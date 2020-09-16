Артем Резников: Не я боюсь Раисова, это Юсуф боится меня (видео)

– В чем вы видите его слабые качества? – Я – борец, и вижу уязвимые места в борьбе. Я в этом разбираюсь.

– Артем, дуэль взглядов с Юсуфом Раисовым показала, что ваши отношения далеки от дружеских. С чего все началось? – Я его вызвал на бой, а он посчитал, что является великим чемпионом, и никто с ним драться не хочет. Все его бояться. Это все.

Напомним, что на счету Раисова 16 побед (10 досрочно) и одно поражение. На счету Резникова 16 побед (14 досрочно) и шесть поражений.

– Были ли у вас все необходимые условия для тренировок?

– Да. Я очень сильно пахал со своей командой.

– Этот бой – самый серьезный в вашей карьере?

– Врать не буду, так и есть.

– Что конкретно произошло на дуэли взглядов?

– Он сказал, что увидел страх в моих глазах, но это ложь. На самом деле это не так. Это я увидел страх. Я ему ответил: «Мне кажется, боишься именно ты».

– Петр Ян сказал, что эмоций быть не должно. Это мешает бою.

– В поединке чувств не будет. Они будут после него. В клетке не до них.

– Как абстрагироваться?

– Ты воспринимаешь соперника не как врага, а как спортсмена, которого надо победить.

– Раисову предрекали большое будущее. После перехода в легкий вес он прогрессирует?

– В полулегком весе он ощутимо превосходил соперников. Он был слишком крупным для 66 кг. Здесь он не выделяется.

«ВАРТАНЯН – КОКОВ? НИЧЬЯ»

– Много говорилось о поединке Эдуарда Вартаняна и Мухамеда Кокова. Смотрели?

– Да. Я знаю, что в ACA не дают ничью, хотя по мне это была как раз ничья. Не увидел ничьей победы.

– По раундам можете разобрать?

– Я уже немного подзабыл. Третий раунд точно за Вартаняном, первый – Коков, второй – равный.

– Вас не напрягает как бойца, когда глава лиги после боя выходит в клетку и осуждает решение судей?

– В принципе, он выразил свое мнение. Я сам увидел ничью, а мои друзья сказали, что выиграл Коков. Просто мнение. Не более.

– Кто вам помогал в подготовке?

– Боксеры, бойцы ММА, грепплеры. Я собрал большую команду. Там были вольники международного класса и профессиональные боксеры. Очень мощные ребята. В Алма-Ате одна самых сильных школ в Казахстане.

«У ИСМАИЛОВА БОГАТЫЙ ВЫБОР»

– Смотрели недавний вечер Fight Nights с участием многих бойцов из Казахстана?

– Конечно. Там много моих друзей.

– За кого персонально болели?

– Я за всех болел. Все наши. Все друзья. Я не спал до четырех часов и болел за каждого.

– Я разговаривал с Дауреном Ермековым перед боем и бы уверен, что он окажет больше сопротивления Владимиру Минееву. Вы увидели конкуренцию в этой схватке?

– Бывает такая штука: не пошло. В этот раз «не пошло» у Даурена. Через полгода может не пойти у Минеева и Ермеков победит. Во втором раунде был удар, после которого Владимира потрясло. Даурен упустил этот момент.

– Можно сказать, что Ермеков не показал даже 80% от того, на что способен?

– Согласен. Может, болезнь была. Я не увидел в бою ничего из того, что он показывал на тренировках.

– Какое впечатление оставила форма Минеева? Он может дать конкурентный бой Магомеду Исмаилову?

– Конечно. 50 на 50. Один из самых интригующих боев. Я бы очень хотел это увидеть. Это будет круче чем Исмаилов против Александра Емельяненко.

– Как думаете, почему главам лиги ACA этот бой не интересен?

– Думаю, что проблема в подписании Минеева. Только это. Насколько я знаю, Владимир не хочет уходить из Fight Nights.

– С кем еще было бы интересно увидеть Исмаилова?

– В российском ММА весовая категория до 84 кг – самый конкурентный дивизион. Александр Шлеменко, Анатолий Токов, Альберт Дураев. Перечислять можно долго, а интересен бой с любым из них.

– Какой расклад вы видите в противостоянии Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи?

– Не знаю. Я знаю, что Гэтжи – базовый вольник, но я ни разу не видел его борьбы, поэтому не могу сказать. Как он будет защищаться? Предполагаю, что два-три раунда он продержится, а потом устанет. Пять раундов – слишком долгий бой.