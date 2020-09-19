ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Открыл дверь и провал в памяти». Сарнавский о сорванном бое с Раисовым
19 сентября 11:00
автор: Владислав Усачев

«Открыл дверь и провал в памяти». Сарнавский о сорванном бое с Раисовым

Боец легкого веса лиги ACA Александр Сарнавский рассказал о предстоящем поединке с бывшим чемпионом лиги ACB Абдулом-Азизом Абдулвахабовым.

Напомним, что встреча пройдет на турнире ACA 111, который состоится 19 сентября в Москве. На счету Абдулвахабова 17 побед (13 досрочно) и 2 поражения. На счету Сарнавского 37 побед (30 досрочно) и 7 поражений.

– Александр, какое у вас самочувствие перед боем?
– Чувствую себя хорошо. В субботу настраиваюсь на победу.

– Последний раз вы выступали в прошлом году. Как сказался на вас длительный перерыв?
– У меня сорвался бой с Юсуфом Раисовым. Да, почти год. Многие спрашивали про простой. Он пошел мне на пользу. Я провел обследование в больнице. Узнал, какие у меня проблемы со здоровьем. Врачи посоветовали следить за ним и дозировать нагрузки. Позже я начал готовиться.

– Почему сорвался бой с Раисовым?
– Я «гонял» вес. Это была пятница. Я сделал вес и ждал утра. Встал и пошел в туалет. Открываю дверь, там порог. И дальше ничего не помню. Меня поднимает друг – Александр Петров. Я ударился головой и рассек себе бровь. Потом мне сделали МРТ головы, которое выявило сотрясение. Около пяти дней я провел в больнице в Москве. Потом меня выпустили, и я улетел домой.

– Это проблема вызвана тяжелой весогонкой?
– Не могу сказать. Такого никогда не случалось. Может, весогонка, может перетренировался. Все в кучу.

– Как прошел лагерь?
– Я тренировался с Артемом Резниковым. 7 августа улетел в Казахстан. Сложно пересечь границу. На машине я доехал до Павлодара. Там перешел границу. Не без проблем. Они были только на казахстанской границе. На российской – проблем не было. В Казахстане сначала не поняли, куда я еду и зачем. Из Павлодара я летел до Алма-Аты на самолете.

– Вы часто побеждали приемами. У Абдулвахабова последнее поражение было от базового борца Али Багова. Можно прийти к выводу, что стилистически вы неудобный соперник для Абдул-Азиза?
– Как ты сам выставишь план на бой. Если будешь работать по плану, будешь неудобен. Главное не выходить за рамки и слушать свой угол.

– Что можно почерпнуть из боя Абдулвахабова с Баговым?
– Багов выиграл три первых раунда и проиграл два последних. В основном была борьба, а Абдул-Азиз был заряжен и хотел нокаутировать. Али держался плана, что и принесло ему победу.

– Как охарактеризуете Абдулвахабова?
– Хороший и разносторонний боец. Он хорошо себя чувствует в борьбе и стойке. Сильный, неустойчивый и достойный соперник.

– Последнее поражение вы потерпели от Шамиля Никаева раздельным решением. Вы согласны с вердиктом?
– Я всегда принимал свои поражения. Я не сделал все для победы. Я мог сделать больше. Сам виноват. Поражения – лучшие учителя. Из них надо делать выводы. Они просто так не случаются. Если бы победил, я бы не задумался, что надо что-то поменять. Я принял вердикт.

– Самое обидное поражение было от кого?
– Все обидные. Никто не любит проигрывать. Самое обидное было первое поражение, когда я дрался в Америке с Ричом Клементи.

– Кто победил в поединке Эдуарда Вартаняна и Мухамеда Кокова?
– Можно было дать ничью. Я сам столкнулся с подобной ситуацией в бою с Никаевым. Меня просто держали у сетки. Судьи посчитали так, а тут по-другому. Причем все пятеро отдали победу Вартаняну. Как считали? Я спрашивал. Сейчас надо активно работать в борьбе. Просто держать и ничего не делать – не прокатит.

– Это правильно?
– Да. Иначе теряется палитра красок боя. Всегда есть споры по судейским решениям. Я бы дал ничью, чтобы никого не обидеть.

– Насколько вас впечатлило выступление Вадима Немкова в бою с Райаном Бейдером?
– Мы смотрели бой в Казахстане. Я сразу сказал ребятам, что Вадим выиграет. 100 процентов. Они сомневались. Но это произошло. После первого раунда все было понятно. У Бейдера были потерянные глаза. Он пытался перевести. Один раз перевел и ничего не смог сделать в борьбе. Вадим встал. Это был переломный момент. Сам нокаут был красивым.

Немков сказал, что теперь он – лучший полутяж в мире. Насколько это соответствует действительности?
– Сложно судить. Каждый полутяж считает себя лучшим. Вадим может конкурировать с любым бойцом любой организации. Он – атлетичный, крепкий. Хорошо двигается, хороший бокс, удары ногами. У него будут еще громкие победы.

– Чуть ранее чемпионом UFC стал Петр Ян. Но была ли у него топовая оппозиция?
– Петя заслужил титул. Он быстро ворвался и за два года навел шороху. Набрал прекрасную форму и подтянул все. Даже дрался с травмой. Я не вижу у него конкурентов. Он весь дивизион зачистит.

