ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Миочич против Кормье: кто самый опасный человек на планете?
15 августа 12:02
автор: Сергей Ващенко

Миочич против Кормье: кто самый опасный человек на планете?

Битва титанов. Стипе Миочич и Даниэль Кормье завершают трилогию.

16 августа в Лас-Вегасе (США) на арене UFC Apex пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 252. В рамках шоу состоится главный бой года: за титул чемпиона в тяжелом весе и за статус самого опасного человека на планете сразятся американцы Стипе Миочич и Даниэль Кормье.

Предыстория

Даниэль Кормье стал известен после сенсационной победы в Гран-при Strikeforce в 2012 году. Он даже не был участником турнира, вышел на замену вместо травмированного Алистара Оверима. Свой путь Кормье начал с полуфинала, где просто разгромил бразильца Антонио Силву, который до этого нанес безоговорочное поражение Федору Емельяненко. В финале Даниэль, благодаря своим навыкам борьбы, победил американца Джоша Барнетта и стал чемпионом организации.

Было логично, что UFC захочет получить в свои ряды Черного Федора (именно так фанаты прозвали Даниэля за схожесть стиля с Емельяненко). И уже с 2013 года Кормье начал свой путь в сильнейшей лиге мира. Первые два поединка он провел в тяжелом весе, но потом спустился в полутяжелый дивизион. Даниэль это сделал из-за дружбы с Кейном Веласкесом, который тогда правил в тяжелом весе. Бойцам не хотелось встречаться друг с другом в октагоне.

Кормье быстро добрался до титульного поединка, но проиграл Джону Джонсу. Позже все-таки Даниэль стал обладателем пояса: Джонс был лишен трофея из-за скандала с автомобильной аварией, где он был признан виновным. Но каждый раз укладываться в лимит до 93 килограммов было сложно и Кормье принял решение вернуться в свой родной дивизион, благо Веласкес уже не был чемпионом и приостановил свою карьеру из-за многочисленных травм.

Руководство UFC воспользовалось таким случаем и в 2018 году устроило супер бой двух чемпионов в рамках 226-го номерного турнира: Кормье и американца хорватского происхождения Стипе Миочича, который уже трижды защитил пояс в тяжелом весе. Обладатель титула вырубил Алистара Оверима и Джуниора дос Сантоса, а также тактически переиграл француза Фрэнсиса Нганноу.

Даниэль был аутсайдером в поединке против Стипе, но неожиданно послал его в нокаут уже в первом раунде. Через год Миочич в рамках шоу UFC 241 смог отомстить, выиграв досрочно в четвертом раунде в бою, который проигрывал по очкам.

Счет личных встреч — 1:1. И теперь настала пора окончательно выявить сильнейшего тяжеловеса в мире.

Кто фаворит?

Мнения экспертов о победителе трилогии разделились. Кто-то считает, что Кормье уже стар и проиграет в одну калитку. Другие уверены, что Даниэль на этот раз воспользуется своим мастерством борьбы и заломает Миочича в партере. Но все как один уверены, что поединок не продлится все пять раундов. Даже букмекерские конторы не выявляют фаворита: на победу спортсменов одинаковые коэффициенты.

На стороне Кормье — бесценный опыт и универсализм. Он хорош как в стойке, так и в партере. А у Миочича совершенно другие козыри: он хорошо держит удар и обладает нокаутирующей мощью. Спортсмены достойны друг друга, но победитель все равно будет один.

Слова перед боем

Даниэль Кормье

«Уверен, что наш третий бой со Стипе понравится всем фанатам ММА. В прошлом поединке я здорово начал, но со временем Миочич подстроился под мой стиль. На этот раз у меня другой план — использовать борьбу. Совершенно точно не буду драться в стойке все 25 минут. Но это будет жесткий поединок. Надеюсь, что действующий чемпион находится в отличной форме. Иду за победой. Надеюсь, что именно моя рука окажется победно вскинутой вверх».

Стипе Миочич

«За время подготовки поработал над своими слабыми сторонами, провел работу над ошибками. Уверен, что этот бой ничего не изменит. Я выйду из октагона с чемпионским поясом, поеду домой и поцелую жену и дочь. А затем вновь начну тренироваться».

