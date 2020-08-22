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Александр Шлеменко: Немков вправе считать себя лучшим полутяжеловесом мира
22 августа 11:00
автор: Владислав Усачев

Александр Шлеменко: Немков вправе считать себя лучшим полутяжеловесом мира

Бывший чемпион Bellator в среднем вес Александр Шлеменко поделился впечатлениями от победы россиянина Вадима Немкова над американцем Райаном Бейдером в титульном поединке организации.

Напомним, что Немков победил Бейдера техническим нокаутом. Примечательно то, что новый чемпион Bellator является учеником известного тяжеловеса Федора Емельяненко, который проиграл Бейдеру в январе 2019 года.

– Многие считали фаворитом поединка Бейдера. Кто был фаворитом у вас, и какого боя ожидали?
– Я не знаю, почему многие называли фаворитом Райана. У меня фаворитом был Немков. Но я думал, что Вадиму придется потратить больше времени на победу. Предполагал, что встреча пройдет всю дистанцию и Немков победит по очкам. Но получилось быстрее и легче.

– Актуальна ли в контексте данного поединка история мести?
– Думаю, была. Хоть вся команда «Федор Тим» утверждала обратное. У него было желание доказать, что поражение Федора от Бейдера было досадной случайностью. Даже если это не была месть, она все равно состоялась.

Тем более в этом поединке на стороне россиянина было большое преимущество. Его команда была аутсайдером. Она выходила в качестве некой «проигравшей» стороны, которая должна себя проявить.

Как правило, «проигравшие» имеют преимущество. В отличие «выигравшей» стороны у них больше мотивации и они уже проделали работу над ошибками. Что и показал бой. Мы видели, как легко Вадим справлялся с ударами и мощью Бэйдера. Он все нейтрализовал.

– Затянул ли с остановкой рефери?
– Я считаю, что нет. Это чемпионский бой, не нужно в него вмешиваться раньше времени. Это неправильно. Бейдер уже бывал в сложных ситуациях. А что произошло здесь? Ничего такого, что требовало немедленной остановки. Судья правильно поступил в этой ситуации.

– Есть ли у Немкова слабые места?
– Конечно, как и у любого бойца. Но они обычно проявляются в поражениях. Поэтому о слабых местах Вадима говорить рано. Уверен, что Немков и вся команда «Федор Тим» знает о них. И по возможности их устраняет.

– У Немкова в пассиве есть два поражения. Помните ли вы их, и как Вадим с тех пор изменился?
– Я помню только поражение от Иржи Прохазки. Тогда у Немкова были явные проблемы с выносливостью. Как он изменился? Очень заметно. Функционально прибавил: форма, вес. По всем показателям. Пятираундовых боев у него не было, но «дышать» он стал заметно лучше, если судить по поединкам с Филом Дэвисом и Лиамом Макгири.

– Немков назвал себя лучшим в мире в своем весе. Насколько это справедливо?
– Почему нет? Если взять рейтинг Fight Matrix, Вадим какое-то время находился на первой строчке. Например, чемпионы UFC и Bellator могут назвать себя лучшими. А как в реальности? Покажет только бой. В данном случае, Немков имеет право так говорить. Чемпионы ACA или M-1 тоже могут считать себя лучшими.

– В этом вечере российский тяжеловес Валентин Молдавский победил Роя Нельсона. Может ли он отнять у Бейдера второй титул?
– Сложно сказать. Отобрать то он может, конечно, но что решат матчмейкеры?

– Я чисто теоретически. Молдавский готов к такому бою?
– Опять же, сложно судить. Есть еще один наш соотечественник – Виталий Минаков. Более логичным было дать титульный бой ему. Это мое мнение. Никого не хочу обидеть.

– А что делать Федору? Ему лучше встретиться с Фабрисио Вердумом или попросить реванш у Бейдера?
– Федору было бы круто поставить точку именно в бою с Бейдером. Представьте заголовок: «Ученик победил, за реваншем идет учитель». Другой вопрос – когда? Сейчас Райан будет отдыхать и восстанавливаться после поражения. Емельяненко мог бы провести поединок с человеком, который, по сути, нанес ему первое поражение в карьере. Это Вердум.

Если говорить про встречу с Бейдером, у Федора хватает ненавистников, которые скажут, что он не заслуживает такого шанса. Еще что-то придумают. В этой связи, если Емельяненко ярко победит Вердума, который недавно победил Александра Густафссона, тогда никаких сомнений не будет ни у кого. Лучшего для завершения карьеры не придумаешь.

источник: «Советский спорт»
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