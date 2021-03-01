Пьяный мастер возвращается. Александр Емельяненко хочет драться на голых кулаках

Александр Емельяненко: Здрасьте, здрасьте, люди добрые

В июле прошлого года на турнире ACA 107 Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде. После этого тяжеловес ушел в очередные «романтические отношения» и объявился только в конце февраля. Он посетил турнир ACA 118, который проходил в Москве. И для фанатов Емельяненко плохие новости: Александр совершенно не в форме, набрал лишние килограммы и пока не до конца отметил праздники. Это было заметно по его общению с журналистами: язык заплетался.

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На прошлой неделе ходили слухи, что он выступит в лиге кулачных поединков Hardcore Fighting против местного чемпиона Тимура Слащинина. Емельяненко не стал отрицать того факта, что предложения у него есть, но не стал называть конкретно от каких промоушенов.

В любом случае, боец уже в марте отправится в Подмосковье, чтобы начать подготовку.

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Александр Шлеменко: подерется в Fight Nights

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко, который не выступал с декабря 2019 года, наконец-то объявил о своем возвращении в клетку.

Он подерется на турнире AMC Fight Nights во Владивостоке в мае. Имя соперника пока неизвестно, но это точно будет не российский спортсмен.

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В последнее время Шторм пытался подписать контракт с UFC, но дело дальше обсуждений не продвинулось. Соглашение с AMC — на один поединок, а это значит, что Шлеменко по-прежнему остается свободным агентом.

Александра на поединок вызывал бывший боец UFC и экс-чемпион лиги ACA в полусреднем весе Альберт Туменов, но Шлеменко такое противостояние неинтересно.

Кстати, на прошлой неделе два ученика Шлеменко удачно выступили на российских турнирах. Андрей Корешков в рамках AMC в первом раунде заставил сдаться бразильца Адриано Родригеса, а Александр Сарнавский задушил белоруса Артема Дамковского в рамках шоу ACA 118.

Магомед Анкалаев: одержал шестую победу в UFC

28 февраля в Лас-Вегасе (США) прошел турнир UFC Fight Nights 186. Главный поединок получился скучным: француз Сирил Ган единогласным решением судей победил суринамца Жаирзиньо Розенстрайка.

Во втором по значимости бое встретились два россиянина: Магомед Анкалаев и Никита Крылов. Их схватка получилась более зрелищной. Крылову удалось выиграть первый раунд, но после этого он сдал физически, отдав инициативу Анкалаеву. В итоге, все три судьи отдали победу бойцу «Ахмата» единогласным решением.

На этом турнире выступил еще один россиянин — Максим Гришин. Он проиграл американцу Джастину Джейкоби по очкам, что вызвало бурю отрицательных эмоций у фанатов ММА. Гришин был лучше в двух раундах из трех, перебил соперника в стойке и дважды послал его в нокдаун.