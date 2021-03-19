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Турция - Суперлига 2-й тайм, 58' Фатих Карагюмр 1 Кайсериспор 0
Россия - Премьер-Лига 19:00 Сочи 0 Тамбов 0 П1 1.12 Х 10.0 П2 23.0
Турция - Суперлига 19:00 Галатасарай 0 Ризеспор 0 П1 1.33 Х 5.80 П2 8.90
Россия - Премьер-Лига 19:00 Рубин 0 Химки 0 П1 1.75 Х 3.80 П2 5.20
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Локомотив 0 П1 1.78 Х 4.20 П2 4.00
КХЛ - плей-офф 19:30 Ак Барс 0 Салават Юлаев 0 П1 1.88 Х 3.90 П2 3.80
Германия - Вторая Бундеслига 20:30 Падерборн 07 0 Карлсруэ 0 П1 2.20 Х 3.50 П2 3.30
Германия - Бундеслига 21:00 Ольденбург 0 Раста Фехта 0
Италия - Серия А 22:30 Фортитудо 0 Реджана 0
Германия - Бундеслига 22:30 Арминия 0 РБ Лейпциг 0
Италия - Серия А 22:45 Парма 0 Дженоа 0 П1 2.45 Х 3.20 П2 3.20
Италия - Серия B 23:00 Асколи 0 Кремонезе 0 П1 3.30 Х 3.00 П2 2.43
Франция - Лига 1 23:00 Сент-Этьен 0 Монако 0 П1 4.60 Х 3.70 П2 1.82
Испания - Примера 23:00 Бетис 0 Леванте 0 П1 1.78 Х 3.80 П2 4.70
Англия - Премьер-лига 23:00 Фулхэм 0 Лидс Юнайтед 0 П1 2.43 Х 3.40 П2 3.00
Португалия - Примейра 23:30 Жил Висенте 0 Насьонал 0 П1 2.05 Х 3.30 П2 4.10
«Убежал от Конора», «назову сына Хабибом», «не стал величайшим». Что пишут об уходе Нурмагомедова
19 марта 16:10
автор: Степан Охотников

«Убежал от Конора», «назову сына Хабибом», «не стал величайшим». Что пишут об уходе Нурмагомедова

Сегодня Хабиб Нурмагомедов и президент UFC Дана Уайт объявили о том, что российский боец все-таки не вернется больше в октагон.

Как ни странно, в комментариях к новостям в твиттере Уайта и на сайтах, посвященных ММА, поклонники боевых искусств разделились примерно поровну: кто-то отдает должное Хабибу, кто-то, образно говоря, плюет ему вслед.

Мы собрали самые характерные комментарии. Начнем с адекватных.

FaZe Nickmercs
Ушла легенда

U
Лучший легковес всех времен. Есть только один Хабиб!

cactusinside
Наконец-то появился боец, который держит свое слово!

jmaster205
Возможно, величайший боец всех времен, он вложил столько сердца, крови, пота, слез и души в смешанные единоборства. Его страсть была потрясающей, молитвы и наилучшие пожелания.

Niko
Он был близок к достижению статуса лучшего бойца всех времен. Еще несколько защит титула, и его наверняка признали бы таковым. А пока корона на голове Джона Джонса.

The People's MMA
Нет ничего плохого в том, что Уайт просил или даже настаивал. Дана - образец бизнесмена. Если Хабиб действительно ушел, поздравляю Орла с безупречной карьерой. Если это не так, я с нетерпением жду встречи с Хабибом с Жоржем Сен-Пьером.

Roger Kelevra
Я не мусульманин. Но благодаря тебе я каждый день говорю «Слава Богу!». Я начал читать отрывки из Корана, но не могу найти английскую версию. Ты пример того, что такое человек с честью. Если у меня когда-нибудь будет второй сын, его имя будет Джон Хабиб. Мира брат.

Uzbek of Asia
В стране, где он вырос, когда Мужчина дает слово, он должен его держать. Он дал слово своей маме, а в Дагестане поклоняются родителям, и готовы умереть за них.

Casual Fox
Ему больше не с кем драться. У Конора был шанс, но он решил пить виски вместо того, чтобы серьезно относиться к званию лучшего бойца в истории.

KidYamamotosMemorialJock
Хабиб не пробыл на вершине достаточно долго, чтобы большинство фанатов считали бы его легендой (каковой он, несомненно, является). К сожалению, у людей короткая память. Хабиб не позаботился о том, чтобы оставить о себе долгую память. Особенно у тех, кто заинтересовался смешанными единоборствами благодаря Конору. Посмотрите, сколько людей до сих пор говорят о Федоре, а ведь его звездный час был уже давно.

Но далеко не все поклонники единоборств здраво смотрят на вещи. Впрочем, на то они и болельщики, чтобы быть пристрастными.

Cal
Он уходит, как какой-то бог, мессия. А ведь послужной список братухи чрезвычайно ограничен, этот человек даже близко никогда не подбирался к статусу величайшего бойца всех времен.

Dane Mooney
Не могу винить парня, думаю, что в глубине души он знает, что не сможет победить мотивированного Конора Макгрегора в матче-реванше.

Finch
Будем помнить, как он гонял вес, никогда не дрался с парнями своего размера и был самым скучным бойцом, когда-либо владевшим поясом. Даже не лучше Аманды Нуньес, не говоря уже о великих бойцах, таких как Жорж Сен-Пьер, Андерсон Силва и Джон Ждонс. Скатертью дорога.

silversurferfrances
Убегает от МакГрегора. Тебе повезло, Хабиб!

Chandler2813
Он просто боялся продолжать, поэтому и ушел.

источник: «Советский спорт»
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