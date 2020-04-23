Девушка дня. Алекса Грассо - боец UFC из Мексики - Советский спорт
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23 апреля 2020 12:22ММАВащенко Сергей

Девушка дня. Алекса Грассо - боец UFC из Мексики

Одна из самых красивых девушек в смешанных единоборствах.

26-летняя Алекса Грассов провела в ММА 14 поединков, в которых одержала 11 побед при трех поражениях.

Последний раз она выступала на турнире UFC Fight Night 159, где проиграла по очкам Карле Эспарзе.

Следующий бой Грассо должна провести 28 июня против Джи Йон Ким.

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Публикация от Alexa Grasso (@alexa_grasso)

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Публикация от Alexa Grasso (@alexa_grasso)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alexa Grasso (@alexa_grasso)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alexa Grasso (@alexa_grasso)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alexa Grasso (@alexa_grasso)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alexa Grasso (@alexa_grasso)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alexa Grasso (@alexa_grasso)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alexa Grasso (@alexa_grasso)

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Публикация от Alexa Grasso (@alexa_grasso)

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