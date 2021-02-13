Нигерийский кошмар для бразильца. В воскресенье Усман подерется с Бернсом в UFC

В воскресенье (14 февраля) рано утром по московскому времени на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 258. В главном поединке бойцовского шоу Камару Усман по прозвищу Нигерийский кошмар будет защищать пояс чемпиона в полусреднем весе против претендента из Бразилии Гилберта Бернса.
Главный бой турнира
Поединок Усмана и Бернса должен был пройти еще в прошлом году на турнире UFC 251, но из-за коронавирусной инфекции бразильцу пришлось сниматься с боя. В итоге, ему на замену тогда вышел Хорхе Масвидаль, который дал хороший бой чемпиону, но все равно проиграл единогласным решением судей.
На этот раз Гилберт здоров и готов к схватке. Хедлайнеры турнира UFC 258 уже удачно прошли процедуру взвешивания, а значит схватке быть.
Это будет третья защита пояса в исполнении Усмана. Титул он завоевал в марте 2019 года, отобрав его у Тайрона Вудли. Затем дважды защитил в боях против Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля.
Бернс раньше не дрался за чемпионский пояс в UFC. Сейчас он идет на серии из шести побед. Последний бой он провел в мае 2020 года против Тайрона Вудли и выиграл единогласным решением судей.
Кто фаворит
Явным фаворитом открылся нигериец. Коэффициент на его победу равен 1,37, в то время, как на победу Бернса — 3,40. Напомним, что бой титульный, а это значит, что нас ждет не три раунда, а пять. Поставить на то, что бой завершится досрочно, можно с коэффициентом 2,10.
Трансляция: где смотреть бои
На этот раз телеканал «РЕН ТВ» не покажет турнир UFC 258. Это логично, в файткарде нет ни одного россиянина. За просмотр шоу придется заплатить. Трансляции можно найти на платформе UFC Fight Pass, а также на сервисах Wink и More TV. Главный бой турнира начнется в 08:00 по московскому времени.
Все бои турнира UFC 258
- 1. Джилиан Робертсон (Канада, 9-5) — Миранда Маверик (США, 8-2)
- 2. Габриэль Грин (США, 9-3) — Филип Роуэ (США, 7-2)
- 3. Андре Ивилл (США, 17-6) — Крис Гутьеррез (США, 15-4-2)
- 4. Поляна Виана (Бразилия, 11-4) — Мэллори Мартин (США, 7-3)
- 5. Белал Мухаммад (США, 17-3) — Диего Лима (Бразилия, 15-7)
- 6. Рудолфо Виейра (Бразилия, 7-0) — Энтони Эрнандес (США, 7-2)
- 7. Маки Питоло (США, 13-7) — Джулиан Маркес (США, 7-2)
- 8. Рикки Саймон (США, 17-3) — Брайан Келлехер (США, 22-11)
- 9. Келвин Гастелум (США, 15-6) — Ян Хейниш (США, 14-3)
- 10. Мэйси Барбер (США, 8-1) — Алекса Грассо (Мексика, 12-3)
- 11. Камару Усман (Нигерия, 17-1) — Гилберт Бернс (Бразилия, 19-3). Бой за титул чемпиона в полусреднем весе