Шведский чеченец вновь дерется в UFC, а Сарнавский может стать чемпионом ACA

В со-главном бою вечера экс-чемпион в полулегком весе Юсуф Раисов встретится с представителем Казахстана Артемом Резниковым . Именно казахстанец спровоцировал эту схватку, вызвав Юсуфа на бой после своей крайней победы.

В главном поединке московского ивента за пояс чемпиона в легком весе сразятся бывший обладатель титула Абдул-Азиз Абдулвахабов и Александр Сарнавский . Оба спортсмена идут на победной серии, состоящей из двух поединков.

В лиге ACA будет разыгран вакантный пояс чемпиона в легком весе, чеченец из Швеции Хамзат Чимаев проведет третий поединок в UFC, а Колби Ковингтон собирается размазать по октагону Тайрона Вудли. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках этой недели.

Спортсмены не скрывают того, что являются не друзьями. На официальной церемонии взвешивания Раисов сказал сопернику, что видит в глазах Артема страх. Резников ответил, что он видит тоже самое в глазах Юсуфа. Победитель в этом противостоянии, скорее всего, станет следующим претендентом на титульный поединок в легком весе.

Потенциально лучшим боем турнира ACA 111 может стать противостояние россиянина Алексея Буторина и казахстанца Асылжана Бакытжанулы. Буторин возвращается в клетку после поражения от чемпиона в полутяжелом весе Довлетджана Ягшимурадова, но в предстоящем поединке фаворитом не является. Оба бойца рубятся в стойке до последнего. И, видимо, кто-то из них не выдержит скоростного темпа все три раунда.

Файткард турнира ACA 111

Предварительные поединки

Алексей Сидоренко (6-5) — Мурат Гугов (6-2)

Артур Соловьев (5-3) — Абубакар Местоев (7-1)

Олег Оленичев (14-6) — Роман Гудочкин (12-5)

Михаил Балакирев (8-2) — Мехди Дакаев (10-2)

Нурберген Шарипов (9-2) — Тамерлан Кулаев (11-1)

Мурат Тляруков (6-1) — Айнди Умаханов (9-0)

Основные поединки

Георгий Кичигин (23-6) — Мамуржон Хамдамов (10-1)

Лом-Али Нальгиев (17-8) — Иманали Гамзатханов (11-3)

Мансур Хатуев (8-1) — Азам Гафоров (11-1)

Арсений Султанов (7-0) — Азамат Амагов (10-2)

Бехруз Зухуров (14-3) — Турал Рагимов (19-5)

Алексей Буторин (15-4) — Асылжан Бакытжанулы (11-1)

Артем Резников (21-6) — Юсуф Раисов (16-1)

Абдул-Азиз Абдулвахабов (17-2) — Александр Сарнавский (37-7)

Турнир: UFC Fight Night 178

Дата: 20 сентября

Место: Лас-Вегас, США

Хедлайнерами турнира станут Колби Ковингтон и бывший чемпион в среднем весе Тайрон Вудли. Но фанаты ММА ждут совершенно другой бой на этом шоу.

Третью схватку в UFC проведет чеченец Хамзат Чимаев, выступающий под флагом Швеции. Первые два боя он провел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) с разницей в десять дней. Этот парень много говорит и пока что подтверждает свои слова делом. Его ближайшим соперником станет американец Джеральд Миршерт. Этот боец, конечно же, не является топовым и проблем Чимаеву не должен доставить. Но Миршерт разозлился на UFC и Дану Уайта за то, что Хамзату уже разрабатывают поединок на октябрь против бразильца Демиана Майи. То есть, выходит так, что Миршерт — просто очередная тренировка для шведа перед большими вызовами. Его поражение в бою против Хамзата, практически дело решенное.

Также в рамках этого шоу в октагон вернется Дональд Серроне. Сейчас он идет на серии из четырех поражений и ему необходимо победить. Его соперником станет Нико Прайс.

Файткард турнира UFC Fight Night 178

Предварительные поединки

Тайсон Нэм (19-11-1) — Джероме Ривера (10-2)

Даррик Миннер (24-11) — Ти Джей Ларами (12-3)

Андре Эвелл (16-6) — Ирвин Ривера (10-5)

Рэнди Коста (5-1) — Джрни Ньюсон (9-2)

Джессика-Роуз Кларк (9-6) — Сара Алпар (9-4)

Джордан Эспиноза (15-7) - Дэвид Дворак (18-3)

Майра Буэно Силва (5-1) — Мара Ромеро Борелла (11-8)

Мирсад Бектич (13-3) — в поиске соперника

Мигель Баэза (9-0) — Джерем Уэллс (8-2-1)

Кевин Холланд (18-5) — Даррен Стюарт (12-5)

Основные поединки