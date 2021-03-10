UFC обновил рейтинг лучших из лучших. Хабиб - №1, Конор - в ауте

5. Александр Волкановски (Австралия)

6. Исраэль Адесанья (Новая Зеландия)

7. Дастин Порье (США)

8. Ян Блахович (Польша)

9. Макс Холлоуэй (США)

10. Дейвесон Фигередо (Бразилия)

11. Джастин Гейджи (США)

12. Петр Ян (Россия)

13. Роберт Уиттакер (Австралия)

14. Фрэнсис Нганну (Франция/Камерун)

15. Алджэмейн Стерлинг (США)

Хабиб несмотря на то, что полгода назад объявил о завершении карьеры, сохранил первое место в рейтинге. Очевидно: президент UFC Дана Уайт продолжает надеяться на то, что российский боец проведет еще хотя бы один поединок. На прошлой неделе они встречались в Лас-Вегасе во время UFC 259.

- Я спросил его, как насчет сентября? - рассказывал потом Уайт. - Он только посмеялся в ответ, но я не теряю надежды.

Второй российский боец в Топ-15 - Петр Ян - выбыл из первой десятки после того, как ему было присуждено поражение в бою с Алджэмейном Стерлингом из-за запрещенного удара. Очень жаль, что из-за секундного помутнения рассудка, Ян, который уверенно выигрывал бой у американца ямайского происхождения, потерял и титул, и деньги, и время, и свое законное место в Топ-10. Соперник же россиянина впервые поднялся в Топ-15, однако что-то подсказывает, что наолго там он не задержится.

Самый большой рывок вверх совершил Ян Блахович, который в главном бою вечера, где бились и Ян со Стерлингом, неожиданно выиграл у Исраэля Адесаньи. После победы поляк поднялся на шесть мест, а потерпевший поражение новозеландец опустился на три.

Конор Макгрегор покинул Топ-15. Самый богатый и самый скандальный боец мира готовится к третьему бою против Дастина Порье: первый он выиграл в 2014-м, второй - проиграл в начале этого года. Если ирландец не сможет победить и в третьем, должен с чистой совестью завершать карьеру.