Макгрегор обещал нокаут за 60 секунд. Сдержит слово?

Начало поединка — не ранее 07:30 мск 24 января. Основной кард турнира стартует в 06:00 мск. В нем запланированы пять боев.

Поставьте на бой Конора Макгрегора против Дастина с приятным бонусом — получите кэшбэк до 1000 рублей на первую ставку !

В прямом эфире бой Макгрегор — Порье бесплатно покажет телеканал «Рен ТВ». Начало трансляции — в 06:00 мск 24 января.

Посмотреть этот поединок и весь турнир UFC 257 можно в официальном приложении UFC Fight Pass, на канале UFC TV, а также в видеосервисах Wink и more.tv.

Макгрегор — Порье: коэффициенты и ставки букмекеров

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает Макгрегора явным фаворитом предстоящего боя. Поставить на Конора можно за 1.35 — это примерно 70% вероятности. Сделать ставку на победу Порье можно за 3.40 (28%), а ничья идет с коэффициентом 50.00 (2%).

За всю карьеру в ММА у Макгрегора 22 победы при четырех поражениях. 19 раз Конорнокаутировал соперников. Если и в этот раз ирландец выиграет своим любимым способом, зайдет ставка за 1.53.

У Порье статистика 26-6 и более разнообразные способы победы: 13 раз — нокаутом, шесть — сдачей, семь — решением судей. Досрочный выигрыш Дастина идет за 3.83, а по очкам — за 8.00.

Эксперты склоняются к быстрому завершению боя. Тотал раундов больше 2.5 идет за 2.30, а ТМ 2.5 доступен за 1.62. В одном из интервью Макгрегор пообещал нокаутировать Порье за 60 секунд. Сдержит слово?

Поставить на такой исход в БЕТСИТИ можно с щедрым коэффициентом 16.00. А еще и с бонусом в придачу — возьмите до 1000 рублей за первую ставку.