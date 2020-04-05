Девушка дня. Любительница пикантных фото боец UFC Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант - одна из самых популярных девушек в лиге смешанных единоборств UFC. За свою карьеру она провела 12 поединков, в которых одержала восемь побед при четырех поражениях. Она выступает в наилегчайшем дивизионе.

Накануне девушка поделилась несколькими пикантными фотографиями, на которых проводит время со своим мужем Остином Вандерфордом, также бойцом ММА, выступающим в промоушене Bellator. Ванзант предстала перед подписчиками абсолютно обнаженной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Howdy neighbors 🦁 Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant) 3 Апр 2020 в 1:28 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Uh, are we doing this right?? Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant) 1 Апр 2020 в 3:54 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Whiskey or Wine?? 🥃🍷 Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant) 2 Апр 2020 в 10:17 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Last nights workout 🏋️‍♂️ Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant) 31 Мар 2020 в 1:57 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Sunshine mixed with a little bit of quarantine. 😉🌞 Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant) 20 Мар 2020 в 10:51 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 💗 Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant) 18 Мар 2020 в 4:17 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Cute but psycho........... Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant) 15 Мар 2020 в 10:41 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram I love me. 😉 @ddlovato Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant) 7 Мар 2020 в 12:35 PST