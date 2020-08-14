Арман Царукян: Выступаю за Армению без паспорта. Я – российский боец

Российский боец UFC легкого дивизиона Арман Царукян на пресс-конференции, организованной букмекерской компанией Parimatch, рассказал о победе над Дэйви Рамосом на «Бойцовском острове», а также озвучил ближайшие планы.
«ЗНАЛ, ЧТО ВЫИГРАЮ ПО ОЧКАМ»
– Можете рассказать о своем бое с Рамосом. Многие ожидали, что бой как минимум будет для вас непростым, но вы легко победили соперника.
– Я знал, что выиграю. Меня недооценили. Я лучше в техническом плане и в плане выносливости. Победа – не сюрприз для меня.
– Но Рамос – бьющий боец. Особенно для представителя Бразилии.
– Да, согласен. Опасен в размене, поэтому я пятился назад и пытался держать дистанцию.
– Было желание закончить бой досрочно?
– Нет. Я хотел красиво победить по очкам. За пару дней до боя меня спросили: «Как я выиграю?» На что я ответил, что единогласным решением судей.
– Я знаю спортсменов, которые во время карантина тренировались у себя дома. Как было у вас?
– У меня есть маленький подвальный зал. Я, тренер и еще пара ребят. Мы работали. Я получил тренировки, которые были мне нужны: по грэпплингу, борьбе. Ничего не потерял.
– Практически ничем форма и подготовка не отличались от предыдущего?
– Да. Разве что не было бассейна.
«НЕ СТОИЛО ДРАТЬСЯ С МАХАЧЕВЫМ В ПАРТЕРЕ»
– У вас в карьере было поражение от Ислама Махачева. Вы с тем вердиктом судей согласны?
– Бой был равный. Можно было отдать победу Исламу раздельным решением судей. Я согласен, что проиграл, но не с таким отрывом.
– Сильно расстроились?
– Да.
– Вам все советовали не идти в борьбу, но вы настойчиво туда шли. Хотели доказать, что вы можете сами навязать Махачеву бой?
– В тот момент это было неправильно. Нужно было больше подключать стойку и меньше борьбу. Не поддаваться эмоциям. Сейчас уже прошло полтора года. Я другой, голова иначе работает. Был это бой сейчас, я бы сумел перестраиваться из стойки в партер, не повторил бы ошибок.
– У вас было поражение от Александра Белых. В реванше вы заставили его сдаться в первом раунде. Есть ли такая цель сейчас?
– Конечно. Если мы будем на победных сериях и рядом в рейтинге, было бы неплохо встретиться еще раз. Хотел бы, чтобы это произошло в Москве или Санкт-Петербурге.
– Ислам вас чем-нибудь удивил в том бою?
– Нет. Он хорошо защищался от «ноги», а я всегда заходил на ногу. Надо было больше на корпус. На ноге он стоит хорошо.
«ПОДЕРУСЬ 25 ОКТЯБРЯ»
– Вы не сомневались, что Петр Ян победит Жозе Алдо?
– Нет. Но во втором раунде чуть опасно было. Но я знал, что Петя свое заберет.
– Кто-то из лиги АСА может ворваться в UFC?
– Да, есть Юсуф Раисов и Эдуард Вартанян. Там есть много ребят, способных навести шороху.
– Многие бойцы, которых Вартанян побеждал, сейчас выступают в UFC, а у Эдуарда все не складывается. С чем это связано?
– У него действующий контракт с АСА. Впереди крайний бой. Может, после этого его подпишет UFC. С другой стороны, возможно, UFC он не интересен.
– Но он же зрелищный.
– Да, но это не единственный критерий для UFC.
– Чем российские лиги отличаются от UFC?
– Другое отношение, другие возможности, другие деньги. Тебя раскручивают. Нужно побывать в этой касте, чтобы понять, как все происходит.
– Почему, тогда такие ребята, как Гегард Мусаси, переходили из UFC в Bellator?
– Деньги. Bellator ему предложил больше. В UFC он вел себя слишком скромно, поэтому ему недоплачивали.
– Для вас UFC – заработок или возможность завоевать титул?
– Конечно, пояс.
– А какие планы?
– Хочу подраться 25 октября. Первого сентября приступлю к усиленным тренировкам. Имя соперника знаю, но оглашать не могу.
«РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ»
Ислам Махачев и Арман Царукян
– Я думал, что ваш бой с Махачевым будет позиционироваться как первый бой двух россиян в UFC. Именно ваша пара, а не поединок Рустама Хабилова и Сергея Хандожко. Почему в итоге оказалось, что вы выступали как армянин?
– Когда UFC предложил контракт, стоял вопрос, за какую страну выступать: Россию или Армению? Мне было разницы. Какую страну выберите, за ту и буду выступать.
– Это на что-то влияет?
– Нет. Я могу один бой выступать за Россию, а в другом за Армению. Раз начал выступать за Армению, я продолжаю это делать. Но я всегда подчеркиваю, что я – российский боец армянского происхождения.
– Армянский паспорт есть?
– Нет. Даже грузинского. Хотя, я родился в Грузии.
– Чувствуете поддержку армянской диаспоры?
– Да. И мой клуб «Львиное сердце» поддерживает меня во всех аспектах.
«АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО НЕ ФРИК»
– Недавно прошел бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Вам это событие было интересно?
– Я не такой фанат, чтобы смотреть все бои, но этот поединок ждал и посмотрел. В этот момент я был в Абу-Даби. И специально купил трансляцию. Мне было интересно, как сложится бой. Я знал, что Исмаилов выиграет.
– Можно ли сказать, что после этого поражения Александр Емельяненко окончательно обрел статус фрик-бойца?
– Думаю, нет. Он восстановится и продолжит так выступать как раньше.
– Вы назвали Махачева желаемым соперником. А есть ли еще другие кандидаты на бой?
– Да, я бы хотел подраться с Элом Яквинтой. Он мне нравится и стилистически подходит.
– Не пробовали ли с ним списаться?
– Пока нет. Посмотрим, что сейчас будет с ближайшим боем.
«БОЙЦОВСКИЙ ОСТРОВ» - КУРОРТ»
– Ваш бой с Рамосом ведь прошел на «Бойцовском острове». Чем это отличается от других мест?
– Людей нет и арена маленькая. Нет привычного адреналина.
– Что ощущаешь?
– Чувствую себя более спокойно. Никто не кричит. А ведь шум всегда заводит.
– Там и никакого треш-тока. Вы с соперником каждый день виделись?
– Конечно. Но я часто не выходил из номера. Мне все приносили в номер. И зал рядом был.
– Когда «Бойцовский остров» рекламировали, показывали клетку на фоне океана. Окунулись после боя?
– Да.
– Получается, курорт?
– Это и есть курорт. Но мне море особо не понравилось. Слишком теплая вода. Я люблю, когда тело охлаждается в воде.
– Вы сказали, что вам приносили еду в номер. Недавно мы видели ролик, в котором показали Деррика Льюиса. Он сказал, что ему по ошибке принесли еду Алексея Олейника. Затем он плюнул в контейнер. Это возможно или такая шутка?
– Контейнер могут перепутать. Это возможно. И все равно поступок Льюиса как минимум непонятный. Никто из наших людей такое не смог бы сделать.
– Как завершится бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи?
– Хабиб выиграет. Думаю, что единогласным решением.
– Какие перспективы у Александра Волкова после поражения от Кертиса Блейдса?
– Он еще свое заберет. Выйдет на ту тропу, по которой шел до поражения.
«ТРЕНЕР «СЕВЕРСТАЛИ»
– Кто у вас был кумиром среди бойцов?
– Когда я начинал выступать, смотрел много боев Хабиба. Он мне нравился.
– А на кого равняетесь сейчас?
– На Петра Яна. Он добился всего: чемпион ACB, чемпион UFC. Я равняюсь на него. Так что мне надо далеко бегать, он рядом. И это мотивирует. Я понимаю, что все реально. Можно добиться любого результат в жизни.
– Пожалуйста, больше не задавайте ему таких вопросов, – сказал покрасневший Ян, который на пресс-конференции Parimatch сидел рядом с Арманом.
Арман Царукян и Петр Ян. Фото: Parimatch
– В боксе кумиры были?
– Не смотрел. Мне больше нравился хоккей. Я занимался им с 11 до 18 лет. В те годы я больше следил за хоккеем, чем за боксом или ММА. Смотрел только Хабиба, когда он начинал выступать в UFC.
– За кого болели в хоккее?
– За сборную России в основном.
– Как вы оцениваете победу сборной России на Олимпиаде? Туда не приехали спортсмены из НХЛ и из-за этого многие считают турнир неполноценным.
– Почему она не полноценная? Это не вина наших спортсменов, что кто-то не приехал. Наши сделали свое дело.
– А какие эмоции были от победы на чемпионате мира, когда решающую шайбу в Канаде забросил Илья Ковальчук?
– Я как раз играл в то время в хоккей и был очень рад победе сборной.
– Если не бойцом, стали бы хоккеистом?
– Наоборот, я стал бойцом, потому что не получился из меня хоккеист.
– Что не получилось?
– Я оказался не таким хорошим хоккеистом, чтобы меня взяли в команду. Если бы за меня заплатили, я бы мог куда-то попасть, но я не хотел занимать чужое место.
– У вас же есть еще опыт работы тренером в «Северстали». Расскажите о нем.
– Вообще-то я пришел туда, чтобы поиграть. Провести тафгаем пару матчей. Но стал тренером по спецподготовке. Пока не езжу к ним, так как в последнее время из-за подготовки к бою не было времени. Возможно, скоро это исправлю, посмотрю, в какой форме ребята.