– И Алджамейна Стерлинга?
– Я не видел его боев. Говорят, он хорошо чувствует дистанцию и хорош в партере. Думаю, это его не спасет. Борьба? Пять раундов на ней? Невозможно столько держать Петю. Он хорошо себя чувствует в ней.

– А Генри Сехудо? Считается, что у борца всегда есть преимущество перед боксером. Будет ли преимущество у Сехудо?
– Нет. Он не выдержит темпа. Сехудо хорошо борется. Он выиграл последний бой у Доминика Круза. Но бой рано остановили. Он правильно сделал, что ушел. Петя бы его разобрал.

– И прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
Хабиб победит за счет своей выносливости, тайминга, борьбы и хладнокровия.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Тарасова поддержала решение Медведевой вернуться к ТутберидзеОвечкину может получить рекордный гонорар уже в следующем году.Названа дата начала продаж нового Nissan Qashqai в РоссииБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет"Любовница" Харламова показала всем свои прелестиВывалившийся бюст Седоковой возмутил Сеть
«Открыл дверь и провал в памяти». Сарнавский о сорванном бое с Раисовым
«Открыл дверь и провал в памяти». Сарнавский о сорванном бое с Раисовым
Боец легкого веса лиги ACA Александр Сарнавский рассказал о предстоящем поединке с бывшим чемпионом лиги ACB Абдулом-Азизом Абдулвахабовым.
19.09.2020 11:00
ММА
автор: Владислав Усачев
Девушка, взорвавшая сеть. Кто она для Юрия Палыча?
В инстаграме Юрия Семина обнаружилась опубликованной девушка с едва прикрытой грудью, небольшим количеством одежды и адреском.
Георгий Кичигин: Бикрев болтал про реванш и ушел под диван. Это чемпион?
Георгий Кичигин: Бикрев болтал про реванш и ушел под диван. Это чемпион?
Боец смешанных единоборств из Казахстана Георгий Кичигин рассказал о предстоящей встрече с российским полусредневесом Мамуром Хамдамовым в рамках турнира ACA 111, который состоится 19 сентября.
19.09.2020 04:53
ММА
автор: Владислав Усачев
Абдул-Азиз Абдулвахабов: Сарнавский – это характер, он достоин боя за титул ACA
Абдул-Азиз Абдулвахабов: Сарнавский – это характер, он достоин боя за титул ACA
Абдул-Азиз Абдулвахабов про Сарнавского, Вартаняна, Багова, Исмаилова, Хабиба и Немкова.
18.09.2020 16:30
ММА
автор: Владислав Усачев
Шведский чеченец вновь дерется в UFC, а Сарнавский может стать чемпионом ACA
Шведский чеченец вновь дерется в UFC, а Сарнавский может стать чемпионом ACA
Какие поединки ММА посмотреть на предстоящих выходных.
17.09.2020 14:02
ММА
автор: Сергей Ващенко
Артем Резников: Не я боюсь Раисова, это Юсуф боится меня (видео)
Артем Резников: Не я боюсь Раисова, это Юсуф боится меня (видео)
Боец смешанных единоборств из Казахстана Артем Резников рассказал о конфликте с российским легковесом Юсуфом Раисовым, с которым у него назначен бой на 19 сентября в рамках турнира ACA 111.
16.09.2020 07:43
ММА
автор: Владислав Усачев
Мели Емеля – твоя неделя! Харитонов и Емельяненко оскорбили друг друга и бросили вызов
Мели Емеля – твоя неделя! Харитонов и Емельяненко оскорбили друг друга и бросили вызов
В прошедшую пятницу в Химках прошел вечер профессионального бокса, в главном поединке которого дебютировал Харитонов.
15.09.2020 18:00
ММА
«На турнирах ломал кости три раза». Интервью с самим Чаком Норрисом
«На турнирах ломал кости три раза». Интервью с самим Чаком Норрисом
Киноактер и мастер боевых искусств Чак Норрис дал экслюзивное интервью «Советскому спорту».
15.09.2020 15:30
ММА
автор: Николай Мысин
Хабиб Нурмагомедов: У нас с Гэтжи дружеские отношения. Но лупить друг друга будем по-взрослому
Хабиб Нурмагомедов: У нас с Гэтжи дружеские отношения. Но лупить друг друга будем по-взрослому
В рамках первого в истории онлайн-форума боевых искусств Хабиб Нурмагомедов рассказал, в числе прочего, о предстоящем бое с Джастином Гэтжи.
14.09.2020 21:15
ММА
автор: Сергей Иванов
Ислам Махачев: Не советую Царукяну упоминать нас для своей раскрутки (видео)
Ислам Махачев: Не советую Царукяну упоминать нас для своей раскрутки (видео)
Ислам Махачев про Дос Аньоса, Абдулманапа, Хабиба и Армана Царукяна.
10.09.2020 02:57
ММА
автор: Владислав Усачев
Федор Емельяненко открылся фаворитом в возможном реванше против Вердума
Федор Емельяненко открылся фаворитом в возможном реванше против Вердума
Букмекеры уже принимают ставки на возможный реванш между Емельяненко и Вердумом. Фаворитом боя считается Последний император.
09.09.2020 23:00
ММА
автор: Сергей Ващенко
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика