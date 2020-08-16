Дурной глаз. Миочич ослепил и победил Кормье (фото, видео, жесть)

Додсон чередует победы и поражения в организации, но проиграл он только топовым бойцам (в том числе Петру Яну , Марлону Мораесу и Деметриусу Джонсону ), поэтому в рейтинге находился на десятом месте. На пять строчек выше Мераба. Если прошлыми победами Двалишвили сохранил себе место в UFC, сейчас он должен войти в топ-10 легчайшего веса, что открывает путь к званию претендента.

Мераб Двалишвили совершил удивительный камбэк. Грузин проиграл два первых боя в UFC, а с турнира в Москве просто рвет своих соперников. Он одержал четыре победы подряд, и сейчас пятую – над Джоном Додсоном .

Конечно, логичнее было бы провести реванш, не выходя из клетки. Бой толком и не начался, получился «фальстарт». Но бойцам пришлось ждать шесть месяцев, чтобы… вновь не подраться. Причина банальна – за неделю до турнира Куцелаба сдал положительный тест на коронавирус, Иона сняли с вечера, а Анкалаеву банально успели найти соперника. Так что чемпионские амбиции Магомеду придется придержать.

Что же касается противостояния Магомеда с Куцелабой, первый бой благодаря молдавскому бойцу превратился в цирк. Ион на старте встречи имитировал состояние дроги после удара Анкалаева ногой. Причем сделал это настолько убедительно, что рефери тут же остановил бой. Куцелаба моментально «пришел в себя» и развел руки в стороны: «Как же так?» Что тут скажешь? Отыграл на «Оскар».

В рамках этого вечера должен был состояться второй бой между россиянином Магомедом Анкалаевым и молдаванином Ионом Куцелабой . Анкалаев, несмотря на поражение в дебютном поединке в UFC (на последней секунде почти выигранного боя), выглядит просто здорово. И достойной конкуренции не встречает. Пожалуй, по той мощи, что он показывает в своих выступлениях, шансов на титул у него больше, чем у Забита Магомедшарирова .

Для Двалишвили поединок получился визуально простым. Грузин умело скрывал свои намерения и чередовал борьбу с боксом. Додсон так и не сумел адаптироваться к стилю Мераба, который победил в пятом поединке подряд.

Но куда больше внимания в легчайшем весе к себе приковал харизматичный Шон О’Мэлли, который к ярким боям добавил и яркий стиль – ядовито-раскрашенные волосы (в цветах колумбийского флага). Также американец частенько успевает сказать какую-то гадость в адрес действующего чемпиона дивизиона. И несмотря на то, что О’Мэлли находился в рейтинге лишь на 14-м месте, именно его бой стал со-главным в рамках UFC 252.

Авансов О’Мэлли не оправдал. Большую часть поединка он действовал «вторым номером» против эквадорца Марлона Веры, а едва он сам пошел вперед, как на выходе из атаки подвернул ногу и упал. Вера быстро сориентировался, прошел в ноги и несколько раз достал О’Мэлли ударами в голову с локтя.

Эквадорец «закрыл» поражение от Сонга Ядонга, а О’Мэлли, потерпевший первое поражение в карьере, покинул октагон на носилках. Новые выпады в адрес Яна с его стороны теперь будут смешны.

БОЛЬШИЕ ПАРНИ

Перед О’Мэлли и Верой в октагон вышли Жаирзиньо Розенстрайк и Джуниор Дос Сантос. Серьезные тяжеловесы, но с неудачами в последних боях. Розенстрайк в мае за 20 секунд «улетел» в нокаут от Фрэнсиса Нганну. Дос Сантос растянул «удовольствие» от «знакомства» с французом на 50 секунд дольше, а затем проиграл еще и Кертису Блейдсу.

Само собой, оба хотели вернуться на победные рельсы. Фаворитом считался боец из Суринама, но начало схватки осталось за бразильцем. Дос Сантос пытался работать на классе и держал дистанцию от опасного нокаутера. Причем по итогам первого раунда создалось впечатление, что Розенстрайк все еще находится под «впечатлением» от Нганну и боится рисковать.

Второй раунд проходил в схожем ключе и Дос Сантос до поры избегал неприятностей. Но Розенстрайку хватило одной ошибки противника. Жаирзиньо увеличил темп и прижал бразильца к клетке. Дос Сантос вместо «побега» предпочел небольшой размен, и второй удар суринамца угодил в цель. Бразилец в спешке пытался подняться, и это у него почти получилось, но Розенстрайк опрокинул его новым попаданием. Интрига закончилась. Бой тоже.

КТО САМЫЙ ОПАСНЫЙ

В одном из комментариев бывший чемпион UFC в двух весовых категория Даниэль Кормье заявил, что его встреча со Стипе Миочичем выявит лучшего тяжеловеса в истории ММА.

На вопрос российского болельщика: «А как же Федор Емельяненко?» Дана Уайт уже дал ответ: «Хватит нести чушь». В США российская легенда смешанных единоборств хоть и пользуется славой, но в одном ряду с местными спортсменами не стоит.

Тем более у Кормье и Миочича есть основания для того, чтобы считаться лучшими. До второй встречи со Стипе Кормье вообще не проигрывал в тяжелом весе, получив известность после победы в гран-при Strikeforce. Миочич же до поражения от Кормье в первом поединке был обладателем самой длительной чемпионской серии в тяжелом весе в UFC. Примечательно и то, что каждый раз в этом противостоянии побеждал спортсмен, который до боя считался андердогом. Подобный счет в личных встречах 1:1 требовал окончательного ответа. И он был получен.

Начало третьего поединка между ними стало продолжением второго. Кормье тактически выглядел лучше соперника. Его удары были более увесистыми, и инициатива исходила с его стороны.

DC уверенно взял первый раунд и побеждал во втором, но на заключительных секундах у Миочича прошли два правых боковых ударах. Кормье упал и ему пришлось выживать последние десять секунд. Финишировать соперника Стипе не успел. Но момент стал переломным.

С третьего раунда уже Миочич стал диктовать условия. Хотя Кормье по-прежнему оказывал конкуренцию. В концовке третьего раунда произошел эпизод, который окончательно предопределил победу хорвата. Он со всего размаху угодил пальцем в левый глаз Кормье. Настолько сильно, что в перерыве бывший чемпион пожаловался на то, что ничего глазом не видит.

Тычок Стипе Миочича в глаз Даниэла Кормье

В оставшихся раундах DC ходил с заплывшим веком, а Стипе работал на классе. Он прижимал соперника к клетке и Кормье уже был доволен тем, что ослепший глаз не страдает от новых ударов.

До 41-го (года) Кормье держался молодцом, а сейчас Миочич одержал заслуженную победу, хотя тычок в глаз испортил впечатление. Ему в оправдание можно вспомнить, что победа Кормье в первом поединке не обошлась без подобного нарушения правил. Поэтому сейчас предъявить Стипе нечего.

Иронично, но претендовавший на величие Федора боец, проиграл четыре самых важных боя в своей карьере из пяти. Он был «временным» чемпионом из-за отсутствия Джона Джонса в полутяжелом весе, а в тяжелом не хотел драться с Кейном Веласкесом, потому что они «друзья». Так этот ли поединок выявлял самого крутого тяжеловеса в истории?