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07 июня 2020 11:45ММА

Девушка дня. Аманда Нуньес – лучшая в истории UFC

Аманда первая в истории UFC чемпионка в двух дивизионах.

Чемпионка UFC в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес победила в титульном поединке канадцу Фелисию Спенсер.

Теперь на счету 32-летней Нуньес 20 побед и 4 поражения. Она также владеет титулом в полулегком дивизионе.

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