Лицом к лицу


Файткард турнира UFC 252

Предварительные поединки

  • 1. Кай Камка (США, 7-2) — Тони Кейли (США, 5-1)
  • 2. Крис Даукаус (США, 8-3) — Паркер Портер (США, 9-5)
  • 3. Ливинья Соуза (Бразилия, 13-2) — Эшли Йодер (США, 7-5)
  • 4. Ти Джей Браун (США, 14-7) — Дэнни Чавез (США, 10-3)
  • 5. Фелис Херриг (США, 14-8) — Вирна Жандироба (Бразилия, 15-1)
  • 6. Джим Миллер (США, 32-14) — Винс Пичел (США, 12-2)

Основные поединки

  • 7. Джон Додсон (США, 21-11) — Мераб Двалишвили (Грузия, 11-4)
  • 8. Герберт Бернс (Бразилия, 11-2) — Даниэль Пинеда (США, 26-13)
  • 9. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 21-7) — Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам, 10-1)
  • 10. Шон О»Мэлли (США, 12-0) — Марлон Вера (Эквадор, 15-6-1)

Главный поединок

  • 11. Стипе Миочич (США, 19-3) — Даниэль Кормье (США, 22-2). Бой за титул чемпиона в тяжелом весе

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Winline засчитал победу «Спартака» в матче с «Сочи»Звонарёва проиграла в США, Калинская и Блинкова начинают вечером во вторникСтартовали продажи детских умных часов MiTu Kids Watch 4X от XiaomiЖурнал Maxim назвал самую сексуальную россиянкуТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринСтали известны результаты проверки Казарцева на полиграфе
Миочич против Кормье: кто самый опасный человек на планете?
Миочич против Кормье: кто самый опасный человек на планете?
Битва титанов. Стипе Миочич и Даниэль Кормье завершают трилогию.
15.08.2020 12:02
ММА
автор: Сергей Ващенко
Хабиб Нурмагомедов: Надеюсь, Гэтжи не обиделся на сравнение с алкоголиком
Хабиб Нурмагомедов: Надеюсь, Гэтжи не обиделся на сравнение с алкоголиком
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в пятницу дал большую пресс-конференцию в Москве.
14.08.2020 15:42
ММА
автор: Владислав Усачев
Арман Царукян: Выступаю за Армению без паспорта. Я – российский боец
Арман Царукян: Выступаю за Армению без паспорта. Я – российский боец
Известный боец признался, что мечтал стать популярным хоккеистом.
14.08.2020 12:00
ММА
автор: Владислав Усачев
Петр Ян: Боится ли меня Сехудо? Послушайте его интервью, я у него в голове
Петр Ян: Боится ли меня Сехудо? Послушайте его интервью, я у него в голове
Известный российский боец – про соперников, тренировки, знакомство с «Бастой» и новые цели.
13.08.2020 12:00
ММА
автор: Владислав Усачев
Плевок остался безнаказанным. Льюис забил Олейника и установил рекорд (видео)
Плевок остался безнаказанным. Льюис забил Олейника и установил рекорд (видео)
«Советский спорт» рассказывает о турнире UFC Fight Night 174, на котором выступили три российских бойца.
09.08.2020 06:50
ММА
автор: Владислав Усачев
Четыре нокаута, два сабмишена: все результаты турнира UFC Fight Night 174 (видео)
Четыре нокаута, два сабмишена: все результаты турнира UFC Fight Night 174 (видео)
В Лас-Вегасе (США, штат Невада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174.
09.08.2020 06:26
ММА
автор: Сергей Ващенко
Дядя Леша, удивляй! Олейник подерется с Черным зверем из США, который вырубал Волкова
Дядя Леша, удивляй! Олейник подерется с Черным зверем из США, который вырубал Волкова
43-летний россиянин в это воскресенье дерется на турнире UFC. Соперник здоровенный.
06.08.2020 18:00
ММА
автор: Сергей Ващенко
Вердум прощается с UFC, а чеченец из Швеции подерется второй раз за десять дней
Вердум прощается с UFC, а чеченец из Швеции подерется второй раз за десять дней
26 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби пройдет турнир UFC on ESPN 14, в котором выступят трое россиян и чеченский швед.
25.07.2020 13:00
ММА
автор: Сергей Ващенко
«Я сделал это намеренно». Исмаилов разбил лицо и нокаутировал Емельяненко (видео)
«Я сделал это намеренно». Исмаилов разбил лицо и нокаутировал Емельяненко (видео)
«Советский спорт» рассказывает о победе Магомеда Исмаилова над Александром Емельяненко.
24.07.2020 23:00
ММА
автор: Владислав Усачев
Награда для героя: боец Петр Ян получил подарок от соотечественников
Награда для героя: боец Петр Ян получил подарок от соотечественников
Российский боец смешанных боевых искусств, подтвердивший в июле статус чемпиона UFC в легчайшем весе, Петр Ян, вернулся из Абу-Даби в Екатеринбург.
24.07.2020 17:30
ММА
автор: Сергей Иванов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика