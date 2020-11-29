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Забит вновь остался без соперника, Емельяненко пригрозил бизнесмену за «стриптиз». Неделя ММА
29 ноября 22:54
автор: Сергей Ващенко

Забит вновь остался без соперника, Емельяненко пригрозил бизнесмену за «стриптиз». Неделя ММА

Тони Джонсон стал чемпионом ACA, Энтони Смит «задушил» Кевина Кларка, а Александр Емельяненко посоветовал Герману Стерлингову провести бой. Что происходило в смешанных единоборствах последние семь дней — в рубрике «Неделя ММА».

Скандал недели: Харитонов и Яндиев ударили по рукам

Адам Яндиев принес свои извинения Сергея Харитонову, тяжеловес их принял. Бойцы помирились, их конфликт исчерпан.

«Хочу извиниться перед тобой, ты мужчина. Много чего наговорили на эмоциях. На нас смотрит молодежь, и вся эта ситуация должна перейти в хорошее русло. У меня к тебе никакой агрессии, ты меня прости за то, что я не сдержался и пустил свои руки», — заявил Яндиев

«Принимаю извинения. Качества сильных — признавать свои ошибки. Не хочу, чтобы молодёжь на нашем примере так делала. Хочу, чтобы нашей страной гордились, и мы должны быть примером. Мы можем сказать что-то на эмоциях, оскорбить и повести себя неправильно. У нас претензий друг к другу нет, мы всё решили. Мы созвонились и решили встретиться», — ответил Харитонов.

Напомним, что 13 ноября Яндиев напал на Харитонова, нанеся ему несколько сильных ударов в голову. Тяжеловес оказался в больнице и написал заявление на Адама в полицию. 11 дней спортсмены поливали друг друга грязью через интервью, но в итоге все закончилось примирением после того, как Харитонова выписали из больницы.

Отметим, что после этого спортсмены получили много критики в свой адрес. И причина не в том, что они помирились, а в том, что называя друг друга «братьями» устроили грязное словесное шоу на всю страну, не подтвержденное никакими фактами.

Цитата недели: ММА — мужской стриптиз

Бизнесмен Герман Стерлигов нелестно высказался по поводу смешанных единоборств.

»Вы смотрели когда-нибудь бои ММА? Вот — вы смотрели мужской стриптиз. Когда мужики практически голые, потные валяются друг у друга между ног, трутся друг об друга. А все остальные смотрят мужики. Ну это что такое?», - высказался предприниматель.

Конечно же, миксфайтеры ответили. Одним из них был Александр Емельяненко.

«Пусть он выйдет на ринг и узнает, что делают двое мужчин на ринге. Получит по зубам… В лучшем случае его спать отправят за подобные слова. Без разницы, пусть выбирает себе любого бойца. Мне кажется, любой боец, который уступает ему в весе, отправит его спать за подобное», — приводит слова Емельяненко «РЕН ТВ».

Результаты недели: Джонсон стал чемпионом ACA

26 ноября в Польше в городе Лодзь прошел турнир ACA 114. В главном поединке ивента американец Тони Джонсон нокаутировал поляка Даниэля Омельянчука в первом раунде и стал чемпионом промоушена в тяжелом весе.

29 ноября в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC on ESPN 18 должны были подраться тяжеловесы Кертис Блейдс и Деррик Льюис. Но их схватка была перенесена на неопределенный срок. В итоге, шоу возглавили Энтони Смит и Девин Кларк. Их схватка завершилась победой первого удушающим приемом «треугольник» в первом раунде.

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Публикация от ufc (@ufc)

Другие новости

По информации журналиста Азамата Бостанова, чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов приобрел промоушен Gorilla Fighting Championship (GFC). Скорее всего, об этом боец официально объявит на пресс-конференции, которую проведет 2 декабря в Москве. Сумма сделки — около миллиона долларов.

Претендент на чемпионский пояс UFC в полулегком весе россиянин Забит Магомедшарипов сообщил, что в пятый раз за последнее время остался без соперника. Он должен был выступить в январе, оппонент был известен, но его имя не афишировалось.

Тимур Валиев свой второй бой в UFC проведет с американцем Джулио Арсе. Бой пройдет 6 февраля. Напомним, что россиянин дебютный бой в промоушене неожиданно проиграл представителю США Тревину Джонсу техническим нокаутом во втором раунде в рамках шоу UFC on ESPN 15, который прошел 22 августа.

Россиянка Марина Мохнаткина сломала большой палец на левой руке и не сможет принять участие в турнире Bellator 254, который запланирован на 10 декабря. Семикратная чемпионка России по самбо должна была встретиться с американкой Джессикой Борг.

Со-главным поединком на турнире UFC 256 назначен бой между Тони Фергюсоном (США) и Чарльзом Оливейрой (Бразилия). Схватка пройдет 12 декабря. Хедлайнерами шоу станут чемпион наилегчайшего дивизиона Дейвесон Фигейредо и претендент на пояс Брэндон Морено.

13 декабря в Москве Магомед Исмаилов подерется с Иваном Штырковым в полутяжелом весе на турнире ACA 115. Минимальная стоимость билетов — 1200 рублей. Самый дорогой обойдется в 50 тысяч. Промоушен планирует заполнить «ВТБ Арену» на 25% (около 3000 человек).

источник: «Советский спорт»
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