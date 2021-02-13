Нигерийский кошмар для бразильца. В воскресенье Усман подерется с Бернсом в UFC

В воскресенье (14 февраля) рано утром по московскому времени на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 258. В главном поединке бойцовского шоу Камару Усман по прозвищу Нигерийский кошмар будет защищать пояс чемпиона в полусреднем весе против претендента из Бразилии Гилберта Бернса.

Главный бой турнира

Поединок Усмана и Бернса должен был пройти еще в прошлом году на турнире UFC 251, но из-за коронавирусной инфекции бразильцу пришлось сниматься с боя. В итоге, ему на замену тогда вышел Хорхе Масвидаль, который дал хороший бой чемпиону, но все равно проиграл единогласным решением судей.

На этот раз Гилберт здоров и готов к схватке. Хедлайнеры турнира UFC 258 уже удачно прошли процедуру взвешивания, а значит схватке быть.

Это будет третья защита пояса в исполнении Усмана. Титул он завоевал в марте 2019 года, отобрав его у Тайрона Вудли. Затем дважды защитил в боях против Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля.

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Бернс раньше не дрался за чемпионский пояс в UFC. Сейчас он идет на серии из шести побед. Последний бой он провел в мае 2020 года против Тайрона Вудли и выиграл единогласным решением судей.

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Кто фаворит

Явным фаворитом открылся нигериец. Коэффициент на его победу равен 1,37, в то время, как на победу Бернса — 3,40. Напомним, что бой титульный, а это значит, что нас ждет не три раунда, а пять. Поставить на то, что бой завершится досрочно, можно с коэффициентом 2,10.

Трансляция: где смотреть бои

На этот раз телеканал «РЕН ТВ» не покажет турнир UFC 258. Это логично, в файткарде нет ни одного россиянина. За просмотр шоу придется заплатить. Трансляции можно найти на платформе UFC Fight Pass, а также на сервисах Wink и More TV. Главный бой турнира начнется в 08:00 по московскому времени.

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