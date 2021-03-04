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Ян — Стерлинг: русский чемпион защитит титул UFC в бою с американцем?
04 марта 12:00
автор: Сергей Иванов

Ян — Стерлинг: русский чемпион защитит титул UFC в бою с американцем?

В битве ударника и борца шансы практически равны — это огромный плюс для интриги и любителей ставок. 

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Дата боя Петр Ян — Алджамейн Стерлинг

Турнир UFC 259 пройдет 7 марта в американском Лас-Вегасе. Бой Ян — Стерлинг за пояс в легчайшем весе станет главным событием для российских болельщиков. Начало поединка — не ранее 07:00 мск 7 марта.

Основной кард турнира стартует в 06:00 мск. В нем запланированы пять боев, включая еще два титульных:

  • Ян Блахович — Исраэл Адесанья в полутяжелом весе;
  • Аманда Нунес — Меган Андерсон в женском полулегком весе.

Особое внимание российских болельщиков будет приковано к поединку Ислама Махачева с Дрю Добером.

Ян — Стерлинг: где смотреть прямую трансляцию

В прямом эфире бой Ян — Стерлинг бесплатно покажет телеканал «Рен ТВ». Начало трансляции — в 06:25 мск 7 марта.

Посмотреть весь турнир UFC 259, включая поединок Махачев — Добер, можно в приложении UFC FightPass, на канале UFC TV, а также в видеосервисахWink и more.tv.

Ян — Стерлинг: коэффициенты и ставки на бой

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает Яна минимальным фаворитом предстоящего боя. Поставить на Петра можно за 1.75 — это примерно 54% вероятности. Сделать ставку на победу Стерлинга можно за 2.18 (44%), ничья идет с коэффициентом 45.0 (2%).

За всю карьеру в ММА у Яна 15 побед и одно поражение. В UFC Петр выступает с 2018 года, в этом промоушене россиянин выиграл все семь поединков.

Статистика Стерлинга чуть хуже — 19-3. В UFC американец с 2014 года, здесь он и потерпел три поражения при 11 победах. Алджамейна не отнести к ударникам, он борец. На счету 31-летнего американца лишь два нокаута.

У Яна по семь побед нокаутом и судейским решением, а также один выигрыш сдачей — в далеком 2015 году.

Стерлинг обычно побеждает сдачей (восемь раз) или судейским решением (девять выигрышей).

Предстоящий бой титульный, поэтому он пройдет в формате пяти раундов. Это повышает вероятность досрочного завершения поединка. Поэтому выгодно ставить на метод победы.

Если вы поддерживаете россиянина, за 3.30 можно сделать ставку на победу Яна нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией соперника. Этот выбор зашел в двух предыдущих боях Петра.

Поклонники Стерлинга могут поставить на его победу болевым, удушающим или добровольной сдачей. Здесь коэффициент еще выше — 4.40. Данный вариант сыграл в прошлом поединке американца.

А кого выберете вы?

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