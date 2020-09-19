«Открыл дверь и провал в памяти». Сарнавский о сорванном бое с Раисовым

– Почему сорвался бой с Раисовым? – Я «гонял» вес. Это была пятница. Я сделал вес и ждал утра. Встал и пошел в туалет. Открываю дверь, там порог. И дальше ничего не помню. Меня поднимает друг – Александр Петров. Я ударился головой и рассек себе бровь. Потом мне сделали МРТ головы, которое выявило сотрясение. Около пяти дней я провел в больнице в Москве. Потом меня выпустили, и я улетел домой.

– Последний раз вы выступали в прошлом году. Как сказался на вас длительный перерыв? – У меня сорвался бой с Юсуфом Раисовым . Да, почти год. Многие спрашивали про простой. Он пошел мне на пользу. Я провел обследование в больнице. Узнал, какие у меня проблемы со здоровьем. Врачи посоветовали следить за ним и дозировать нагрузки. Позже я начал готовиться.

– Александр, какое у вас самочувствие перед боем? – Чувствую себя хорошо. В субботу настраиваюсь на победу.

Напомним, что встреча пройдет на турнире ACA 111, который состоится 19 сентября в Москве. На счету Абдулвахабова 17 побед (13 досрочно) и 2 поражения. На счету Сарнавского 37 побед (30 досрочно) и 7 поражений.

– Это проблема вызвана тяжелой весогонкой?

– Не могу сказать. Такого никогда не случалось. Может, весогонка, может перетренировался. Все в кучу.

– Как прошел лагерь?

– Я тренировался с Артемом Резниковым. 7 августа улетел в Казахстан. Сложно пересечь границу. На машине я доехал до Павлодара. Там перешел границу. Не без проблем. Они были только на казахстанской границе. На российской – проблем не было. В Казахстане сначала не поняли, куда я еду и зачем. Из Павлодара я летел до Алма-Аты на самолете.

– Вы часто побеждали приемами. У Абдулвахабова последнее поражение было от базового борца Али Багова. Можно прийти к выводу, что стилистически вы – неудобный соперник для Абдул-Азиза?

– Как ты сам выставишь план на бой. Если будешь работать по плану, будешь неудобен. Главное не выходить за рамки и слушать свой угол.

– Что можно почерпнуть из боя Абдулвахабова с Баговым?

– Багов выиграл три первых раунда и проиграл два последних. В основном была борьба, а Абдул-Азиз был заряжен и хотел нокаутировать. Али держался плана, что и принесло ему победу.

– Как охарактеризуете Абдулвахабова?

– Хороший и разносторонний боец. Он хорошо себя чувствует в борьбе и стойке. Сильный, неустойчивый и достойный соперник.

– Последнее поражение вы потерпели от Шамиля Никаева раздельным решением. Вы согласны с вердиктом?

– Я всегда принимал свои поражения. Я не сделал все для победы. Я мог сделать больше. Сам виноват. Поражения – лучшие учителя. Из них надо делать выводы. Они просто так не случаются. Если бы победил, я бы не задумался, что надо что-то поменять. Я принял вердикт.

– Самое обидное поражение было от кого?

– Все обидные. Никто не любит проигрывать. Самое обидное было первое поражение, когда я дрался в Америке с Ричом Клементи.

– Кто победил в поединке Эдуарда Вартаняна и Мухамеда Кокова?

– Можно было дать ничью. Я сам столкнулся с подобной ситуацией в бою с Никаевым. Меня просто держали у сетки. Судьи посчитали так, а тут по-другому. Причем все пятеро отдали победу Вартаняну. Как считали? Я спрашивал. Сейчас надо активно работать в борьбе. Просто держать и ничего не делать – не прокатит.

– Это правильно?

– Да. Иначе теряется палитра красок боя. Всегда есть споры по судейским решениям. Я бы дал ничью, чтобы никого не обидеть.

– Насколько вас впечатлило выступление Вадима Немкова в бою с Райаном Бейдером?

– Мы смотрели бой в Казахстане. Я сразу сказал ребятам, что Вадим выиграет. 100 процентов. Они сомневались. Но это произошло. После первого раунда все было понятно. У Бейдера были потерянные глаза. Он пытался перевести. Один раз перевел и ничего не смог сделать в борьбе. Вадим встал. Это был переломный момент. Сам нокаут был красивым.

– Немков сказал, что теперь он – лучший полутяж в мире. Насколько это соответствует действительности?

– Сложно судить. Каждый полутяж считает себя лучшим. Вадим может конкурировать с любым бойцом любой организации. Он – атлетичный, крепкий. Хорошо двигается, хороший бокс, удары ногами. У него будут еще громкие победы.

– Чуть ранее чемпионом UFC стал Петр Ян. Но была ли у него топовая оппозиция?

– Петя заслужил титул. Он быстро ворвался и за два года навел шороху. Набрал прекрасную форму и подтянул все. Даже дрался с травмой. Я не вижу у него конкурентов. Он весь дивизион зачистит.

– И Алджамейна Стерлинга?

– Я не видел его боев. Говорят, он хорошо чувствует дистанцию и хорош в партере. Думаю, это его не спасет. Борьба? Пять раундов на ней? Невозможно столько держать Петю. Он хорошо себя чувствует в ней.

– А Генри Сехудо? Считается, что у борца всегда есть преимущество перед боксером. Будет ли преимущество у Сехудо?

– Нет. Он не выдержит темпа. Сехудо хорошо борется. Он выиграл последний бой у Доминика Круза. Но бой рано остановили. Он правильно сделал, что ушел. Петя бы его разобрал.

– И прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

– Хабиб победит за счет своей выносливости, тайминга, борьбы и хладнокровия.