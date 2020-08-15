Миочич против Кормье: кто самый опасный человек на планете?

16 августа в Лас-Вегасе (США) на арене UFC Apex пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 252. В рамках шоу состоится главный бой года: за титул чемпиона в тяжелом весе и за статус самого опасного человека на планете сразятся американцы Стипе Миочич и Даниэль Кормье.
Предыстория
Даниэль Кормье стал известен после сенсационной победы в Гран-при Strikeforce в 2012 году. Он даже не был участником турнира, вышел на замену вместо травмированного Алистара Оверима. Свой путь Кормье начал с полуфинала, где просто разгромил бразильца Антонио Силву, который до этого нанес безоговорочное поражение Федору Емельяненко. В финале Даниэль, благодаря своим навыкам борьбы, победил американца Джоша Барнетта и стал чемпионом организации.
Было логично, что UFC захочет получить в свои ряды Черного Федора (именно так фанаты прозвали Даниэля за схожесть стиля с Емельяненко). И уже с 2013 года Кормье начал свой путь в сильнейшей лиге мира. Первые два поединка он провел в тяжелом весе, но потом спустился в полутяжелый дивизион. Даниэль это сделал из-за дружбы с Кейном Веласкесом, который тогда правил в тяжелом весе. Бойцам не хотелось встречаться друг с другом в октагоне.
Кормье быстро добрался до титульного поединка, но проиграл Джону Джонсу. Позже все-таки Даниэль стал обладателем пояса: Джонс был лишен трофея из-за скандала с автомобильной аварией, где он был признан виновным. Но каждый раз укладываться в лимит до 93 килограммов было сложно и Кормье принял решение вернуться в свой родной дивизион, благо Веласкес уже не был чемпионом и приостановил свою карьеру из-за многочисленных травм.
Руководство UFC воспользовалось таким случаем и в 2018 году устроило супер бой двух чемпионов в рамках 226-го номерного турнира: Кормье и американца хорватского происхождения Стипе Миочича, который уже трижды защитил пояс в тяжелом весе. Обладатель титула вырубил Алистара Оверима и Джуниора дос Сантоса, а также тактически переиграл француза Фрэнсиса Нганноу.
Даниэль был аутсайдером в поединке против Стипе, но неожиданно послал его в нокаут уже в первом раунде. Через год Миочич в рамках шоу UFC 241 смог отомстить, выиграв досрочно в четвертом раунде в бою, который проигрывал по очкам.
Счет личных встреч — 1:1. И теперь настала пора окончательно выявить сильнейшего тяжеловеса в мире.
Кто фаворит?
Мнения экспертов о победителе трилогии разделились. Кто-то считает, что Кормье уже стар и проиграет в одну калитку. Другие уверены, что Даниэль на этот раз воспользуется своим мастерством борьбы и заломает Миочича в партере. Но все как один уверены, что поединок не продлится все пять раундов. Даже букмекерские конторы не выявляют фаворита: на победу спортсменов одинаковые коэффициенты.
На стороне Кормье — бесценный опыт и универсализм. Он хорош как в стойке, так и в партере. А у Миочича совершенно другие козыри: он хорошо держит удар и обладает нокаутирующей мощью. Спортсмены достойны друг друга, но победитель все равно будет один.
Слова перед боем
Даниэль Кормье
«Уверен, что наш третий бой со Стипе понравится всем фанатам ММА. В прошлом поединке я здорово начал, но со временем Миочич подстроился под мой стиль. На этот раз у меня другой план — использовать борьбу. Совершенно точно не буду драться в стойке все 25 минут. Но это будет жесткий поединок. Надеюсь, что действующий чемпион находится в отличной форме. Иду за победой. Надеюсь, что именно моя рука окажется победно вскинутой вверх».
Стипе Миочич
«За время подготовки поработал над своими слабыми сторонами, провел работу над ошибками. Уверен, что этот бой ничего не изменит. Я выйду из октагона с чемпионским поясом, поеду домой и поцелую жену и дочь. А затем вновь начну тренироваться».
Лицом к лицу
Файткард турнира UFC 252
Предварительные поединки
- 1. Кай Камка (США, 7-2) — Тони Кейли (США, 5-1)
- 2. Крис Даукаус (США, 8-3) — Паркер Портер (США, 9-5)
- 3. Ливинья Соуза (Бразилия, 13-2) — Эшли Йодер (США, 7-5)
- 4. Ти Джей Браун (США, 14-7) — Дэнни Чавез (США, 10-3)
- 5. Фелис Херриг (США, 14-8) — Вирна Жандироба (Бразилия, 15-1)
- 6. Джим Миллер (США, 32-14) — Винс Пичел (США, 12-2)
Основные поединки
- 7. Джон Додсон (США, 21-11) — Мераб Двалишвили (Грузия, 11-4)
- 8. Герберт Бернс (Бразилия, 11-2) — Даниэль Пинеда (США, 26-13)
- 9. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 21-7) — Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам, 10-1)
- 10. Шон О»Мэлли (США, 12-0) — Марлон Вера (Эквадор, 15-6-1)
Главный поединок
- 11. Стипе Миочич (США, 19-3) — Даниэль Кормье (США, 22-2). Бой за титул чемпиона в тяжелом весе