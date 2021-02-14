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Волков на пути к чемпионскому титулу. С кем он проведет следующий бой в UFC?
14 февраля 21:51
автор: Сергей Ващенко

Волков на пути к чемпионскому титулу. С кем он проведет следующий бой в UFC?

«Советский спорт» прикинул варианты, с кем из топовых бойцов он разделит октагон в следующий раз.

Лучший российский тяжеловес Александр Волков очень близко приблизился к схватке за пояс чемпиона UFC в тяжелом весе.

7 февраля в главном поединке турнира UFC Fight Night 184 россиянин сокрушил легендарного голландца Алистара Оверима. Волков победил техническим нокаутом во втором раунде, тем самым четко обозначив свое место в рейтинге лучших тяжей промоушена. Теперь Драго занимает пятую строчку, выше только мировые звезды. Логично, что следующий поединок он должен провести с кем-нибудь из них. Все, кто находится ниже Александра, на голову ниже по мастерству на данный момент. Но, скорее всего, чемпионский бой россиянину пока не дадут. Поэтому стоит надеяться на претендентский.

Чтобы прикинуть следующего соперника, достаточно обратиться к официальному рейтингу организации.

  • Чемпион — Стипе Миочич (США)
  • 1. Фрэнсис Нганноу (Франция)
  • 2. Кертис Блейдс (США)
  • 3. Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам)
  • 4. Деррик Льюис (США)
  • 5. Александр Волков (Россия)
  • 6. Алистар Оверим (Голландия)
  • 7. Сирил Ган (Франция)
  • 8. Шамиль Абдурахимов (Россия)
  • 9. Августо Сакаи (Бразилия)
  • 10. Алексей Олейник (Россия)

И так получилось, что все бойцы из топ-5 на данный момент имеют соперников. То есть, Александру, вероятно, придется подождать результаты их схваток.

  • Чемпион Стипе Миочич 28 марта будет защищать пояс в бою против Фрэнсиса Нганноу.
  • Второй номер рейтинга Кертис Блейдс сразится с Дерриком Льюисом (4-й номер). Схватка пройдет совсем скоро — 21 февраля.
  • Жаирзиньо Розенстрайк (3-й номер) 28 февраля проведет поединок против Сирила Гана (7-й).

Какие же получаются варианты?

Логичный вариант: против проигравшего в битве за чемпионский пояс

Кто бы не проиграл в предстоящей битве за титул, он будет интересен российскому бойцу. И Миочич, и Нганноу при любом раскладе будут находиться выше Волкова. А это значит, что победа над одним из них автоматически сделает Александра претендентом номер один. Лучше, если проиграет Миочич, он более удобен для россиянина. В стойке Александр выглядит внушительнее, да и в борьбе ему не уступит. Если говорить о французе, то он обладает мощнейшими ударами с обеих рук. Одно точное попадание — и упадет любой тяжеловес мира. Но и с ним можно тягаться, в первую очередь тактически. Волков очень умный спортсмен и при хорошей стратегической подготовке он может вымотать Фрэнсиса и выиграть за счет опыта.

Лучший вариант: победитель пары Розенстрайк — Ган

Любой из этих спортсменов вполне по силам Александру. Оба мощные, с хорошими ударами, но без серьезных навыков в борьбе. Волков будет иметь огромное преимущество в габаритах, в стойке он точно не даст им шансов.

Нежелательный вариант: реванш с Блейдсом

Блейдс — явный фаворит в предстоящей схватке против Льюиса. Скорее всего, он его выиграет без каких-либо проблем. Конечно, для Саши было бы неплохим вариантом взять реванш у Льюиса за нелепое поражение на последних секундах в октябре 2018 года, но, маловероятно, что Деррик сможет справиться с Кертисом.

Волков уже встречался с Блейдсом и все мы помним, чем это закончилось. При любой возможности американец переводил бой в партер, где включал режим «одеяло». С такими парнями россиянину всегда очень сложно, они не дают развернуться. Но та схватка длилась три раунда. Если реванш будет пятираундовым, то Александр может выиграть. Но бой против Блейдса — самый нежелательный из возможных.

Рисковый вариант: Джон Джонс

Джон Джонс освободил пояс чемпиона в полутяжелом весе и усердно набирает мышечную массу для дебюта в тяжах. Дело уже решенное. Осталось узнать имя соперника. Если Волкову предложат бой с ним, то, очевидно, российская сторона даст согласие. Все-таки Джонс — это большое имя и главная звезда промоушена на данный момент. Если Александр ему проиграет, то на некоторое время придется забыть о титульной гонке. Если же Драго выиграет, то моментально получит бой за пояс, а также обзаведется большой армией фанатов по всему миру. Этот вариант очень рискованный.

источник: «Советский спорт»
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