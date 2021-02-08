Девушка дня. Бритен Харт — восходящая звезда кулачных боев

Бритен Харт сейчас выступает в промоушене Bare Knuckle, который специализируется на боях без перчаток. Ее рекорд составляет две победы и два поражения, статистика, мягко скажем, не самая впечатляющая. Но кулачные бои — молодой вид спорта, поэтому спортсмены только-только к нему привыкают. На прошлой неделе Харт единогласным решением судей победила экс-бойца UFC Пейдж Ванзант и моментально стала звездой.

Бритен пришла из профессионального бокса, где у нее не все получалось. За свою карьеру она провела 11 боев, в которых одержала четыре победы при четырех поражениях. Еще три схватки с ее участием завершились вничью.