Девушка дня. Бывшая чемпионка UFC из Польши Джоанна Енджейчик

Еще до прихода в ММА Джоанна Енджейчик сделала себе успешную карьеру в тайском боксе, где становилась пять раз чемпионкой мира и четыре раза чемпионкой Европы.
На данный момент девушка из Польши - одна из самых опасных бойцов ММА. Она является бывшей чемпионкой UFC в минимальной весовой категории.
За свою карьеру в смешанных единоборствах она провела 20 поединков, в которых одержала 16 побед при четырех поражениях.
Последний раз она выступала в марте нынешнего года в рамках турнира UFC 248, где единогласным решением судей проиграла китаянке Вейли Жанг.
Следующий свой поединок Джоанна должна провести осенью.
источник: «Советский спорт»