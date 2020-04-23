Девушка дня. Алекса Грассо - боец UFC из Мексики

26-летняя Алекса Грассов провела в ММА 14 поединков, в которых одержала 11 побед при трех поражениях.
Последний раз она выступала на турнире UFC Fight Night 159, где проиграла по очкам Карле Эспарзе.
Следующий бой Грассо должна провести 28 июня против Джи Йон Ким.
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