Настоящая угроза для российского чемпиона. Петр Ян проведет первую защиту титула UFC

В марте мы увидим бои с участием Петра Яна, Стипе Миочича, Аманды Нуньес и Исраэля Адесаньи. В октагон вернутся Ислам Махачев, Аскар Аскаров и Зубайра Тухугов. В этом месяце будет немало интересных противостояний. О них мы и расскажем в этом материале.

В UFC в течение месяца пройдут четыре турнира, в рамках которых состоятся пять титульных сражений.

7 марта в рамках шоу UFC 259 их будет целых три. Самый интересный бой для российского зрителя — это первая защита пояса в легчайшем весе Петром Яном. Наш боец встретится с американцем Алджамейном Стерлингом, и это будет настоящая проверка для Петра. Конечно, на пути к титулу он побил немало крутых ребят, но именно Стерлинг — настоящая угроза. В своем последнем бою он за две минуты расправился с нокаутером Кори Сэндхагеном. Главный козырь Алджамейна — борьба и грэпплинг. И именно поэтому Ян усердно тренирует работу в партере.

Вторым по значимости боем в рамках этого шоу станет женское противостояние между королевой полулегкого дивизиона Амандой Нуньес и претенденткой Меган Андерсон. Букмекеры уверены, что бой не затянется и завершится нокаутом в исполнении бразильянки. Впрочем, уже никто не удивится. Реальную конкуренцию Львице может составить разве что Валентина Шевченко, но она выступает в другом весе.

В главном бою в битве за титул в полутяжелом весе сразятся поляк Ян Блахович и обладатель пояса в среднем дивизионе нигериец Исраэль Адесанья. Несмотря на то, что Адесанья подерется не в своем весе, он все равно является явным фаворитом противостояния.