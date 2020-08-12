Девушка дня. Бывшая чемпионка UFC из Польши Джоанна Енджейчик

Еще до прихода в ММА Джоанна Енджейчик сделала себе успешную карьеру в тайском боксе, где становилась пять раз чемпионкой мира и четыре раза чемпионкой Европы.

На данный момент девушка из Польши - одна из самых опасных бойцов ММА. Она является бывшей чемпионкой UFC в минимальной весовой категории.

За свою карьеру в смешанных единоборствах она провела 20 поединков, в которых одержала 16 побед при четырех поражениях.

Последний раз она выступала в марте нынешнего года в рамках турнира UFC 248, где единогласным решением судей проиграла китаянке Вейли Жанг.

Следующий свой поединок Джоанна должна провести осенью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joanna Jedrzejczyk (@joannajedrzejczyk) 11 Авг 2020 в 8:51 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joanna Jedrzejczyk (@joannajedrzejczyk) 6 Авг 2020 в 9:46 PDT

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joanna Jedrzejczyk (@joannajedrzejczyk) 4 Июл 2020 в 9:13 PDT