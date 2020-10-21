UFC 254: Хабиб против Гэтжи. Файткард, где смотреть и во сколько начало: полная информация

«Советский спорт» рассказывает, кто еще подерется на «Бойцовском острове», где можно посмотреть поединки, во сколько они начнутся, а также отвечает на самые главные вопросы.

Где пройдет турнир?

Поединки пройдут на острове Яс, который огражден по периметру. Спортсмены со своими командами и персонал промоушена находятся на закрытой территории, где есть все необходимое для подготовки к схваткам. Первые два дня все прибывшие проходят строгий двухдневный карантин, в ходе которого несколько раз сдают тесты на коронавирус. По истечении этого времени, если человек не болен, он может покидать свой номер в отеле и передвигаться на «Бойцовском острове» совершенно без каких-либо ограничений.

Ивенты на острове проходят уже не в первый раз во время пандемии. UFC арендует это место периодически на месяц, тут промоушен организует несколько турниров подряд. UFC 254 станет последним шоу в этом году в Абу-Даби.

Кто дерется в главном бою? Что стоит на кону? Кто фаворит?

Хедлайнерами шоу станут чемпион организации в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) и обладатель временного титула американец Джастин Гэтжи (22-2). «Орел» проведет уже третью защиту своего пояса.