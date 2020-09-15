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«На турнирах ломал кости три раза». Интервью с самим Чаком Норрисом
15 сентября 15:30
автор: Николай Мысин

«На турнирах ломал кости три раза». Интервью с самим Чаком Норрисом

Киноактер и мастер боевых искусств Чак Норрис дал экслюзивное интервью «Советскому спорту».

Чак Норрис сунул пальцы в розетку и убил электричество.

Сколько раз может отжаться Чак Норис? Все!

Чак Норрис настолько крут, что может слепить снеговика из дождя.

Чак Норрис захлопнул вращающуюся дверь…

Да сколько таких шуток! Любовь к легендарному актеру не знает границ – как в США, так и в России. Нам повезло пообщаться с Чаком Норрисом во время первого в истории онлайн-форума боевых искусств, проведенного Университетом «Синергия», совместно с Российским Союзом боевых искусств при поддержке Минспорта РФ и на платформе Synergy.Online. Вот что мы услышали от великолепного Крутого Уокера.

О ВИЗИТАХ В РОССИЮ

Я приезжал в Россию уже 17 раз. Первый раз – в 70-е годы. И потом в 80-е, 90-е, 2000-е… Мне очень-очень нравилось в России. Я общался со многими друзьями и коллегами, представителями школ боевых искусств. А также с тысячью детей и подростков. Не все из них занимались единоборствами, но тем не менее, они стали моими друзьями.

Большую часть времени я провел в Москве. Но также посещал Санкт-Петербург. В обоих городах у меня много учеников, у которых есть черные пояса.

О ПУТИ К УСПЕХУ

Я открыл первую школу карате в 1962 году. А в 64-м я выступал на первом чемпионате мира. Мы поехали туда из Лос-Анджелеса с тремя моими учениками. На поездку ушло 16 часов.

Мы ехали на маленьком и старом «Форде» и добрались с огромным трудом разразилась снежная буря. Добрались буквально за пару часов до начала турнира. И сразу же начали «разогреваться». Прямо с моими ребятами, у которых был начальный уровень.

Мы взвесились и оказалось, что у меня перевес в полтора фунта для допуска к выступлениям за черный пояс. Пусть меня и допустили, но я в любом случае пожалел, что съел тогда тот сытный завтрак, который и добавил мне этот вес…

В те времена все каратисты и любители, и профессионалы вступали в поединки без перчаток. И без какой-либо защиты. Позволялся «средний» уровень контакта контакт по лицу был запрещен. Но, конечно, случалось и что-то незапланированное. Во время соревнований я ломал себе кости три раза. Было несколько переломанных ребер, не говоря о том, сколько ссадин и синяков пришлось перенести за все время.

Конкуренция была очень серьезная. Но, тем не менее, три моих ученика выиграли на том турнире. А я проиграл. Такая вот ирония судьбы…

Помню, мы возвращались обратно в Лос-Анджелес. Мои ребята ехали со своими призами, трофеями. И наслаждались победами. А я сидел и думал: «Почему же я проиграл? Вот как это могло случиться?». И тогда, прямо в машине, я принял решение: продолжу заниматься боевыми искусствами. Я принял факт, что могу проиграть на каком-то турнире. Но никогда не уступлю два раза подряд.

12 августа 1967 года был крупнейший турнир по единоборствам в мире. И я поставил себе цель выиграть все, что могу! У нас было 11 поединков. Я стал лучшим в каждом из них в среднем весе! Я смог выиграть у Джо Луиса и стать новым чемпионом США! Этот момент стал важной точкой в моей карьере. Я был непобежденным чемпионом на протяжении 30 турниров кряду.

Но, разумеется, все должно было закончиться.

О ЗНАКОМСТВЕ С БРЮСОМ ЛИ

У меня был простой план отойти от дел, оставить большой спорт. Но мой промоутер сказал, что нужно защитить свой титул. Он обещал, что мое имя будет вписано в историю золотыми буквами. И у меня буквально что-то загорелось внутри! Я понял, что хочу стать первым, кто выиграл крупнейший турнир два раза подряд!

На чемпионате 1969 года меня познакомили с Брюсом Ли. Он рассказал, что начинает съемки в фильме «Команда разрушителей». Они планировались на лето. Мне была отведена небольшая роль, но я решил: «Это неплохо!».

Брюс сказал, что я буду играть телохранителя одного из героев и скажу всего одну фразу. А дальше спросил, интересно ли мне предложение? Конечно же, я согласился!

Позже выяснилось, что тот день, когда я должен был явиться на съемочную площадку, стал следующим днем после международного чемпионата. И вот – я выхожу на ринг. И мой соперник использует принципиально новую тактику. Я вижу кулак и чувствую, как этот кулак приземляется прямо у моего левого глаза. И тут же мысленно благодарю его за подобный «подарок» для съемки.

Имя мое и правда было вписано в историю чемпионата. Но, к сожалению, серебряными буквами. А не золотыми. Я остался вторым.

Зато мастерам по гриму пришлось на съемочной площадке постараться мой синяк замазывали час.

О БИЗНЕСЕ

В школе я был очень застенчивым парнем. И мой главный совет – делай все, что угодно, чтобы преодолеть эту застенчивость!

Когда я открыл свой первую студию студию карате – на меня вышла группа бизнесменов. Они сами пришли и сказали: «Хотим выкупить у тебя этот бизнес. Открыть франшизу: «Школа Чака Норриса» по всем США!».

Я сразу загорелся. Сразу сказал: «Давайте это сделаем!».

Но прошло несколько лет, и школы стали закрываться. Все бизнесмены куда-то исчезли. Я не хотел банкротства, ведь это портило не только мою кредитную историю – это портило мою репутацию. Я вел переговоры с банками, и прошли долгие четыре года, прежде чем я выплатил каждый доллар, которые должны были эти люди. Те люди, которым я так доверился. О, это были очень сложные четыре года! Но они многому меня научили. В плане тяжелой работы и в плане нацеленности на свое дело.

А главное, я понял – необходимо тщательно проверять всех людей, с которыми вы собираетесь вести дела.

источник: «Советский спорт»
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