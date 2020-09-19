«Открыл дверь и провал в памяти». Сарнавский о сорванном бое с Раисовым

Напомним, что встреча пройдет на турнире ACA 111, который состоится 19 сентября в Москве. На счету Абдулвахабова 17 побед (13 досрочно) и 2 поражения. На счету Сарнавского 37 побед (30 досрочно) и 7 поражений.
– Александр, какое у вас самочувствие перед боем?
– Чувствую себя хорошо. В субботу настраиваюсь на победу.
– Последний раз вы выступали в прошлом году. Как сказался на вас длительный перерыв?
– У меня сорвался бой с Юсуфом Раисовым. Да, почти год. Многие спрашивали про простой. Он пошел мне на пользу. Я провел обследование в больнице. Узнал, какие у меня проблемы со здоровьем. Врачи посоветовали следить за ним и дозировать нагрузки. Позже я начал готовиться.
– Почему сорвался бой с Раисовым?
– Я «гонял» вес. Это была пятница. Я сделал вес и ждал утра. Встал и пошел в туалет. Открываю дверь, там порог. И дальше ничего не помню. Меня поднимает друг – Александр Петров. Я ударился головой и рассек себе бровь. Потом мне сделали МРТ головы, которое выявило сотрясение. Около пяти дней я провел в больнице в Москве. Потом меня выпустили, и я улетел домой.
– Это проблема вызвана тяжелой весогонкой?
– Не могу сказать. Такого никогда не случалось. Может, весогонка, может перетренировался. Все в кучу.
– Как прошел лагерь?
– Я тренировался с Артемом Резниковым. 7 августа улетел в Казахстан. Сложно пересечь границу. На машине я доехал до Павлодара. Там перешел границу. Не без проблем. Они были только на казахстанской границе. На российской – проблем не было. В Казахстане сначала не поняли, куда я еду и зачем. Из Павлодара я летел до Алма-Аты на самолете.
– Вы часто побеждали приемами. У Абдулвахабова последнее поражение было от базового борца Али Багова. Можно прийти к выводу, что стилистически вы – неудобный соперник для Абдул-Азиза?
– Как ты сам выставишь план на бой. Если будешь работать по плану, будешь неудобен. Главное не выходить за рамки и слушать свой угол.
– Что можно почерпнуть из боя Абдулвахабова с Баговым?
– Багов выиграл три первых раунда и проиграл два последних. В основном была борьба, а Абдул-Азиз был заряжен и хотел нокаутировать. Али держался плана, что и принесло ему победу.
– Как охарактеризуете Абдулвахабова?
– Хороший и разносторонний боец. Он хорошо себя чувствует в борьбе и стойке. Сильный, неустойчивый и достойный соперник.
– Последнее поражение вы потерпели от Шамиля Никаева раздельным решением. Вы согласны с вердиктом?
– Я всегда принимал свои поражения. Я не сделал все для победы. Я мог сделать больше. Сам виноват. Поражения – лучшие учителя. Из них надо делать выводы. Они просто так не случаются. Если бы победил, я бы не задумался, что надо что-то поменять. Я принял вердикт.
– Самое обидное поражение было от кого?
– Все обидные. Никто не любит проигрывать. Самое обидное было первое поражение, когда я дрался в Америке с Ричом Клементи.
– Кто победил в поединке Эдуарда Вартаняна и Мухамеда Кокова?
– Можно было дать ничью. Я сам столкнулся с подобной ситуацией в бою с Никаевым. Меня просто держали у сетки. Судьи посчитали так, а тут по-другому. Причем все пятеро отдали победу Вартаняну. Как считали? Я спрашивал. Сейчас надо активно работать в борьбе. Просто держать и ничего не делать – не прокатит.
– Это правильно?
– Да. Иначе теряется палитра красок боя. Всегда есть споры по судейским решениям. Я бы дал ничью, чтобы никого не обидеть.
– Насколько вас впечатлило выступление Вадима Немкова в бою с Райаном Бейдером?
– Мы смотрели бой в Казахстане. Я сразу сказал ребятам, что Вадим выиграет. 100 процентов. Они сомневались. Но это произошло. После первого раунда все было понятно. У Бейдера были потерянные глаза. Он пытался перевести. Один раз перевел и ничего не смог сделать в борьбе. Вадим встал. Это был переломный момент. Сам нокаут был красивым.
– Немков сказал, что теперь он – лучший полутяж в мире. Насколько это соответствует действительности?
– Сложно судить. Каждый полутяж считает себя лучшим. Вадим может конкурировать с любым бойцом любой организации. Он – атлетичный, крепкий. Хорошо двигается, хороший бокс, удары ногами. У него будут еще громкие победы.
– Чуть ранее чемпионом UFC стал Петр Ян. Но была ли у него топовая оппозиция?
– Петя заслужил титул. Он быстро ворвался и за два года навел шороху. Набрал прекрасную форму и подтянул все. Даже дрался с травмой. Я не вижу у него конкурентов. Он весь дивизион зачистит.
– И Алджамейна Стерлинга?
– Я не видел его боев. Говорят, он хорошо чувствует дистанцию и хорош в партере. Думаю, это его не спасет. Борьба? Пять раундов на ней? Невозможно столько держать Петю. Он хорошо себя чувствует в ней.
– А Генри Сехудо? Считается, что у борца всегда есть преимущество перед боксером. Будет ли преимущество у Сехудо?
– Нет. Он не выдержит темпа. Сехудо хорошо борется. Он выиграл последний бой у Доминика Круза. Но бой рано остановили. Он правильно сделал, что ушел. Петя бы его разобрал.
– И прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
– Хабиб победит за счет своей выносливости, тайминга, борьбы и хладнокровия.