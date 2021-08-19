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Хабиб снова вошел в историю спорта. С легендой UFC подписан самый крупный рекламный контракт
19 августа 00:24
автор: Анастасия Ключникова
автор фото: Instagram Хабиба Нурмагомедова

Хабиб снова вошел в историю спорта. С легендой UFC подписан самый крупный рекламный контракт

За будущее ММА можно пока не беспокоиться

ДВУХЧАСОВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ? ЛЕГКО!

18 августа в Москве прошла большая пресс-конференция легендарного бойца ММА Хабиба Нурмагомедова по поводу заключения рекламного контракта с брендом Gorilla Energy. Российский спортсмен, завершивший год назад свою карьеру непобежденным, с двухчасовой лавиной вопросов от журналистов справился с легкостью.

На встречу с прессой Хабиб приехал в сопровождении бойцов своей команды. Как пояснил, »потому что это семья, близкие люди, с которыми я рос и тренировался. Эти люди являются большой частью моего успеха». В пресс-конференции приняли участие все братья Нурмагомедовы - Умар, Усман и Абубакар. Также были другие бойцы - Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Мовлид Хайбулаев, Тагир Уланбеков, Гаджи Рабаданов, Ислам Мамедов, Шамиль Завуров, Сайгид Изагахмаев, Ренат Хавалов и Магомедрасул Хасбулаев.

Хабиб был в отличном настроении и готов был отвечать почти на любые вопросы. Только политические темы вызывали у него некоторый дискомфорт. Так, например, он довольно резко отказался обсуждать ситуацию в Афганистане, отметив, что к этой стране, которая находится за тысячи километров от России, отношения не имеет. И подчеркнул, что «на подписании крупнейшего рекламного контракта в истории российского спорта - это неподходящая тема для обсуждения».

ФУТБОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

Зато как большой поклонник футбола, особенно футбола нулевых, с удовольствием высказал свое мнение по поводу нового тренера сборной Валерия Карпина, рассказал о дружбе с махачкалинским клубом «Динамо-Легион» и даже совершил небольшой экскурс в историю чемпионатов мира.

«Я на связи с Черчесовым. У каждого спортсмена есть свой пик. Второй раз на пик выйти нельзя. Это мое убеждение. Так вот, у Станислава Саламовича пик пришелся на ЧМ-2018, таких успехов наша сборная еще не добивалась. Потому винить только Черчесова в дальнейшем провале было бы неверно. Тут общая ответственность: и тренера, и футболистов, и РФС», - отметил боец. На вопрос, что он думает о Карпине, Хабиб ответил: «Когда я был маленьким, следил за Карпиным, как за игроком. Помню, как он играл за «Сельту». Обязательно буду смотреть матч нашей сборной с Хорватией (1 сентября). Именно эта игра станет самой показательной. Тогда мы и увидим реальный уровень нашего футбола».

О своем сотрудничестве с командой «Динамо-Легион» Хабиб говорил с удовольствием. «Нет, контракта с клубом не подписывал. Чтобы стать футболистом, мне надо сбросить еще как минимум 5 килограмм, - отшутился спортсмен. - С командой я поддерживаю дружеские отношения: посещаю матчи, когда получается. Скоро махачкалинцам играть в Кубке России с »Аланией» и «Уфой». Это будет очень интересно. Несмотря на то, что в самолете я провожу большую часть времени, на эти игры очень хочу попасть».

Даже вопрос об историческом ударе головой, который Зинедин Зидан нанес Марко Матерацци в финале ЧМ-2006, не застал Хабиба врасплох. «Я думаю, что футбол - это бОльшая ответственность, чем ММА. Когда ты выступаешь как боец, ты больше представляешь себя. А в футболе, особенно во время чемпионата мира, ты уже представляешь интересы всей страны. Так что у меня отношение к этому моменту двоякое. С одной стороны, когда ты слышишь в свой адрес личные оскорбления, тебе хочется ответить. С другой, твой поступок влияет на историю футбола, и историю целой страны».

