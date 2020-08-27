Девушка дня. Эмили Уайтмир, которая дерется в UFC в эти выходные

29-летняя спортсменка из США Эмили Уайтмир выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Дебют в UFC состоялся 1 декабря 2017 года в рамках шоу The Ultimate Fighter. Несмотря на то, что Эмили проиграла Жиллиан Робертсон, она все равно подписала долгосрочный контракт.

На данный момент Уайтмир провела семь поединков, в которых одержала четыре победы при трех поражениях.

30 августа она выступит в рамках шоу UFC Fight Night 175, где встретится с бразильянкой Поляной Вианой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Whitmire (@emwhitmire115) 16 Авг 2020 в 4:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Whitmire (@emwhitmire115) 5 Июн 2020 в 10:32 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Whitmire (@emwhitmire115) 8 Июл 2020 в 1:38 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Whitmire (@emwhitmire115) 4 Апр 2020 в 2:15 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Whitmire (@emwhitmire115) 28 Окт 2019 в 9:39 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Whitmire (@emwhitmire115) 31 Авг 2019 в 3:02 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Whitmire (@emwhitmire115) 8 Фев 2020 в 1:47 PST