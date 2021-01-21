«Мой бой с Конором – реален». Махмуд Мурадов о карьере в UFC

– На каком языке вы формулируете свои мысли? – В зависимости от того, что мне говорят. Когда я только приехал в Чехию, было так: мне что-то говорили, я в голове эту фразу перевожу и потом отвечаю. Сейчас уже сразу формулирую ответ без перевода.

– Вы знаете русский, узбекский, таджикский, чешский и английский языки. Как часто приходится применять каждый из них? – Постоянно разговариваю на русском и чешском. Узбекский использую, когда приезжаю в свою родную страну. На английском часто общаюсь даже в Праге. Но главные – русский и чешский.

– А если вы сами что-то хотите сказать?

– Опять же, в зависимости от того, что именно я хочу сказать. Порой бывает, что я разговариваю с кем-то на русском и неожиданно даже для меня пару слов выдаю на чешском. Мой «компьютер» устарел – Pentium 4, – смеется. – К этому добавились пара пропущенных ударов.

В целом, я стараюсь развиваться. Больше читать, а не только сидеть в Instagram’е. На меня равняется много молодежи. Это не мои слова, а слова моих болельщиков. Я обязан подавать им правильный пример.

К примеру, если я нарушил правила ПДД, мне не должны это прощать из-за того, что я – известный спортсмен. Наоборот, ко мне должно быть более строгое отношение. Иначе подростки начнут думать: «Раз ему можно, мне тоже можно». Причем я не говорю, что я – весь праведный. Я говорю, наш менталитет порой неправильно работает.

– Раз упомянули литературу. Мой любимый персонаж – Ходжа Насреддин. Он, как и вы родом из Бухары. Ваша популярность сопоставима?

– О, с ним меня сравнивать не надо. Сейчас изучаю историю Самарканда и Тамерлана. Это великий полководец. Для меня, лучший из лучших. Я часто слушаю аудио-книги. Мне очень интересна история Узбекистана. Меня часто в Европе спрашивают, откуда я родом. И мне нужно рассказывать что-то о истории своей страны.

– Вы рассказывали, что приехали в Россию и зарабатывали в Томске четыре тысячи рублей в месяц. Как вы жили?

– Мы жили на базе. У нас была комната в отеле, только шире в длину. 12 человек жили без воды, с электричеством и газом. До остановки нужно идти километр-два по грязи и слякоти. Воду набирали ведрами тоже на таком расстоянии от дома. Она уже замерзала, когда ее приносили.

При этом я ни о чем не жалею в своей жизни. Кроме только, наверное, каких-то моментов в родителями. Я мог сказать что-то сгоряча или что-то такое. В остальном я бы ничего в жизни не менял, как бы тяжело ни было.

«ПЯТЬ ДНЕЙ НА ПОДГОТОВКУ»

– Вы часто проводили бои до минувшего года. Но в 2020-м году вы ни разу не вышли в клетку, хотя планировался бой на 1 ноября. Основная причина понятна. Других возможностей выступить не было?

– Бои срывались в марте, апреле, октябре и ноябре. Ковид, закрытые границы, снялся соперник, и я заболел коронавирусом – причины отмен боев. С одной стороны, много работы продело впустую, но с другой… Может, Всевышний уберег меня от травм или от поражения. Вижу только хорошее. 23 января я выйду и обязательно покажу, на что я способен. Этот бой я взял на коротком уведомлении. Мне без разницы, когда и с кем.

– Как проходил процесс болезни коронавирусом?

– Не чувствовал запахи и вкус еды. Болела голова. Когда переболел, не мог приступить к тренировкам. Кашель мешал. «Задыхался» даже работая на лапах. Через полтора месяца почувствовал себя отлично.

– Вы известны яркими нокаутами. Первый бой в UFC у вас закончился судейским решением, второй бой – нокаутом. Можете сравнить, чем эти поединки и соперники отличались друг от друга? И отличалась ли ваша подготовка к тем двух боям?

– Отличалась. Первый бой. Мне заранее сказали, что я поеду драться в UFC, но контракта на руках не было, и я молчал. Это было в пятницу, а в понедельник я подписал контракт и в этот же день в Узбекистане легализовали ММА. В среду я улетел в Копенгаген. Так что на подготовку у меня было пять дней. Я еле-еле достоял третий раунд. У меня забились ноги.

