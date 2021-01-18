Сен-Пьер Хабибу неинтересен. Интересен тот, кого пока нельзя называть

- Имя Жоржа Сен-Пьера ни разу не всплывало в нашем разговоре. Хабиб не заинтересован в этом бое, тему можно закрыть, - заявил президент UFC Дана Уайт.

При этом сам Сен-Пьер, бывший чемпион UFC в среднем и полусреднем весах, не так давно говорил, что с радостью встретился бы в октагоне с российским бойцом. Жаль что этот бой не состоится, он вполне мог бы войти в историю. Ведь оба бойца - настоящие легенды, оба претенденты на звание GOAT - greatest of all times, то есть лучшего бойца всех времен.

Кстати, в сентябре Хабиб именно канадца называл в качестве самого желанного соперника. Началось даже обсуждение, в какой категории мог бы пройти этот поединок, поскольку Сен-Пьер боролся в более тяжелом весе. Но это вопрос решаемый, к тому же есть такое понятие как «промежуточный вес». Хабибу такой бой был бы полезен еще и с той точки зрения, что заставил бы замолчать злопыхателей, которые заявляют, что россиянин с помощью умелой сгонки держался не в своей категории и бил более «мелких» соперников. Однако такому бою состояться уже не суждено.

Как вы уже знаете, на встрече с Уайтом на прошлой неделе Хабиб заявил, что вернется в том случае, если кто-то из участников турнира в Абу-Даби в эту субботу в легком весе его достаточно впечатлит, покажет в клетке что-то выдающееся. Схваток будет две: Конор Макгрегор - Дастин Порье и Майкл Чэндлер - Дэн Хукер. Конечно, не стоит совсем списывать со счетов трех последних бойцов, но сложно представить чего такого выдающегося, чего российский боец еще не видел, они могут показать. Показать может лишь один человек, и все знают как его зовут.

Если Конор проиграет (а, возможно, и победит, но натужно и неубедительно), понятно, что новой встречи в клетке с Хабибом ему не видать. Он должен победить ярко, а после боя выпрыгнуть из клетки, как это сделал Нурмагомедов после их первого поединка, и вызвать россиянина на дуэль. Отказаться будет сложно, да Хабиб, видимо, и не будет этого делать. Почти наверняка он согласится, но за очень большую сумму, которую они с Уайтом уже, видимо, обговорили. Однако даже, если это будет число с восемью нулями, Уайт да и весь UFC в накладе не останется. Ведь этот бой запросто может стать самым кассовым в истории единоборств. А уж Конор и Дана при молчаливом согласии россиянина сделают все, чтобы раскрутить поединок на полную катушку.