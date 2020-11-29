Забит вновь остался без соперника, Емельяненко пригрозил бизнесмену за «стриптиз». Неделя ММА

Напомним, что 13 ноября Яндиев напал на Харитонова, нанеся ему несколько сильных ударов в голову. Тяжеловес оказался в больнице и написал заявление на Адама в полицию. 11 дней спортсмены поливали друг друга грязью через интервью, но в итоге все закончилось примирением после того, как Харитонова выписали из больницы.

«Принимаю извинения. Качества сильных — признавать свои ошибки. Не хочу, чтобы молодёжь на нашем примере так делала. Хочу, чтобы нашей страной гордились, и мы должны быть примером. Мы можем сказать что-то на эмоциях, оскорбить и повести себя неправильно. У нас претензий друг к другу нет, мы всё решили. Мы созвонились и решили встретиться», — ответил Харитонов.

«Хочу извиниться перед тобой, ты мужчина. Много чего наговорили на эмоциях. На нас смотрит молодежь, и вся эта ситуация должна перейти в хорошее русло. У меня к тебе никакой агрессии, ты меня прости за то, что я не сдержался и пустил свои руки», — заявил Яндиев

Отметим, что после этого спортсмены получили много критики в свой адрес. И причина не в том, что они помирились, а в том, что называя друг друга «братьями» устроили грязное словесное шоу на всю страну, не подтвержденное никакими фактами.

Цитата недели: ММА — мужской стриптиз

Бизнесмен Герман Стерлигов нелестно высказался по поводу смешанных единоборств.

»Вы смотрели когда-нибудь бои ММА? Вот — вы смотрели мужской стриптиз. Когда мужики практически голые, потные валяются друг у друга между ног, трутся друг об друга. А все остальные смотрят мужики. Ну это что такое?», - высказался предприниматель.

Конечно же, миксфайтеры ответили. Одним из них был Александр Емельяненко.

«Пусть он выйдет на ринг и узнает, что делают двое мужчин на ринге. Получит по зубам… В лучшем случае его спать отправят за подобные слова. Без разницы, пусть выбирает себе любого бойца. Мне кажется, любой боец, который уступает ему в весе, отправит его спать за подобное», — приводит слова Емельяненко «РЕН ТВ».

Результаты недели: Джонсон стал чемпионом ACA

26 ноября в Польше в городе Лодзь прошел турнир ACA 114. В главном поединке ивента американец Тони Джонсон нокаутировал поляка Даниэля Омельянчука в первом раунде и стал чемпионом промоушена в тяжелом весе.

29 ноября в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC on ESPN 18 должны были подраться тяжеловесы Кертис Блейдс и Деррик Льюис. Но их схватка была перенесена на неопределенный срок. В итоге, шоу возглавили Энтони Смит и Девин Кларк. Их схватка завершилась победой первого удушающим приемом «треугольник» в первом раунде.

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Другие новости

По информации журналиста Азамата Бостанова, чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов приобрел промоушен Gorilla Fighting Championship (GFC). Скорее всего, об этом боец официально объявит на пресс-конференции, которую проведет 2 декабря в Москве. Сумма сделки — около миллиона долларов.

Претендент на чемпионский пояс UFC в полулегком весе россиянин Забит Магомедшарипов сообщил, что в пятый раз за последнее время остался без соперника. Он должен был выступить в январе, оппонент был известен, но его имя не афишировалось.

Тимур Валиев свой второй бой в UFC проведет с американцем Джулио Арсе. Бой пройдет 6 февраля. Напомним, что россиянин дебютный бой в промоушене неожиданно проиграл представителю США Тревину Джонсу техническим нокаутом во втором раунде в рамках шоу UFC on ESPN 15, который прошел 22 августа.

Россиянка Марина Мохнаткина сломала большой палец на левой руке и не сможет принять участие в турнире Bellator 254, который запланирован на 10 декабря. Семикратная чемпионка России по самбо должна была встретиться с американкой Джессикой Борг.

Со-главным поединком на турнире UFC 256 назначен бой между Тони Фергюсоном (США) и Чарльзом Оливейрой (Бразилия). Схватка пройдет 12 декабря. Хедлайнерами шоу станут чемпион наилегчайшего дивизиона Дейвесон Фигейредо и претендент на пояс Брэндон Морено.

13 декабря в Москве Магомед Исмаилов подерется с Иваном Штырковым в полутяжелом весе на турнире ACA 115. Минимальная стоимость билетов — 1200 рублей. Самый дорогой обойдется в 50 тысяч. Промоушен планирует заполнить «ВТБ Арену» на 25% (около 3000 человек).