НУЖЕН ЛИ ММА НА ОЛИМПИАДЕ?

Поскольку недавно завершилась Олимпиада в Токио, где были представлены новые виды спорта - bmx и скейтбординг, не обошлось, конечно, без вопроса об олимпийском будущем ММА. «Для Олимпиады, на мой взгляд, это слишком жесткий вид спорта. Думаю, если планировать включение ММА в олимпийскую программу, то необходимо будет ввести какие-то ограничения и дополнительные правила, - заметила легенда UFC. - Но, по моему убеждению, включать надо. Хотя бы потому, что ММА гораздо интереснее, чем керлинг или каратэ. Аудитория у нашего вида спорта огромная, а значит, рекламных контрактов в разы прибавится, да и телевидение с удовольствием будет организовывать трансляции».

НЕМНОГО ОБ ИРЛАНДСКОМ ТРЭШ-ТОКЕРЕ

Конечно, не могли обойти вниманием и личность Конора Макгрегора. Он, как тень, всегда где-то рядом с Хабибом, подкидывает горячие и не всегда адекватные комментарии в адрес российского бойца. Так, недавно Конор оскандалился в твиттер-перепалке с другим бойцом Даниэлем Кормье, оскорбив отца Хабиба. Слова ирландца Нурмагомедов комментировать не стал, а вот по нынешней спортивной форме Конора прошелся. «Только тогда, когда ты выходишь против топового соперника, ты можешь продемонстрировать свой реальный уровень. Когда Макгрегор дрался с Ковбоем Серроне, то выглядел как лев. Когда пришло время выйти против по-настоящему опасного бойца - Дастина Порье, он сразу превратился в испуганную курицу». Тут к слову пришелся вопрос и об искусстве трэш-тока, которым даже самые сильные наши бойцы пока не владеют. На что Хабиб философски заметил: «Пусть они там у себя стол готовят, а мы придем-покушаем».

БУДУЩЕЕ ВНЕ ОКТАГОНА ИЛИ СТАНЕТ ЛИ ХАБИБ ТРЕНЕРОМ

Что касается планов на будущее, то тут у Хабиба все без изменений. Дана Уайт больше не зовет его вернуться в UFC. «Понял, наконец, что я говорил серьезно. Мой последний бой уже был». Скоро Хабиб презентует в Абу-Даби самую большую школу единоборств на 2000 квадратных метров, но сам тренировать пока не планирует. «Слишком много дел в промоушене моей лиги EFC (Eagles Fighting Championship). Здесь я могу сделать намного больше для будущего ММА, нежели сосредоточусь только на работе тренера». В родном Дагестане у Хабиба уже есть пара школ - далее в планах Москва, Казань и Краснодар.

На вопрос о том, как же Хабиб проводит свободное время, ничего конкретного боец ответить не смог. В целом его работа сегодня - это и есть его отдых. »Я не хожу в клубы. И не фанат музыки. Зато знаю много стихотворений. В отличие от многих наших современных музыкантов, я хорошо начитан».

Финалом пресс-конференции стала церемония подписания пятилетнего контракта Хабиба с компанией Premier Beverages, которая представляет бренд Gorilla Energy. Директор по международным продажам Адам Иверсен на неплохом русском языке поблагодарил Хабиба и его команду за «полное взаимопонимание и плодотворное сотрудничество». И выразил уверенность в том, что вместе с российской легендой UFC они еще многое сделают для развития ММА. Хабиб поддержал слова представителя Premier Beverages, но не мог не пошутить: «Не знаю, кто писал Адаму эту речь, но главное, что суть передана верно. Наше сотрудничество с этой компанией началось еще в 2018 году и за эти годы мы вместе пришли к большому успеху. Надеюсь, так будет и дальше».

Сумма контракта не разглашается, но с уверенностью можно сказать, что это самый крупный и долгосрочный рекламный контракт в истории не только боевых искусств, но и всего российского спорта.

источник: «Советский спорт»
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