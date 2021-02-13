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«Макгрегор станет чемпионом, Нурмагомедов вернется». Дана Уайт не отпускает Хабиба из UFC
13 февраля 09:01
автор: Сергей Ващенко

«Макгрегор станет чемпионом, Нурмагомедов вернется». Дана Уайт не отпускает Хабиба из UFC

Несмотря на то, что россиянин Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру бойца в октябре, он до сих пор является действующим чемпионом UFC в легком весе.

«ХАБИБ ОСТАЕТСЯ ЧЕМПИОНОМ»

UFC не хочет отпускать Хабиба Нурмагомедова. Американская организация до сих пор не убрала россиянина из своих рейтингов, а титул чемпиона до сих пор не считается вакантным. Президент организации Дана Уайт в интервью ESPN рассказал, что происходит.

- Хабиб говорит, что у него нет конкурентов в легком весе. Он лучше всех на голову. И я с этим, конечно же, согласен. Но я знаю, как он относится к Конору Макгрегору. Он его ненавидит каждой клеткой своего организма. И это у них взаимно. В UFC мы такого соперничества не видели. Уверен, что Конор после поражения от Дастина Порье вернется сильнее и станет чемпионом. И тогда Хабиб возобновит карьеру, чтобы вновь с ним подраться.

Мне очень нравится Нурмагомедов. И как спортсмен, и как человек. Уважаю его. Он может говорить все, что угодно про дальнейшую карьеру или ее отсутствие. Но я уверен, что если будет нужный соперник, Хабиб будет драться. Я в это верю. Он дрался всю свою жизнь, а сейчас в нем погас дух соперничества? Вы это серьезно? Кто этому верит? Пусть вся карьера идет к черту? Хабиб - настоящий мужик и чемпион. Мы не будем лишать его титула. Он остается чемпионом. Скоро Нурмагомедов прилетит в Лас-Вегас, где мы поужинаем и пообщаемся. Решим, что будет дальше.

ИНТЕРЕС К БОЯМ УГАС

Дана Уайт говорит правду — Хабиб дерется всю свою жизнь. Сейчас ему 32 года и выходить в октагон ему надоело. Причем давно. Он хотел завершить карьеру еще пять лет назад, но отговорил отец. А слова отца для Хабиба — закон. Перед семейством Нурмагомедовых была поставлена четкая цель — титул UFC. Задача полностью выполнена.

Для чего Хабибу возвращаться в бои? Чтобы подраться с Конором, которого он уничтожил в 2018 году? Со спортивной точки зрения здесь все понятно, никакой реванш не нужен.

Заработать денег? Нурмагомедов всю свою жизнь работал на имя, теперь имя работает на него. Он достаточно заработал за карьеру. Сейчас он пробует себя в бизнесе: собственная сеть телефонной связи, лига ММА, сельское хозяйство, фитнес-приложения. Теперь приглашает всех в Махачкалу, говорит, кофейню откроет.

Для нас, фанатов, бои Хабиба — это весело, здорово и круто, когда твой соотечественник ломает иностранных звезд без шансов. Но что такое ММА для Нурмагомедова? Это не только большая слава, деньги и успех, но и колоссальный вред здоровью.

Всем известно, что Орел выступает в легком дивизионе (до 70 кг), а реальный вес составляет 90-95 килограммов. Перед поединками приходится гонять порядка 20 килограммов, причем за короткий срок. Организм в такой период испытывает сильнейший стресс. На каждое свое взвешивание в UFC Хабиб приходит истощенным, будто его бросили в пустыню без еды и воды на неделю. Хабибу не сложно драться, ему сложно уложиться в лимит. Да, вы можете задать вопрос, а почему он не поднимется в весе? Но это уже другая история, о которой можно рассуждать долго.

Сейчас мы говорим о том, что Нурмагомедов не вернется. Как минимум в ближайшие пару лет. UFC поступает неправильно, когда оставляет пояс Хабибу. Из-за этого весь дивизион начнет застаиваться.

источник: «Советский спорт»
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