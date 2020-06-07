Девушка дня. Аманда Нуньес – лучшая в истории UFC

Чемпионка UFC в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес победила в титульном поединке канадцу Фелисию Спенсер.

Теперь на счету 32-летней Нуньес 20 побед и 4 поражения. Она также владеет титулом в полулегком дивизионе.



