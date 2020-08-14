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Хабиб Нурмагомедов: Надеюсь, Гэтжи не обиделся на сравнение с алкоголиком
14 августа 15:42
автор: Владислав Усачев

Хабиб Нурмагомедов: Надеюсь, Гэтжи не обиделся на сравнение с алкоголиком

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в пятницу дал большую пресс-конференцию в Москве.

Про бой с Гэтжи

– Состоится бой или нет, надо подождать, потому что поединок запланирован на 24 октября в Абу-Даби. Сначала не могли определиться с местом. Затем решили, что лучше всего провести встречу на «Бойцовском острове». Надеюсь, что бой состоится. Я готовлюсь и постоянно нахожусь в тренировочном режиме.

Как повлияет долгий простой

– Я всегда тренируюсь, спаррингую, нахожусь в режиме боя круглый год. У меня очень большой опыт выступлений в ММА. Нет такого, что переживаю из-за того, что не выступал почти год.

Где проходят тренировки

– Локация, конечно меняется, но на данный момент нахожусь в Дагестане. Тренируюсь у себя. Все время. У меня есть зал дома. Тренировки не прекращались. Нет никаких проблем, чтобы вернуться после простоя. Я всегда в боевом режиме.

Кто руководит тренировками

– Пока такого человека нет. Хавьер Мендес прилетит туда, где у нас будет лагерь. Мы пока не решили где.

Окончание карьеры

– Были разные мысли. Но в данный момент назначили бой, я к нему готовлюсь. Долгосрочных планов не строю. Посмотрим, что будет дальше. В сентябре мне исполнится 32 года. Я – не начинающий боец. И если смотреть, сколько времени я провел в этом виде спорта, я уже ветеран. 12 лет выступаю на профессиональном уровне и восемь лет в UFC. Если бы я завершил карьеру сейчас, оставил бы за плечами хорошую карьеру. Сейчас у меня большая мотивация. Я хочу вернуться и подраться, а там посмотрим. Тренировки в данный момент помогают мне отвлечься от всего.

Какой совет дал бы отец

– Он человек, чьи советы всегда были строгими и критичными. Сейчас сказал бы мне не отвлекаться. Не бывает 50 на 50. Раз решил биться, надо готовиться.

Про отношения с Гэтжи

– Ни перед одним боем я не хотел конфликта с соперником. В ринге или где-то еще. Мне это не нужно. Но были случаи, когда приходилось конфликтовать, отвечать им. Это не было моей инициативой.

С Гэтжи я знаком давно, со времен, когда он выступал во WSOF. Я помню 2016, когда возвращался после трех операций. Было трудное время. За девять дней до боя с Фергюсоном, мне поменяли соперника на Хорчера. Тогда Гэтжи помогал вес мне гонять вес. Была изнурительная весогонка. Он помогла мне согнать последние 2,5 кг. Он меня выносил из горячей ванны.

У меня к нему никаких претензий или неприязни нет, он выступает, хочет быть лучшим в мире. Я уважаю это. Он – достойный соперник, вы сами видели, что он сделал с Тони Фергюсоном. Никакой неприязни или недооценки с моей стороны не будет. Только профессионализм: мы сделаем дело, пожмем руки и уйдем.

Как переживает потерю отца
– Я не думаю, что кого-то такая трагедия обходила стороной. У кого-то это друг, отец, мама, двоюродный брат и так далее. Кто-то всегда умирает. Я отношусь к этому с пониманием. Одновременно это очень тяжело. Кто-то общается как сын и отец, а мы были ближе. Как друг, отец и тренер. У нас были близкие отношения. Конечно, переживаю. Сосредоточиться и говорить, что мне ничего не мешает, — это неправда. Конечно, мешает. Надеюсь, что это чувство выведет меня на другой уровень. Испытания либо могут вас сломать, либо сделать сильнее. Со временем мы узнаем, что получится из этого.

Про свою слабость

– Я тренируюсь в окружение лучших людей в мире. Мы друг друга не ласкаем. И за счет этого мы лучшие в мире. Я не считаю себя безупречным. Я очень самокритичный. Я вырос в семье, где меня всегда критиковали. Всегда требовали, что я каждый день должен тренироваться, пахать и не расслабляться.

Мне бы хотелось, что бы меня в зале ласкали, но этого не происходит. Вы обратите внимание на бойцов, с которыми я тренируюсь. Каждый человек вкладывается в спарринг, по бегу и так далее. Мы хотим побеждать друг друга и эта конкуренция выводит на новый уровень.

Слабостей у меня много, но все я раскрывать не буду. Например, я подтягиваюсь 12 раз. Отец говорил, чтобы я должен подтягиваться больше 25 раз после тренировки. Чтобы человека схватить и сжать. В этом смысле я слаб.

Про бой Поветкин – Уайт

– Если я не ошибаюсь, Поветкину уже 39 лет. 22 августа уже скоро, я видел бой Поветкина в Эр-Рияде, последние пять раундов. Конечно, форма у него не та, что была в 32-33 года. Соперника Александра я не знаю. Конечно, желаю только побед и удачи, чтобы обошлось без травм. Пусть Поветкин выиграет.

Совет начинающим спортсменам

– Самое главное – режим. Не пропускать тренировки. Лучше провести три тренировки по одному часу, чем провести в зале три часа сразу. Чуть-чуть везения. Без него никак. Где-то можно получить травму, где-то не так подготовиться. Нужны правильные люди рядом и, конечно, терпение. Надо проделать очень большой путь, чтобы стать чемпионом. Нужно пройти большой путь.

Гэтжи – Альварес в 2017 году

– Надеюсь, они на меня не обиделись, что я назвал ту встречу боем алкоголиков. Думаю, что многие не видели, но посмотрите. Это был интересный бой. Гэтжи с тех пор изменился. После поражений от Порье и Альвареса он стал более расчетливо драться. Он стал делать акцент на бокс, работать вторым номером. Он стал более взрослым. Видно, что набрал, многих победил. Я впечатлен.

Бой с Сен-Пьером

Меня вдохновляет возможность встречи с ним. Это бой мечты моего отца. Но время идет. По-моему, в следующем году ему исполнится 40 лет. Ему надо определиться будем ли мы драться или нет. Я бы хотел с ним подраться.

Если я в октябре побеждаю Гэтжи, в апреле можно с ним подраться. Это было бы идеально. Дана Уайт сказал, что они будут вести переговоры. Если он согласится, бой состоится.

(обновляется)

источник: «Советский спорт»
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