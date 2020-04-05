Девушка дня. Любительница пикантных фото боец UFC Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант - одна из самых популярных девушек в лиге смешанных единоборств UFC. За свою карьеру она провела 12 поединков, в которых одержала восемь побед при четырех поражениях. Она выступает в наилегчайшем дивизионе.
Накануне девушка поделилась несколькими пикантными фотографиями, на которых проводит время со своим мужем Остином Вандерфордом, также бойцом ММА, выступающим в промоушене Bellator. Ванзант предстала перед подписчиками абсолютно обнаженной.
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Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)
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Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)
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Play in the dirt. Because life is too short to always have clean fingernails.
Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)
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Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)
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Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)
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Your life isn’t yours if you always care what others think 🖤 Link in bio....
Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)
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Sunshine mixed with a little bit of quarantine. 😉🌞
Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)
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Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)
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Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)
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Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)
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Glitter is always an option 💗😉
Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)
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Am I still sexy with all these arm bruises??? 😉❤️ #lover #fighter
Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)
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Hmm. Somethings different but I just can’t seem to figure it out. 🙈
Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)