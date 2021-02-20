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Что? Где? Когда? Все о турнире UFC в Лас-Вегасе, где бои проведут Блейдс, Олейник и Куницкая
20 февраля 11:09
автор: Сергей Ващенко

Что? Где? Когда? Все о турнире UFC в Лас-Вегасе, где бои проведут Блейдс, Олейник и Куницкая

Все, что необходимо знать о турнире UFC Fight Night 185, который пройдет уже в это воскресенье.

21 февраля на арене UFC Apex пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 185. В главном поединке шоу Кертис Блейдс сразится с Дерриком Льюисом, а в со-главном россиянка Яна Куницкая попробует справиться с бразильянкой Кетлен Виейра. Также на этом турнире выступят ветераны ММА Алексей Олейник и Андрей Орловский, которым придется экзаменовать молодых перспективных тяжеловесов.

Хедлайнеры ивента

В главном поединке турнира UFC Fight Night 185 в октагоне сразятся американские тяжеловесы Кертис Блейдс («Бритва» и Деррик Льюис («Черный зверь»). Победитель этого противостояния станет главным претендентом на чемпионский поединок.

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Явным фаворитом боя считается Блейдс. Он является одним из лучших грэпплеров в тяжелом дивизионе. Если он затянет Льюиса в партер, то, вероятно, поединок завершится досрочно. Кертис физически силен и на настиле не применяет болевые или удушающие приемы, он выматывает соперника борьбой и одновременно наносит кровавые удары локтями и коленями. В стойке он тоже чувствует себя довольно уверенно.

Но не стоит недооценивать Льюиса. Все мы помним, как россиянин Александр Волков на протяжении трех раундов выигрывал его по очкам, но за считанные секунды до финальной сирены пропустил роковой удар и проиграл нокаутом. Деррик — мастер одного удара. Ему хватит одной попытки попасть точно в цель, чтобы победить. Не просто так он является рекордсменом по количеству нокаутов в тяжелом весе UFC.

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Кто дерется из россиян?

В рамках шоу свой очередной бой проведет 43-летний Алексей Олейник.

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Его соперником станет 31-летний крепкий американец Крис Докос, который работает полицейским в Филадельфии. Представитель США неожиданно открылся фаворитом. Эксперты считают, что он выиграет нокаутом российского спортсмена. В UFC он провел всего два поединка, победив Паркера Портера и Родриго Феррейру досрочно в первых раундах.

У Олейника будет преимущество в партере. Впрочем, как всегда. На данный момент в карьере Алексея 59 побед.

В со-главном бою Яна Куницкая сразится с бразильянкой Кетлен Виейра, которая провалила взвешивание и заплатит россиянке 20 процентов от своего гонорара. В перспективе, девушки могут закатить настоящее зрелище в клетке. Обе спортсменки находятся за пределами топ-5 в легчайшем дивизионе, но победа на турнире точно выведет туда одну из них.

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Также отметим, что в рамках шоу выступит 42-летний белорус Андрей Орловский. Его соперником станет 27-летний англичанин Том Аспиналл.

Где смотреть бои бесплатно

Турнир начнется в воскресенье (21 февраля) в 01:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 06:00. Схватка Блейдса и Льюиса начнется в 08:00.

Телеканал «РЕН ТВ» покажет главные поединки турнира в прямом эфире. Трансляция начнется в 5 утра по московскому времени.

Если вы хотите посмотреть бои предварительного карда, то за это придется заплатить. Трансляции можно найти на платформе UFC Fight Pass, а также на сервисах Wink и More TV.

Все бои турнира UFC Fight Night 185

  • 1. Сергей Спивак (Молдавия, 11-2) — Джаред Валдераа (США, 11-4)
  • 2. Айманн Захаби (Канада, 7-2) — Драко Родригес (США, 7-1)
  • 3. Час Скелли (США, 18-3) — Джамалл Эммерс (США, 18-4)
  • 4. Шана Добсон (США, 4-4) — Кейси О»Нил (Австралия, 5-0)
  • 5. Джулиан Эроса (США, 24-8) — Нейт Ландвер (США, 14-3)
  • 6. Джон Кастанеда (США, 17-5) — Эдди Вайнлэнд (США, 24-14-1)
  • 7. Драккар Клозе (США, 11-2-1) — Луис Пена (США, 8-3)
  • 8. Дэнни Чавес (США, 11-3) — Джаред Гордон (США, 16-4)
  • 9. Фил Хоуз (США, 9-2) — Нассурдин Имавов (Франция, 9-2)
  • 10. Андрей Орловский (Белоруссия, 30-19) — Том Аспиналл (Англия, 9-2)
  • 11. Алексей Олейник (Россия, 59-14-1) — Крис Докос (США, 10-3)
  • 12. Чарльз Роса (США, 13-4) — Дэррик Миннер (США, 25-11)
  • 13. Кетлен Виейра (Бразилия, 11-1) — Яна Куницкая (Россия, 13-5)
  • 14. Кертис Блейдс (США, 14-2) — Деррик Льюис (США, 24-7)

источник: «Советский спорт»
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