне было интересно, как сложится бой. Я знал, что Исмаилов выиграет.

– Можно ли сказать, что после этого поражения Александр Емельяненко окончательно обрел статус фрик-бойца?

– Думаю, нет. Он восстановится и продолжит так выступать как раньше.



– Вы назвали Махачева желаемым соперником. А есть ли еще другие кандидаты на бой?

– Да, я бы хотел подраться с Элом Яквинтой. Он мне нравится и стилистически подходит.

– Не пробовали ли с ним списаться?

– Пока нет. Посмотрим, что сейчас будет с ближайшим боем.

«БОЙЦОВСКИЙ ОСТРОВ» - КУРОРТ»

– Ваш бой с Рамосом ведь прошел на «Бойцовском острове». Чем это отличается от других мест?

– Людей нет и арена маленькая. Нет привычного адреналина.

– Что ощущаешь?

– Чувствую себя более спокойно. Никто не кричит. А ведь шум всегда заводит.

– Там и никакого треш-тока. Вы с соперником каждый день виделись?

– Конечно. Но я часто не выходил из номера. Мне все приносили в номер. И зал рядом был.

– Когда «Бойцовский остров» рекламировали, показывали клетку на фоне океана. Окунулись после боя?

– Да.



– Получается, курорт?

– Это и есть курорт. Но мне море особо не понравилось. Слишком теплая вода. Я люблю, когда тело охлаждается в воде.

– Вы сказали, что вам приносили еду в номер. Недавно мы видели ролик, в котором показали Деррика Льюиса. Он сказал, что ему по ошибке принесли еду Алексея Олейника. Затем он плюнул в контейнер. Это возможно или такая шутка?

– Контейнер могут перепутать. Это возможно. И все равно поступок Льюиса как минимум непонятный. Никто из наших людей такое не смог бы сделать.



– Как завершится бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи?

– Хабиб выиграет. Думаю, что единогласным решением.



– Какие перспективы у Александра Волкова после поражения от Кертиса Блейдса?

– Он еще свое заберет. Выйдет на ту тропу, по которой шел до поражения.

«ТРЕНЕР «СЕВЕРСТАЛИ»

– Кто у вас был кумиром среди бойцов?

– Когда я начинал выступать, смотрел много боев Хабиба. Он мне нравился.

– А на кого равняетесь сейчас?

– На Петра Яна. Он добился всего: чемпион ACB, чемпион UFC. Я равняюсь на него. Так что мне надо далеко бегать, он рядом. И это мотивирует. Я понимаю, что все реально. Можно добиться любого результат в жизни.

– Пожалуйста, больше не задавайте ему таких вопросов, – сказал покрасневший Ян, который на пресс-конференции Parimatch сидел рядом с Арманом.

Арман Царукян и Петр Ян. Фото: Parimatch

– В боксе кумиры были?

– Не смотрел. Мне больше нравился хоккей. Я занимался им с 11 до 18 лет. В те годы я больше следил за хоккеем, чем за боксом или ММА. Смотрел только Хабиба, когда он начинал выступать в UFC.

– За кого болели в хоккее?

– За сборную России в основном.

– Как вы оцениваете победу сборной России на Олимпиаде? Туда не приехали спортсмены из НХЛ и из-за этого многие считают турнир неполноценным.

– Почему она не полноценная? Это не вина наших спортсменов, что кто-то не приехал. Наши сделали свое дело.

– А какие эмоции были от победы на чемпионате мира, когда решающую шайбу в Канаде забросил Илья Ковальчук?

– Я как раз играл в то время в хоккей и был очень рад победе сборной.

– Если не бойцом, стали бы хоккеистом?

– Наоборот, я стал бойцом, потому что не получился из меня хоккеист.

– Что не получилось?

– Я оказался не таким хорошим хоккеистом, чтобы меня взяли в команду. Если бы за меня заплатили, я бы мог куда-то попасть, но я не хотел занимать чужое место.

– У вас же есть еще опыт работы тренером в «Северстали». Расскажите о нем.

– Вообще-то я пришел туда, чтобы поиграть. Провести тафгаем пару матчей. Но стал тренером по спецподготовке. Пока не езжу к ним, так как в последнее время из-за подготовки к бою не было времени. Возможно, скоро это исправлю, посмотрю, в какой форме ребята.