Много услышал: «ты не выиграл», «соперник слабый», «тебя несколько раз повело», «ты не заслужил». Интересно посмотреть, на каком этапе моего пути эти критики сдались бы сами. Не говорю, что сдадутся все, но люди не понимали ситуацию. Что было? Какие проблемы с подготовкой, перелетами, травмами или проблемы вне спорта, которые есть у всех. И даже сейчас я не буду готов на 100 процентов.

– Легализация смешанных единоборств и ваше подписание – связанные события?

– Нет. Об этом почти никто не знал, кроме моей команды. Никому не говорил. Когда подписал контракт, вздохнул с облегчением: «Вот моя мечта».

«БУДЕТ ВТОРОЙ БОЙ ХАБИБА И КОНОРА»

– Иногда в Youtube я наталкивался на нелепые анонсы ваших боев. Например, против Хабиба Нурмагомедова или Конора Макгрегора. Как вы реагируете на подобные нелепости?

– Я сам порой захожу на Youtube. Там часто интересуются, сколько я заработал, на каких машинах езжу, какие купил часы, с кем встретился в Дубае. И у этого куча просмотров. Хорошо, пускай так. Для меня это тоже плюс. Меня узнают люди, которые ранее обо мне не слышали.

– И все-таки о боях. Нурмагомедов и Макгрегор – нереальные варианты, а кто был вам интересен, если не ограничивать варианты?

– Почему с Конором – нереально? Реально. Я боец – Флойда Мейвезера. Макгрегор иногда дерется в 77 кг. Если мне предложат, за два-три месяца я с удовольствием сгоню вес. Драться с Хабибом – ни за какие деньги. Рад, что такой человек есть в истории ММА и за пределами октагона.

– Может у вас есть информация, о чем он собирается объявить 23 числа?

– Информации нет, но думаю, он назовет имя соперника. Полагаю, что Конор победит Дастина Порье. Дальше им предложат столько денег, что второй поединок состоится.

– Флойд Мейвезер в прошлом году назвал вас лучшим бойцом в ММА. Вы обсуждали с ним это? Может Флойд свое мнение как-то аргументировано объяснил?

– Он ни с кем ничего не обсуждает. Флойд мне показал, что он выложит мою фотку, я попросил поставить другую, потому что там была фотография организации, с которой мы расстались в плохих отношениях. Он добавил мою фотку, и у меня Instagram начал «разрываться» на телефоне. 30 тысяч подписчиков за два-три часа. За все время 150 тысяч подписчиков.

«УДОБНЫЙ СОПЕРНИК»

– Вы говорили, что для вас всегда лучшим бойцом будет Федор Емельяненко. Объясните, почему именно он?

– Я вырос на его боях. Смотрел каждый поединок. Обидно было каждый раз, когда Федор проигрывал. Это легенда. Был и будет всегда. В октагоне, в ринге и вне спорта.

– У вас есть возможность жить, ничего не делая. Откуда мотивация?

– Мотивация – в моей стране, в людях, которые на меня равняются. Когда я был в Узбекистане, ко мне подошла бабушка, которой было 90 лет. Она сказала, что болеет за меня. Меня мотивируют такие люди. И я хочу дать своей дочери все то, чего не было у меня. Для этого нужно работать и побеждать.

– Ваш ближайший соперник Эндрю Санчес. Какое мнение у вас сложилось о нем?

– Посмотрел три боя после того, как уже подписал контракт. Удобный для меня соперник. Борьба у него так себе. Он выиграл пару региональных соревнований. Думаю, что я перебью его в стойке, а уж в борьбе я точно лучше.

– Вы говорили перед предыдущим поединком, что хотели переехать соперника на земле, показать свою борьбу. Это желание все еще присутствует?

– Борьба у меня всегда готова. Может, покажем ее. Геймплан – работать в стойке. Санчес медленнее меня. На руках я его перебью. К сожалению, не получится бить ногами. Я сильно ушиб ногу, когда на последнем спарринге в Польше со всей дури ударил в локоть. Подумал, что перелом. Нога сильно опухла. И после победы я хочу выложить фотографию с этим отеком.

– Скажите что-то громкое про предстоящий бой.

– Я рад, что я здесь. Все анализы сдал. Я жив и здоров. Моя команда тоже. Ничто нас не остановит. Надеюсь, что Санчес сделает вес и бой состоится. Хочу порадовать своих родных, близких, болельщиков, а также огорчить тех, кто за меня не болеет. Главное, порадовать маму и подарить победу дочери, которая родилась 27 мая.