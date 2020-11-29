Забит вновь остался без соперника, Емельяненко пригрозил бизнесмену за «стриптиз». Неделя ММА

Скандал недели: Харитонов и Яндиев ударили по рукам
Адам Яндиев принес свои извинения Сергея Харитонову, тяжеловес их принял. Бойцы помирились, их конфликт исчерпан.
«Хочу извиниться перед тобой, ты мужчина. Много чего наговорили на эмоциях. На нас смотрит молодежь, и вся эта ситуация должна перейти в хорошее русло. У меня к тебе никакой агрессии, ты меня прости за то, что я не сдержался и пустил свои руки», — заявил Яндиев
«Принимаю извинения. Качества сильных — признавать свои ошибки. Не хочу, чтобы молодёжь на нашем примере так делала. Хочу, чтобы нашей страной гордились, и мы должны быть примером. Мы можем сказать что-то на эмоциях, оскорбить и повести себя неправильно. У нас претензий друг к другу нет, мы всё решили. Мы созвонились и решили встретиться», — ответил Харитонов.
Напомним, что 13 ноября Яндиев напал на Харитонова, нанеся ему несколько сильных ударов в голову. Тяжеловес оказался в больнице и написал заявление на Адама в полицию. 11 дней спортсмены поливали друг друга грязью через интервью, но в итоге все закончилось примирением после того, как Харитонова выписали из больницы.
Отметим, что после этого спортсмены получили много критики в свой адрес. И причина не в том, что они помирились, а в том, что называя друг друга «братьями» устроили грязное словесное шоу на всю страну, не подтвержденное никакими фактами.
Цитата недели: ММА — мужской стриптиз
Бизнесмен Герман Стерлигов нелестно высказался по поводу смешанных единоборств.
»Вы смотрели когда-нибудь бои ММА? Вот — вы смотрели мужской стриптиз. Когда мужики практически голые, потные валяются друг у друга между ног, трутся друг об друга. А все остальные смотрят мужики. Ну это что такое?», - высказался предприниматель.
Конечно же, миксфайтеры ответили. Одним из них был Александр Емельяненко.
«Пусть он выйдет на ринг и узнает, что делают двое мужчин на ринге. Получит по зубам… В лучшем случае его спать отправят за подобные слова. Без разницы, пусть выбирает себе любого бойца. Мне кажется, любой боец, который уступает ему в весе, отправит его спать за подобное», — приводит слова Емельяненко «РЕН ТВ».
Результаты недели: Джонсон стал чемпионом ACA
26 ноября в Польше в городе Лодзь прошел турнир ACA 114. В главном поединке ивента американец Тони Джонсон нокаутировал поляка Даниэля Омельянчука в первом раунде и стал чемпионом промоушена в тяжелом весе.
29 ноября в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC on ESPN 18 должны были подраться тяжеловесы Кертис Блейдс и Деррик Льюис. Но их схватка была перенесена на неопределенный срок. В итоге, шоу возглавили Энтони Смит и Девин Кларк. Их схватка завершилась победой первого удушающим приемом «треугольник» в первом раунде.
Другие новости
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