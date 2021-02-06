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Дебют не удался. Ванзант проиграла в кулачном бою против Харт
06 февраля 09:34
автор: Сергей Ващенко

Дебют не удался. Ванзант проиграла в кулачном бою против Харт

Экс-боец UFC Пейджс Ванзант неудачно дебютировала в лиге кулачных поединков Bare Knuckle FC, проиграв Бритен Харт.

Что такое Bare Knuckle FC

BKFC — спортивная организация, которая первой с 1889 года получила право проводить бои на голых кулаках на территории США. Промоушен появился совсем недавно — в 2018 году, но уже завоевал сердца фанатов смешанных единоборств по всему миру. В поединках на голых кулаках в этой компании уже принимали участие такие известные бойцы, как Артем Лобов, Пол Малиньяджи, Рикко Родригес, Кендалл Гроув, Чейз Шерман, Джоуи Бельтран и другие. В конце 2020 года с организацией подписала контракт американка Пейдж Ванзант — бывшая участница турниров UFC.

Кто такая Пейдж Ванзант

26-летняя спортсменка по прозвищу «12-й калибр» является одной из самых популярных девушек в смешанных единоборствах. Свою карьеру в ММА она начала в 2012 году, а спустя три года подписала контракт с UFC, где выступала еще пять лет. В сильнейшей лиге мира она одержала пять побед при четырех поражениях. Всего же за карьеру Пейджс провела 13 схваток. После поражения от бразильянки Аманды Рибас на турнире UFC 251 в июле прошлого года заявила об уходе из организации.

Фанаты ждали ее в другой американской организации Bellator, где выступает ее муж Остин Вандерфорд, но девушка неожиданно отправилась в другом направлении. Она подписала контракт с лигой кулачных боев Bare Knuckle FC. Фанаты восприняли эту новость неоднозначно. Одни считали, что это правильное решение и за этим спортом будущее. Другие же, уверяли, что «кулачка» - это не для Ванзант.

Как прошел дебют

Соперницей Пейдж стала Бритен Харт, на счету которой уже было три боя в Bare Knuckle FC (одна победа — два поражения). Шансы на успех оценивались, как равные. На официальной процедуре «Лицом к лицу» Ванзант повела себя агрессивно. Она спровоцировала соперницу, схватив ее за горло. В ответ Пейдж получила море нелицеприятных выражений: Харт пообещала испортить симпотичное лицо Ванзант.

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Публикация от Bare Knuckle FC (@bareknucklefc)

Сам бой прошел всю дистанцию — пять раундов по две минуты. Экс-боец UFC, в принципе, смотрелась неплохо, но пропускала больше ударов. Судьи вполне могли присудить схватке ничью, но в этом промоушене это не принято. В итоге, Харт победила единогласным решением судей.

Что дальше для Ванзант?

У спортсменки контракт еще на несколько поединков. Не будет большой трагедией, если она их проиграет. Она всегда сможет вернуться в ММА, где ее с удовольствием подпишут в промоушен Bellator. Следующий бой в Bare Knuckle FC она проведет летом этого года.

источник: «Советский спорт»
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