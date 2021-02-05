Что, где, когда. Все о турнире UFC, в главном поединке которого Волков подерется с Оверимом

Главный бой: Волков против Оверима
Оба бойца не нуждаются в представлении. Голландец Алистар Оверим выступает в ММА с 1999 года. За свою карьеру он дрался в самых топовых промоушенах против самых сильных бойцов. Он выигрывал Романа Земцова, Витора Белфорта, Игоря Вовчанчина, Сергея Харитонова, Марка Ханта, Фабрисио Вердума, Фрэнка Мира, Андрея Орловского, Джуниора дос Сантоса, Алексея Олейника и многих других. Алистар был чемпионом в лигах Dream и Strikeforce, а также в промоушене К-1 (кикбоксинг). Но стать обладателем пояса в UFC у него так и не получилось, несмотря на то, что он дерется в организации уже десять лет.
В этом году Алистару исполнится 41 год. И по его же словам — это последний поход за трофеем. Оверим уверен, что победит Волкова и впоследствии станет чемпионом, а затем с высоко поднятой головой завершит карьеру.
На данный момент голландец идет на серии из двух побед кряду и занимает пятое место в рейтинге тяжеловесов UFC. В прошлом году он выиграл Уолта Харриса и Аугусто Сакаи, обоих техническими нокаутами.
Россиянин Александр Волков расположился строчкой ниже в рейтинге, а значит, при победе он гарантированно попадет в топ-5 и станет одним из главных претендентов на чемпионский бой. В данный момент поясом обладает американец хорватского происхождения Стипе Миочич, которому вскоре предстоит реванш с французом Фрэнсисом Нганноу.
В прошлом году Волков провел два поединка: по очкам проиграл Кертису Блейдсу и нокаутировал во втором раунде Уолта Харриса. Нынешнюю свою физическую форму Александр оценивает, как оптимальную: он значительно прибавил мышечной массы и теперь выглядит довольно грозно.
Кто фаворит
Букмекеры считают, что в поединке победит россиянин, причем сделает это досрочно — нокаутом или техническим нокаутом. Коэффициент на его побед равен 1,52, в то время, как на победу Оверима — 2,72. Поставить на то, что схватка завершится нокаутом одного из бойцов, можно с коэффициентом 1,48. Напомним, что бой будет пятираундовым, так как является главным событием шоу.
Где смотреть бои бесплатно
Турнир начнется в воскресенье (7 февраля) в 01:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 07:00. Схватка Волкова и Оверима начнется в 08:00.
Телеканал «РЕН ТВ» покажет главные поединки турнира в прямом эфире. Трансляция начнется в 5 утра по московскому времени.
Если вы хотите посмотреть бои предварительного карда, то за это придется заплатить. Трансляции можно найти на платформе UFC Fight Pass, а также на сервисах Wink и More TV.
Файткард турнира UFC Fight Night 184
Прелимы
- 1. Оди Осборн (США, 8-3) — Джером Ривера (США, 10-4)
- 2. Сон Ву Чой (Южная Корея, 8-3) — Юссеф Залал (США, 10-3)
- 3. Молли МаКанн (Англия, 10-3) — Лара Фритцен Прокопио (Бразилия, 6-1)
- 4. Жозелина Эдвардс (Панама, 10-2) — Карол Роса (Бразилия, 13-3)
- 5. Девонте Смит (США, 10-2) — Джастин Джейнес (США, 16-6)
- 6. Мартин Дэй (США, 8-5) — Тимур Валиев (Россия, 16-2)
- 7. Майк Родригес (США, 11-5) — Данило Маркес (Бразилия, 10-2)
- 8. Майкл Джонсон (США, 19-16) — Клей Гуида (США, 35-20)
Основные поединки
- 9. Диего Феррейра (Бразилия, 17-2) — Бенейл Дариуш (США, 19-4-1)
- 10. Коди Стаманн (США, 19-3-1) — Аскар Аскар (США, 11-1)
- 11. Алехандре Пантойа (Бразилия, 22-5) — Манэл Капе (Ангола, 15-4)
- 12. Кори Сэндхаген (США, 13-2) — Фрэнки Эдгар (США, 24-8-1)
Главный бой
- 13. Алистар Оверим (Нидерланды, 47-18) — Александр Волков (Россия, 32-8)