Девушка дня. Трейси Кортез – восходящая звезда ММА

Трейси Кортез дебютировала в профессиональных ММА в августе 2017 года. На турнире Invicta FC 25 она проиграла Чери Мураски сабмишеном во втором раунде. Это поражение на данный момент является единственным в карьере Кортез.

После неудачи девушка одержала пять побед. В 2019 году она приняла участие в отборочном турнире Даны Уайта, где встретилась с представительницей Казахстана Марией Агаповой. Бой закончился победой мексиканки единогласным решением судей. Уайту понравилось выступление Трейси и он предложил ей контракт с UFC.

В сильнейшей лиге мира Кортез провела уже два боя и оба завершились ее победами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tracy Cortez (@cortezmma)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tracy Cortez (@cortezmma)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tracy Cortez (@cortezmma)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tracy Cortez (@cortezmma)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tracy Cortez (@cortezmma)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tracy Cortez (@cortezmma)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tracy Cortez (@cortezmma)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tracy Cortez (@cortezmma)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tracy Cortez (@cortezmma)