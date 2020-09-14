Хабиб Нурмагомедов: У нас с Гэтжи дружеские отношения. Но лупить друг друга будем по-взрослому

Одним из главных гостей форума стал первый российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. В числе прочего он поделился планами относительно своего вклада в развитие детско-юношеского спорта в нашей стране.

В приветственном слове министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что боевые искусства – это одно из самых массовых направлений в нашей стране. Также он обозначил, что вовлечение россиян в систематические занятия физической культурой и спортом является приоритетной задачей государства.

- Боевые искусства – это в первую очередь философия жизни. Это умение анализировать, мыслить, познавать окружающий мир и самого себя как часть этого мира. Умение уважать и быть ответственным. Вот как раз эти две ценности – уважение и ответственность – в этом году были и остаются наиболее востребованными. Каждый из вас – и организаторов, и участников, и экспертов форума – продолжают сегодня нечто более крупное и великое: наше общее дело развития боевых искусств в России, – отметил в своей речи Сергей Кириенко. Первый заместитель Руководителя Администрации Напомним, что он также является сопредседателем Российского союза боевых искусств

Мероприятие охватило различные виды боевых искусств, а в числе спикеров форума выступили первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, министр спорта Олег Матыцин, генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев, действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, исполнительный директор Российского Союза боевых искусств Рамиль Габбасов, президент промоутерской компании «Fight Nights Global» Камил Гаджиев и многие другие видные персоны, включая чемпионов Европы и мира, заслуженных тренеров и общественных деятелей. Хедлайнером форума стал американский киноактер и мастер боевых искусств Чак Норрис.

- К нам поступают запросы на открытие школы единоборств имени моего отца - Абдулманапа Нурмагомедова. Если на это есть спрос, значит, нам нужно работать в этом направлении, - отметил Хабиб. - Но каждая такая школа будет не только торговой маркой, находясь под руководством наших специалистов, которые будут время от времени приезжать с проверкой. Мы хотим, чтобы в школах использовалось именно те направление, идеология и методики, которое использовал отец в работе со своими учениками.

Помимо этого, Хабиб рассказал о своих взаимоотношениях с будущим соперником Джастином Гэтжи и оценил его шансы на победу:

- Изучить его как соперника мне не удалось, потому что мы никогда не работали и не тренировались вместе. Но я просматривал его бои. Мы пересекались несколько раз, и у нас сложились довольно дружеские отношения. Он очень помог мне, когда я «гонял» вес. Но Гэтжи является временным чемпионом, а я — настоящий чемпион. Во время боя дружеские отношения отойдут на второй план. Лупить будем друг друга не по-детски

Относительно возможного окончания карьеры Нурмагомедов заявил, что не собирается в ближайшем будущем уходить на покой.

- В 2016 году я вышел на пик и с тех пор с каждым годом мое тело становится только крепче. Не знаю, когда будет спад, но до тех пор заканчивать карьеру я не планирую, - признался Хабиб.

ОТКРОВЕНИЯ ЧАКА НОРРИСА

Одной из ключевых миссий форума, по словам организаторов, стало информирование о существующих формах единоборств и популяризация боевых искусств с целью вовлечения населения страны занятия спортом и здоровый образ жизни.

Хедлайнер форума, мастер боевых искусств и американский киноактер Чак Норрис рассказал о том, как важно в спорте и в жизни выбирать правильное окружение, быть рядом с единомышленниками, которые верят в тебя.

- Я был непобежденным чемпионом с 1967 года и выиграл более 30 турниров по единоборствам. И моим планом было отойти от дел, оставить большой спорт, - признался Чак. - Но мой промоутер сказал, что нужно защитить свой титул на следующий год. Он пообещал, что мое имя будет вписано в историю золотыми буквами. Но никто и никогда не добивался в турнире победы два года подряд. И у меня внутри что-то загорелось, и я понял, что действительно этого хочу. И вот я выхожу на ринг на чемпионате. И мой соперник использовал принципиально новую тактику. Имя мое было вписано, но к сожалению, серебряными буквами, так как я занял в тот день второе, а не первое место. Всего этого не случилось бы, если бы люди, которые окружали меня не посоветовали бы мне продолжить карьеру.