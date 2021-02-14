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Российский чемпион против банды из UFC: Немков подерется в Гран-при Bellator
14 февраля 15:47
автор: Сергей Ващенко

Российский чемпион против банды из UFC: Немков подерется в Гран-при Bellator

Чемпион Bellator Вадим Немков выступит в Гран-при полутяжеловесов Bellator, где его уже поджидают грозные бойцы, которые ранее дрались в UFC.

Так получилось, что организация Bellator на время приостановила проведения турниров из-за коронавируса, но в апреле фанатов ждет много крутых поединков, в которых свое мастерство продемонстрируют российские спортсмены. Одним из них станет действующий чемпион промоушена в полутяжелом весе Вадим Немков. Он примет участие в мини-турнире, победитель которого станет богаче на миллион долларов.

В гран-при примут участие восемь лучших бойцов дивизиона, шестеро из которых очень успешно выступали в UFC. Вот как выглядят четвертьфинальные пары:

9 апреля. Bellator 256

  • Райан Бейдер (США, 27-6) — Лиото Мачида (Бразилия, 26-10)
  • Кори Андерсон (США, 14-5) — Довлетджаг Ягшимурадов (Туркмения, 18-5-1)

17 апреля. Bellator 257

  • Вадим Немков (Россия, 12-2) — Фил Дэвис (США, 22-5)
  • Энтони Джонсон (США, 22-6) — Йоэль Ромеро (Куба, 13-5)

Полуфиналы пройдут в июле, а финал — в октябре.

Шансы Немкова на победу

После объявления пар участников букмекеры назвали ожидаемого победителя. И им стал Немков. На втором месте — Йоэль Ромеро. Но все понимают, что букмекерские оценки — это лишь прогнозы, которые очень часто не сбываются.

Котировки букмекеров

  • Вадим Немков — 2.8
  • Йоэль Ромеро — 5.0
  • Райан Бэйдер — 6.5
  • Энтони Джонсон — 8.0
  • Кори Андерсон — 11
  • Довлетджан Ягшимурадов — 11
  • Фил Дэвис — 17
  • Лиото Мачида — 31

В четвертьфинале Вадим подерется с Филом Дэвисом, с которым он уже бился в Bellator в ноябре 2018 года. Схватка получилось равной с небольшим преимуществом российского бойца — тогда он победил раздельным решением судей.

После этого Дэвис одержал три победы кряду и вновь стал первым претендентом на чемпионский бой. Впрочем, Немков тоже ведь на месте не стоял. Он быстро прогрессировал, уничтожил Райана Бэйдера и стал чемпионом. И неудивительно, что в реванше с Филом он открылся явным фаворитом.

А что можно сказать о других участниках Гран-при? Они хоть все и дрались в UFC, но к предстоящим боям подходят не в лучших кондициях. Особенно это касается возможного соперника Немкова по полуфиналу. Йоэлю Ромеро уже 43 года, он явно будет уступать в скорости ученику Федора Емельяненко. Да и дрался он в UFC в другой весовой категории — в средней (до 84 килограммов).

Энтони Джонсон всегда был грозным бойцом для любого топа UFC. Но что с ним сейчас, сказать сложно. После поражения от Даниэля Кормье в апреле 2017 года он неожиданно повесил перчатки на гвоздь. Нарастил мышечную массу и не весил менее 120 килограммов. Никто не ждал его возвращения, а он взял, да и сбросил все то, ради чего работал три года в качалке. Скорее всего, в предполагаемом бою с Немковым он также будет андердогом, но недооценивать его, конечно, нельзя.

В другой части сетки бывший чемпион Bellator Райан Бэйдер подерется с ветераном Лиото Мачидой, а Кори Андерсон сразится с дебютантом лиги из Туркмении Довлетжаном Ягшимурадовым. Бывший чемпион лиги АСА является темной лошадкой Гран-при. У него хороший уровень борьбы и он может удивить не только в поединке с Андерсоном, но и в следующих боях.

Каждый из представленных оппонентов под силу Немкову. Главное — не расслабляться. Победа в этом Гран-при сделает его сильнейшим полутяжеловесом в мире, а не только в Bellator.

источник: «Советский спорт»
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