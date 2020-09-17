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Шведский чеченец вновь дерется в UFC, а Сарнавский может стать чемпионом ACA
17 сентября 14:02
автор: Сергей Ващенко

Шведский чеченец вновь дерется в UFC, а Сарнавский может стать чемпионом ACA

Какие поединки ММА посмотреть на предстоящих выходных.

В лиге ACA будет разыгран вакантный пояс чемпиона в легком весе, чеченец из Швеции Хамзат Чимаев проведет третий поединок в UFC, а Колби Ковингтон собирается размазать по октагону Тайрона Вудли. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках этой недели.

Турнир: ACA 111
Дата: 19 сентября
Место: Москва, Россия

В главном поединке московского ивента за пояс чемпиона в легком весе сразятся бывший обладатель титула Абдул-Азиз Абдулвахабов и Александр Сарнавский. Оба спортсмена идут на победной серии, состоящей из двух поединков.

Фанаты ожидают жесткой рубки в стойке, ведь оба бойца — классные ударники. Явным фаворитом противостояния открылся Абдулвахабов.

В со-главном бою вечера экс-чемпион в полулегком весе Юсуф Раисов встретится с представителем Казахстана Артемом Резниковым. Именно казахстанец спровоцировал эту схватку, вызвав Юсуфа на бой после своей крайней победы.

Спортсмены не скрывают того, что являются не друзьями. На официальной церемонии взвешивания Раисов сказал сопернику, что видит в глазах Артема страх. Резников ответил, что он видит тоже самое в глазах Юсуфа. Победитель в этом противостоянии, скорее всего, станет следующим претендентом на титульный поединок в легком весе.

Потенциально лучшим боем турнира ACA 111 может стать противостояние россиянина Алексея Буторина и казахстанца Асылжана Бакытжанулы. Буторин возвращается в клетку после поражения от чемпиона в полутяжелом весе Довлетджана Ягшимурадова, но в предстоящем поединке фаворитом не является. Оба бойца рубятся в стойке до последнего. И, видимо, кто-то из них не выдержит скоростного темпа все три раунда.

Файткард турнира ACA 111

Предварительные поединки

  • Алексей Сидоренко (6-5) — Мурат Гугов (6-2)
  • Артур Соловьев (5-3) — Абубакар Местоев (7-1)
  • Олег Оленичев (14-6) — Роман Гудочкин (12-5)
  • Михаил Балакирев (8-2) — Мехди Дакаев (10-2)
  • Нурберген Шарипов (9-2) — Тамерлан Кулаев (11-1)
  • Мурат Тляруков (6-1) — Айнди Умаханов (9-0)

Основные поединки

  • Георгий Кичигин (23-6) — Мамуржон Хамдамов (10-1)
  • Лом-Али Нальгиев (17-8) — Иманали Гамзатханов (11-3)
  • Мансур Хатуев (8-1) — Азам Гафоров (11-1)
  • Арсений Султанов (7-0) — Азамат Амагов (10-2)
  • Бехруз Зухуров (14-3) — Турал Рагимов (19-5)
  • Алексей Буторин (15-4) — Асылжан Бакытжанулы (11-1)
  • Артем Резников (21-6) — Юсуф Раисов (16-1)
  • Абдул-Азиз Абдулвахабов (17-2) — Александр Сарнавский (37-7)

Турнир: UFC Fight Night 178
Дата: 20 сентября
Место: Лас-Вегас, США

Хедлайнерами турнира станут Колби Ковингтон и бывший чемпион в среднем весе Тайрон Вудли. Но фанаты ММА ждут совершенно другой бой на этом шоу.

Третью схватку в UFC проведет чеченец Хамзат Чимаев, выступающий под флагом Швеции. Первые два боя он провел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) с разницей в десять дней. Этот парень много говорит и пока что подтверждает свои слова делом. Его ближайшим соперником станет американец Джеральд Миршерт. Этот боец, конечно же, не является топовым и проблем Чимаеву не должен доставить. Но Миршерт разозлился на UFC и Дану Уайта за то, что Хамзату уже разрабатывают поединок на октябрь против бразильца Демиана Майи. То есть, выходит так, что Миршерт — просто очередная тренировка для шведа перед большими вызовами. Его поражение в бою против Хамзата, практически дело решенное.

Также в рамках этого шоу в октагон вернется Дональд Серроне. Сейчас он идет на серии из четырех поражений и ему необходимо победить. Его соперником станет Нико Прайс.

Файткард турнира UFC Fight Night 178

Предварительные поединки

  • Тайсон Нэм (19-11-1) — Джероме Ривера (10-2)
  • Даррик Миннер (24-11) — Ти Джей Ларами (12-3)
  • Андре Эвелл (16-6) — Ирвин Ривера (10-5)
  • Рэнди Коста (5-1) — Джрни Ньюсон (9-2)
  • Джессика-Роуз Кларк (9-6) — Сара Алпар (9-4)
  • Джордан Эспиноза (15-7) - Дэвид Дворак (18-3)
  • Майра Буэно Силва (5-1) — Мара Ромеро Борелла (11-8)
  • Мирсад Бектич (13-3) — в поиске соперника
  • Мигель Баэза (9-0) — Джерем Уэллс (8-2-1)
  • Кевин Холланд (18-5) — Даррен Стюарт (12-5)

Основные поединки

  • Маккензи Дерн (8-1) — Ранда Маркос (10-8-1)
  • Джонни Уокер (17-5) — Райан Спэнн (18-5)
  • Хамзат Чимаев (8-0) — Джеральд Миршерт (31-13)
  • Дональд Серроне (36-15) — Нико Прайс (14-4)
  • Колби Ковингтон (15-2) — Тайрон Вудли (19-5-1)

источник: «Советский спорт»
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