«Я сделаю все, чтобы его убедить». Дана Уайт летит на встречу с Хабибом

Это будет первая встреча президента UFC с Нурмагомедовым с того момента, как россиянин в октябре заявил о завершении карьеры.

– Встречаюсь с ним, поскольку уверен, что ему рано завершать карьеру, – сказал Уайт в интервью ESPN. – Вы видели, что он сделал с Джастином Гэтжи? Видели, что он делал с каждым своих соперником? Он должен драться еще, и я сделаю все возможное, чтобы его убедить. Как фанат спорта, как фанат единоборств, я бы хотел, чтобы Хабиб провел еще минимум десять боев, но сейчас хочу, чтобы он это случилось еще хотя бы раз.

Встреча Уайта и Нурмагомедова состоится в Абу-Даби, где 23 января на бойцовском острове пройдет бой Конора Макгрегора и Дастина Порье. Президент UFC не скрывает, что в случае победы ирландца хотел бы свести в октагоне его и Хабиба. Два бойца уже встречались в октябре 2018-го, россиянин победил сабмишеном. Реванш с участием двухсуперзвезд был бы очень интересен болельщикам.

– Как промоутер, я хочу видеть в октагоне самых лучших, – продолжает Уайт, – однако, если человек хочет завершить с боями, возможно, стоит его отпустить. Однако, мне кажется, это не случай Хабиба. В последнее время он прошел через многое, потерял отца. А он хотел, чтобы сын поставил точку на отметке «30 побед – 0 поражений».