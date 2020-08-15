Миочич против Кормье: кто самый опасный человек на планете?

16 августа в Лас-Вегасе (США) на арене UFC Apex пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 252. В рамках шоу состоится главный бой года: за титул чемпиона в тяжелом весе и за статус самого опасного человека на планете сразятся американцы Стипе Миочич и Даниэль Кормье.

Предыстория

Даниэль Кормье стал известен после сенсационной победы в Гран-при Strikeforce в 2012 году. Он даже не был участником турнира, вышел на замену вместо травмированного Алистара Оверима. Свой путь Кормье начал с полуфинала, где просто разгромил бразильца Антонио Силву, который до этого нанес безоговорочное поражение Федору Емельяненко. В финале Даниэль, благодаря своим навыкам борьбы, победил американца Джоша Барнетта и стал чемпионом организации.

Было логично, что UFC захочет получить в свои ряды Черного Федора (именно так фанаты прозвали Даниэля за схожесть стиля с Емельяненко). И уже с 2013 года Кормье начал свой путь в сильнейшей лиге мира. Первые два поединка он провел в тяжелом весе, но потом спустился в полутяжелый дивизион. Даниэль это сделал из-за дружбы с Кейном Веласкесом, который тогда правил в тяжелом весе. Бойцам не хотелось встречаться друг с другом в октагоне.

Кормье быстро добрался до титульного поединка, но проиграл Джону Джонсу. Позже все-таки Даниэль стал обладателем пояса: Джонс был лишен трофея из-за скандала с автомобильной аварией, где он был признан виновным. Но каждый раз укладываться в лимит до 93 килограммов было сложно и Кормье принял решение вернуться в свой родной дивизион, благо Веласкес уже не был чемпионом и приостановил свою карьеру из-за многочисленных травм.

Руководство UFC воспользовалось таким случаем и в 2018 году устроило супер бой двух чемпионов в рамках 226-го номерного турнира: Кормье и американца хорватского происхождения Стипе Миочича, который уже трижды защитил пояс в тяжелом весе. Обладатель титула вырубил Алистара Оверима и Джуниора дос Сантоса, а также тактически переиграл француза Фрэнсиса Нганноу.