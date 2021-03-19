«Убежал от Конора», «назову сына Хабибом», «не стал величайшим». Что пишут об уходе Нурмагомедова

Как ни странно, в комментариях к новостям в твиттере Уайта и на сайтах, посвященных ММА, поклонники боевых искусств разделились примерно поровну: кто-то отдает должное Хабибу, кто-то, образно говоря, плюет ему вслед.

jmaster205

Возможно, величайший боец всех времен, он вложил столько сердца, крови, пота, слез и души в смешанные единоборства. Его страсть была потрясающей, молитвы и наилучшие пожелания.

Niko

Он был близок к достижению статуса лучшего бойца всех времен. Еще несколько защит титула, и его наверняка признали бы таковым. А пока корона на голове Джона Джонса.

The People's MMA

Нет ничего плохого в том, что Уайт просил или даже настаивал. Дана - образец бизнесмена. Если Хабиб действительно ушел, поздравляю Орла с безупречной карьерой. Если это не так, я с нетерпением жду встречи с Хабибом с Жоржем Сен-Пьером.

Roger Kelevra

Я не мусульманин. Но благодаря тебе я каждый день говорю «Слава Богу!». Я начал читать отрывки из Корана, но не могу найти английскую версию. Ты пример того, что такое человек с честью. Если у меня когда-нибудь будет второй сын, его имя будет Джон Хабиб. Мира брат.

Uzbek of Asia

В стране, где он вырос, когда Мужчина дает слово, он должен его держать. Он дал слово своей маме, а в Дагестане поклоняются родителям, и готовы умереть за них.

Casual Fox

Ему больше не с кем драться. У Конора был шанс, но он решил пить виски вместо того, чтобы серьезно относиться к званию лучшего бойца в истории.

KidYamamotosMemorialJock

Хабиб не пробыл на вершине достаточно долго, чтобы большинство фанатов считали бы его легендой (каковой он, несомненно, является). К сожалению, у людей короткая память. Хабиб не позаботился о том, чтобы оставить о себе долгую память. Особенно у тех, кто заинтересовался смешанными единоборствами благодаря Конору. Посмотрите, сколько людей до сих пор говорят о Федоре, а ведь его звездный час был уже давно.

Но далеко не все поклонники единоборств здраво смотрят на вещи. Впрочем, на то они и болельщики, чтобы быть пристрастными.

Cal

Он уходит, как какой-то бог, мессия. А ведь послужной список братухи чрезвычайно ограничен, этот человек даже близко никогда не подбирался к статусу величайшего бойца всех времен.

Dane Mooney

Не могу винить парня, думаю, что в глубине души он знает, что не сможет победить мотивированного Конора Макгрегора в матче-реванше.

Finch

Будем помнить, как он гонял вес, никогда не дрался с парнями своего размера и был самым скучным бойцом, когда-либо владевшим поясом. Даже не лучше Аманды Нуньес, не говоря уже о великих бойцах, таких как Жорж Сен-Пьер, Андерсон Силва и Джон Ждонс. Скатертью дорога.

silversurferfrances

Убегает от МакГрегора. Тебе повезло, Хабиб!

Chandler2813

Он просто боялся продолжать, поэтому и ушел.