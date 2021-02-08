Грузинский боец разбил лицо, прыгая в прорубь, а Волков побил Оверима. Неделя ММА

В со-главном противостоянии турнира все закончилось еще быстрее. Кори Сэндхагену потребовалось всего 28 секунд, чтобы нокаутировать Фрэнки Эдгара .

«Я очень много работал над своими джебом, также работал над борьбой. Знал, что могу закончить бой досрочно. Видел лицо Алистара в конце первого раунда и уже тогда понял, что могу закончить бой. Много работал, я в хорошей форме. Мы будем делать то, чего еще раньше не делали, и я буду становиться лучше. Конечно, хочу поединок за пояс чемпиона. Но в первую очередь посмотрим, как закончатся другие бои в нашем дивизионе», — прокомментировал Волков свою победу над Оверимом.

Помимо основного гонорара, Волков получил 50 тысяч долларов за «Выступление вечера» в качестве бонуса.

Драго вновь становится претендентом на чемпионский бой в тяжелом весе. В главном поединке воскресного шоу он не оставил шансов легендарному голландцу Алистару Овериму , который кстати, собирался начать с этой схватки свой титульный рывок. Поединок закончился во втором раунде: после одного из ударов Александра Оверим упал на настил. На этом все закончилось для голландца и все только начинается для россиянина. В обновленном рейтинге тяжеловесов промоушена он окажется в топ-5. И уже следующий поединок для него будет претендентским.

В рамках этого шоу выступил еще один россиянин: Тимур Валиев победил американца Мартина Дэя единогласным решением судей.

Неудачный дебют Ванзант

Одна из самых популярных девушек в мире смешанных единоборств Пейдж Ванзант дебютировала в организации кулачных боев Bare Knuckle. Ее соперницей стала Бритен Харт — бывший профессиональный боксер.

Пять раундов по две минуты каждый завершились судейским решением. В принципе, схватка получилось равной, но в промоушене нет ничьих. В итоге, победу единогласным решением одержала Харт.

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Хотел прыгнуть в прорубь, но разбил лицо

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшем весе, попал в курьезную ситуацию. Он хотел нырнуть в прорубь, но сильно ударился головой о лед. Пришлось накладывать швы.

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«Я подумал, что это отличный день для тренировки и пробежки в парке. Затем увидел пруд, где, как мне показалось, были снег и вода. Но оказалось, что там лед и ветки деревьев. Пробив лед, я почувствовал, как лопнула кожа», — написал Двалишвили в инстаграме.

Через некоторое время грузин вернулся к этому место, но уже в перчатках, чтобы взять уверенный реванш. И у него это получилось. Лед разбит, Двалишвили оказался сильнее.

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«Недавно я совершил ошибку. Поверьте, я не такой сумасшедший. Наслаждайтесь вторым раундом. Это просто шутка», - написал Мераб.

В ММА Двалишвили выступает с 2014 года. В UFC — с 2017-го. За всю карьеру он одержал 12 побед при четырех поражениях. На данный момент он идет на серии из пяти выигрышей и считается одним из самых перспективных бойцов дивизиона.

Малыхин дебютирует в One FC

Один из сильнейших тяжеловесов России непобежденный Анатолий Малыхин дебютирует в промоушене One FC 26 февраля. Его соперником станет представитель Бразилии Алешандре Мачадо.

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За свою карьеру в ММА 33-летний Малыхин провел семь поединков и во всех одержал победы. Последний раз он дрался в октябре 2019 года на турнире GTC 07.

Бои этой недели

12 февраля состоится турнир ACA 117. В главном поединке вечера бывший чемпион в легком весе Али Багов сразится с бразильцем Элиасом Сильверио.

14 февраля пройдет турнир UFC 258. Нигериец Камару Усман будет защищать пояс чемпиона в полусреднем весе в схватке против бразильца Гилберта Бернса. Россияне в этом шоу принимать участие не будут.