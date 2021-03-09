Дави Рамос: Махачев может стать чемпионом UFC. Шансы есть у каждого из топ-8

– Вы собираетесь продолжать карьеру в UFC или уже смотрите в сторону ACA?

– Нет, я собираюсь выступать в UFC.

– Сколько вы весите в данный момент?

– В настоящий момент я немного тяжеловат. 88 килограмм.

– Ислам Махачев назвал вас лучшим грепплером в легком дивизионе. Почему вы не использовали борьбу в поединке с ним?

– Изначально это и был наш план, но у меня возникли проблемы в тренировочном лагере. Наверное, вы обратили внимание на мою работу ногами. Мне пришлось изменить план из-за травмы ноги. Во время боя стало только хуже после того, как я его ударил. Вот почему я старался сражаться в стойке, и, к сожалению, проиграл бой.

– Бой с Арманом Царукяном получился проще или тяжелее, чем с Махачевым?

– Она поединка получилось практически идентичными. Если вы посмотрите эти бои, мои соперники дрались со мной практически одинаково. Они убегали, потому что боялись джиу-джитсу. Не хотели сближаться. Таких ребят трудно перебороть.