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Джефф Монсон: Харитонов и Яндиев не повторят своих ошибок
24 ноября 15:56
автор: Владислав Усачев

Джефф Монсон: Харитонов и Яндиев не повторят своих ошибок

Известный боец ММА Джефф Монсон заявил, что не собирается завершать карьеру, рассказал о дружбе с Алексеем Олейником и прокомментировал последние события из мира смешанных единоборств.

– Джефф, вы давно не участвовали в боях. Что с вашей карьерой?
Это еще не конец, просто пандемия затянулась. Я хочу подраться в феврале, а после планирую выступить на чемпионате мире по джиу-джитсу. Он был запланирован на ноябрь, но был отменен из-за коронавируса. Я продолжаю тренироваться, так что, надеюсь, я буду готов выложиться в следующих двух турнирах.

– Сегодня вы встретились с Алексеем Олейником. Помните бои с ним?
– Я дрался с Олейником два раза. Первый раз победил, второй раз проиграл. Обидно, конечно, но теперь это даже забавно... Странный вид спорта. Вы можете драться и пытаться друг друга задушить, но мы с Алексеем стали друзьями, и он присоединился к моей команде в Америке. Теперь мы в одной команде, и мы дружим много лет.

– Какие планы на ближайшее будущее?
– Как я сказал, в феврале у меня должен быть бой, а в ноябре – чемпионат мира. Что касается ММА, мне нужно получить хорошее предложение, если это будет большой вызов, я приму его, но я полностью сосредоточен на чемпионате мира по джиу-джитсу в ноябре. Теперь этому посвящено мое внимание.

– Какие впечатления у вас оставил бой Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко?
– У Магомеда была идеальная стратегия, своими ударами он сломал Александра. Он выбрал верную тактику, чтобы выиграть бой. У него был жесткий противник. Емельяненко был натренирован, но в ММА ему нужен был умный бой.

– Что думаете про встречу Исмаилова и Ивана Штыркова?
– Это интересный бой, потому что такие разные бойцы. Поэтому ММА – такой интересный вид спорта, бойцы разные, некоторые из них связаны с джиу-джитсу, некоторые с борьбой, некоторые с боксом... Вы никогда не узнаете, как будет бой.

– Хабиб Нурмагомедов заявил о завершении карьеры. Как вам это заявление и его последний бой против Джастина Гетжи?
– Хабиб выглядел феноменально, фантастически... Я думаю, это конец его карьеры, потому что ему не нужны деньги. Он никогда не проигрывал, он потерял своего тренера и отца. Он дал обещание своей матери, ему не нужно что-нибудь доказать... Что еще ему нужно сделать? Он может тренировать, работать на своей ферме, быть со своей семьей, радоваться жизни... Ему больше не нужно сражаться.

– Назовите трех лучших бойцов современности.
– Хабиб должен быть там, потому что он никогда не проигрывал. Я считаю Дастина Порье одним из лучших бойцов. Джон Джонс тоже, потому что он вернулся и никогда не проигрывал. Эти трое сейчас для меня самые лучшие.

– Как вам россияне Петр Ян и Вадим Немков?
– Петр Ян – еще один действующий чемпион UFC. И думаю, он никогда не проиграет. В России всегда будут лучшие бойцы. Я говорил об этом пару лет назад. Русские парни – здоровые, они тренируются в борьбе, они тренируются с раннего возраста, а когда им исполняется 20-21 год, они уже как великие бойцы. Им просто нужно подтянуть немного ММА, джиу-джитсу или что-то еще, чтобы быть на высоте. Поэтому я говорю, что в ближайшие три года в России будут чемпионы во многих организациях – UFC и Bellator.

– Кто будет следующим чемпионом из России?
– Может быть, Александр Волков, он боец ​​высшего уровня. Но есть много ребят из России, которые тоже талантливы. Все зависит от того, кому представится возможность, но Волков точно может стать чемпионом.

– Волков встретится с Алистаром Оверимом…
– Я думаю, что у Волкова хорошие шансы на победу… Оверим может победить, если переведет Волкова в борьбу. Думаю, это будет 5-раундовый бой, но полностью он не продлится. Волков лучше, моложе, сильнее, талантливее и выносливее, поэтому большую часть времени бой пройдет в стойке. Так что я думаю, что Волков может выиграть бой за счет стойки стоя.

– Ваше мнение о конфликте Сергея Харитонова и Адама Яндиева.
– Я знаком с обоими парнями, с Харитоновым даже провел бой. Мне нравятся оба парня, я просто думаю, что они совершили ошибку. Они должны драться в клетке, на ринге, если они хотят драться, я думаю, что это была ошибка, и теперь они оба осознали это. Надеюсь, они больше этого не сделают. Но это безумие. Они – профессионалы, их карьера, их работа - быть сильными и здоровыми, чтобы драться в клетке, на ринге, поэтому, когда они сражаются за его пределами, это вредит карьере. Думаю, они все поняли. Я не знаю, почему они ссорились, но я думаю, что оба получили опыт и этого не повторят снова. Это одна из тех вещей, в которых любой может ошибиться и, надеюсь, они извлекут уроки из этого.

источник: «Советский спорт»
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