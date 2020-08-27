Девушка дня. Эмили Уайтмир, которая дерется в UFC в эти выходные

29-летняя спортсменка из США Эмили Уайтмир выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Дебют в UFC состоялся 1 декабря 2017 года в рамках шоу The Ultimate Fighter. Несмотря на то, что Эмили проиграла Жиллиан Робертсон, она все равно подписала долгосрочный контракт.
На данный момент Уайтмир провела семь поединков, в которых одержала четыре победы при трех поражениях.
30 августа она выступит в рамках шоу UFC Fight Night 175, где встретится с бразильянкой Поляной Вианой.
источник: «Советский спорт»