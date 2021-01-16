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Грибы, ЛСД: в UFC всерьез заинтересовались психоделиками. Это не шутка
16 января 18:00
автор: Степан Охотников

Грибы, ЛСД: в UFC всерьез заинтересовались психоделиками. Это не шутка

Ведущий промоушен смешанных единоборств будет поддерживать исследования психоделиков, которые могут быть полезны в лечении бойцов.

Отправной точкой такого интереса к психоделикам стал документальный фильм Real Sports , показанный не так давно на канале HBO. Там рассказывалось, как бывшие бойцы и другие профессиональные спортсмены используют содержащийся в грибах псилоцибин для терапии, связанной с пост-травматическим стрессовым расстройством и травмами головы. Одним из бойцов, принявших участие в съемках стал бывший претендент на титул UFC в наилегчайшем весе Йен Макколл. Представители промоушена уже связались с ним и обсудили пользу психоделиков в лечении.

Особый интерес в UFC вызвали исследования Университета Джона Хопкинса, где работают над терапевтическим эффектом псилоцибина (грибов) и ЛСД. Руководство промоушена уже установило контакт с представителями университета и договорились о совместной работе. Плюс бойцовская организация уже давно является ключевым спонсором Центра здоровья мозга в Кливленде (на прошлой неделе промоушеном был перечислен очередной миллион долларов пожертвований).

Показателен случай ветерана UFC Спенсера Фишера, который, завершив спортивную карьеру, попал в ситуацию, когда стал полностью зависим от родственников из-за проблем со здоровьем.

– У меня депрессия, приступы головокружения, рассказал боец в интервью сайту MMAFighting.com. Я забываю, куда иду, забываю имена людей, даже своих детей. Вспомнить события вчерашнего дня для меня огромная проблема, а то что было неделю назад вообще нереально.

Спенсер не первый, и совершенно точно не последний боец, который испытывает подобные проблемы, говорит глава UFC Дана Уайт. У нас контактный вид спорта, и все, кто когда либо участвовал в боях в том числе и я сам испытывают проблемы со здоровьем, в том числе с головой. К сожалению, это неотделимая часть смешанных единоборств, но мы сделаем все, чтобы найти методы лечения. Поэтому и собираемся помогать в изучении терапевтического эффекта психоделиков.

Конечно, проблем при работе в этом направлении хватает. В том числе и юридических, ведь психоделики запрещены почти во всех странах, в том числе и в США, где базируется UFC. Правда, отношение к этим препаратам постепенно меняется. Например, в прошлом году в Орегоне псилоцибин был легализован.

Наши исследования доказали, что психоделики могут быть полезны для медицины, в том числе для терапии различных видов зависимостей от табака, алкоголя, других видов наркотиков, лечения депрессий, различных опасных для жизни заболеваний, говорится в заявлении на сайте Университета Джона Хопкинса.

источник: «Советский спорт»
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