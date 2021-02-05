Хабиб против Сен-Пьера. Неужели мега-бой все-таки состоится?

Об этом заявил бывший претендент на титул чемпиона UFC в двух категориях Кенни Флориан в эфире своего подкаста.

- На выходных я узнал совершенно невероятную новость, - заявил Флориан. - Не могу раскрыть, от кого я это услышал, скажу только, что это хорошо всем известный тренер. Он заявил, что в курсе того, что переговоры о бое Хабиба Нурмагомедова и Жоржа Сен-Пьера уже идут полным ходом. Не могу сказать, есть ли уже договоренность или нет, но очевидно, что это именно тот поединок, к которому канадец сейчас усиленно готовится. Понятно, что он не будет ни о чем говорить, пока соглашение не будет достигнуто.

Сен-Пьер действительно проводит сейчас усиленные тренировки, как будто он не завершил карьеру три года назад, а является действующим бойцом. Одно из таких занятий он недавно выложил в Инстаграме. В пользу этой версии говорит и то, что отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов очень хотел, чтобы сын встретился в клетке именно с канадцем, которого многие считают лучшим бойцом всех времен.

У Хабиба тоже есть все предпосылки, чтобы претендовать на это звание. Он неизменно присутствует в топах лучших бойцов по самым разным версиям, но почти никогда - на первом месте. Сказывается то, что он провел не так много боев в UFC и всего три - защиты титула. Победа над Сен-Пьером (пусть ему и стукнет 40 в этом году) могла бы заставить многих пересмотреть позицию по поводу роли россиянина в истории смешанных единоборств.

Вот и Дана Уайт на днях назвал лучшим бойцом всех времен Джона Джонса, а Хабиба - лучшим из действующих бойцов. В этих словах президент UFC, во-первых, продолжает утверждать, что не считает Хабиба закончившим карьеру, а, во-вторых, намекает на то, что может поменять свое мнение насчет лучшего бойца всех времен, но для этого Нурмагомедову нужно провести еще хотя бы один бой. Понятно, что бой должен быть эпическим, а значит и соперник должен соответствовать этому уровню.