Что, где, когда. Все о турнире UFC, в главном поединке которого Волков подерется с Оверимом

Главный бой: Волков против Оверима

Оба бойца не нуждаются в представлении. Голландец Алистар Оверим выступает в ММА с 1999 года. За свою карьеру он дрался в самых топовых промоушенах против самых сильных бойцов. Он выигрывал Романа Земцова, Витора Белфорта, Игоря Вовчанчина, Сергея Харитонова, Марка Ханта, Фабрисио Вердума, Фрэнка Мира, Андрея Орловского, Джуниора дос Сантоса, Алексея Олейника и многих других. Алистар был чемпионом в лигах Dream и Strikeforce, а также в промоушене К-1 (кикбоксинг). Но стать обладателем пояса в UFC у него так и не получилось, несмотря на то, что он дерется в организации уже десять лет.

В этом году Алистару исполнится 41 год. И по его же словам — это последний поход за трофеем. Оверим уверен, что победит Волкова и впоследствии станет чемпионом, а затем с высоко поднятой головой завершит карьеру.

На данный момент голландец идет на серии из двух побед кряду и занимает пятое место в рейтинге тяжеловесов UFC. В прошлом году он выиграл Уолта Харриса и Аугусто Сакаи, обоих техническими нокаутами.

Россиянин Александр Волков расположился строчкой ниже в рейтинге, а значит, при победе он гарантированно попадет в топ-5 и станет одним из главных претендентов на чемпионский бой. В данный момент поясом обладает американец хорватского происхождения Стипе Миочич, которому вскоре предстоит реванш с французом Фрэнсисом Нганноу.