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UFC 254: Хабиб против Гэтжи. Файткард, где смотреть и во сколько начало: полная информация
21 октября 09:30
автор: Сергей Ващенко

UFC 254: Хабиб против Гэтжи. Файткард, где смотреть и во сколько начало: полная информация

24 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В главном бою шоу Хабиб Нурмагомедов сразится с Джастином Гэтжи.

«Советский спорт» рассказывает, кто еще подерется на «Бойцовском острове», где можно посмотреть поединки, во сколько они начнутся, а также отвечает на самые главные вопросы.

Где пройдет турнир?

Поединки пройдут на острове Яс, который огражден по периметру. Спортсмены со своими командами и персонал промоушена находятся на закрытой территории, где есть все необходимое для подготовки к схваткам. Первые два дня все прибывшие проходят строгий двухдневный карантин, в ходе которого несколько раз сдают тесты на коронавирус. По истечении этого времени, если человек не болен, он может покидать свой номер в отеле и передвигаться на «Бойцовском острове» совершенно без каких-либо ограничений.

Ивенты на острове проходят уже не в первый раз во время пандемии. UFC арендует это место периодически на месяц, тут промоушен организует несколько турниров подряд. UFC 254 станет последним шоу в этом году в Абу-Даби.

Кто дерется в главном бою? Что стоит на кону? Кто фаворит?

Хедлайнерами шоу станут чемпион организации в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) и обладатель временного титула американец Джастин Гэтжи (22-2). «Орел» проведет уже третью защиту своего пояса.

Напомним, что он стал чемпионом, победив Эла Яквинту в апреле 2018 года единогласным решением судей. Затем Хабиб дважды защитил трофей, заставив сдаться Конора Макгрегора и Дастина Порье. Гэтжи по прозвищу «Хайлайт» получил право биться с Нурмагомедовым после своей победы над Тони Фергюсоном техническим нокаутом в пятом раунде в рамках шоу UFC 249, которое прошло в мае этого года.

Фаворитом предстоящего боя является российский боец. Коэффициент на его победу равен 1,30, в то время, как на победу американца — 3,80.

Кто еще выступит на шоу из россиян?

Фанатам из России будет за кого переживать, помимо Нурмагомедова. В предварительных боях мы увидим выступление легковеса Александра Яковлева. Он подерется против испанца Джоэля Альвареса. В основном карде состоится реванш Магомеда Анкалаева и молдаванина Иона Куцелабы, а также поединок Александра Волкова с американцем Уолтом Харрисом.

Изначально в рамках ивента должны были выступить еще два бойца из России. Умар Нурмагомедов снялся с боя против казахстанца Сергея Морозова из-за стафилококковой инфекции, а Исламу Махачеву так и не смогли найти достойного оппонента на коротком уведомлении: бразилец Рафаэль дос Аньос заразился коронавирусом.

Во сколько начнется турнир? Где смотреть бои?

Первый поединок начнется ориентировочно в 17:30 по московскому времени. Схватки основного карда запланированы на 21:00. Таким образом, бой Хабиба и Гэтжи начнется примерно в 23:30.

На этот раз бесплатно увидеть поединки можно будет в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ». Трансляция начнется в 22:30 в субботу (24 октября). По всей видимости, зрители смогут насладиться тремя главными поединками: Волков — Харрис, Уиттакер — Каннонье, Нурмагомедов — Гэтжи.

Файткард турнира UFC 254

Предварительные поединки

  • Джоэль Альварес (Испания, 17-2) — Александр Яковлев (Россия, 25-10-1)
  • Кейси Кенни (США, 15-2-1) — Натаниэль Вуд (Англия, 17-4)
  • Лиана Джоджуа (Грузия, 8-3) — Миранда Маверик (США, 7-2)
  • Да Юн Джун (Южная Корея, 13-2) — Сэм Алви (США, 33-14)
  • Алекс Оливейра (Бразилия, 22-8-1) — Шавкат Рахмонов (Казахстан, 12-0)
  • Стефан Штруве (Голландия, 29-12) — Тай Туйваса (Австралия, 9-3)

Основные поединки

  • Магомед Анкалаев (Россия, 13-1) — Ион Куцелаба (Молдавия, 15-5)
  • Лилия Шакирова (Узбекистан, 8-1) — Лорен Мерфи (США, 13-4)
  • Фил Хэйвс (США, 8-2) — Джейкоб Малкун (Австралия, 4-0)
  • Александр Волков (Россия, 31-8) — Уолт Харрис (США, 13-8)
  • Роберт Уиттакер (Австралия, 21-5) — Джаред Каннонье (США, 13-4)

Главный поединок

  • Хабиб Нурмагомедов (Россия, 28-0) — Джастин Гэтжи (США, 22-2). Бой за звание чемпиона UFC в легком весе

источник: «Советский спорт»
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