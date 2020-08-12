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Девушка дня. Бывшая чемпионка UFC из Польши Джоанна Енджейчик
12 августа 10:14
автор: Сергей Ващенко

Девушка дня. Бывшая чемпионка UFC из Польши Джоанна Енджейчик

Сегодня героиней нашей рубрики станет экс-обладательница титула лучшей лиги мира.

Еще до прихода в ММА Джоанна Енджейчик сделала себе успешную карьеру в тайском боксе, где становилась пять раз чемпионкой мира и четыре раза чемпионкой Европы.

На данный момент девушка из Польши - одна из самых опасных бойцов ММА. Она является бывшей чемпионкой UFC в минимальной весовой категории.

За свою карьеру в смешанных единоборствах она провела 20 поединков, в которых одержала 16 побед при четырех поражениях.

Последний раз она выступала в марте нынешнего года в рамках турнира UFC 248, где единогласным решением судей проиграла китаянке Вейли Жанг.

Следующий свой поединок Джоанна должна провести осенью.

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Публикация от Joanna Jedrzejczyk (@joannajedrzejczyk)

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Публикация от Joanna Jedrzejczyk (@joannajedrzejczyk)

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Публикация от Joanna Jedrzejczyk (@joannajedrzejczyk)

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Публикация от Joanna Jedrzejczyk (@joannajedrzejczyk)

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Публикация от Joanna Jedrzejczyk (@joannajedrzejczyk)

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Публикация от Joanna Jedrzejczyk (@joannajedrzejczyk)

источник: «Советский спорт»
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