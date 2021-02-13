«Макгрегор станет чемпионом, Нурмагомедов вернется». Дана Уайт не отпускает Хабиба из UFC

«ХАБИБ ОСТАЕТСЯ ЧЕМПИОНОМ»

UFC не хочет отпускать Хабиба Нурмагомедова. Американская организация до сих пор не убрала россиянина из своих рейтингов, а титул чемпиона до сих пор не считается вакантным. Президент организации Дана Уайт в интервью ESPN рассказал, что происходит.

- Хабиб говорит, что у него нет конкурентов в легком весе. Он лучше всех на голову. И я с этим, конечно же, согласен. Но я знаю, как он относится к Конору Макгрегору. Он его ненавидит каждой клеткой своего организма. И это у них взаимно. В UFC мы такого соперничества не видели. Уверен, что Конор после поражения от Дастина Порье вернется сильнее и станет чемпионом. И тогда Хабиб возобновит карьеру, чтобы вновь с ним подраться.

Мне очень нравится Нурмагомедов. И как спортсмен, и как человек. Уважаю его. Он может говорить все, что угодно про дальнейшую карьеру или ее отсутствие. Но я уверен, что если будет нужный соперник, Хабиб будет драться. Я в это верю. Он дрался всю свою жизнь, а сейчас в нем погас дух соперничества? Вы это серьезно? Кто этому верит? Пусть вся карьера идет к черту? Хабиб - настоящий мужик и чемпион. Мы не будем лишать его титула. Он остается чемпионом. Скоро Нурмагомедов прилетит в Лас-Вегас, где мы поужинаем и пообщаемся. Решим, что будет дальше.

ИНТЕРЕС К БОЯМ УГАС

Дана Уайт говорит правду — Хабиб дерется всю свою жизнь. Сейчас ему 32 года и выходить в октагон ему надоело. Причем давно. Он хотел завершить карьеру еще пять лет назад, но отговорил отец. А слова отца для Хабиба — закон. Перед семейством Нурмагомедовых была поставлена четкая цель — титул UFC. Задача полностью выполнена.