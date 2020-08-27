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Девушка дня. Эмили Уайтмир, которая дерется в UFC в эти выходные
27 августа 12:01
автор: Сергей Ващенко

Девушка дня. Эмили Уайтмир, которая дерется в UFC в эти выходные

Сегодня героиней нашей рубрики станет американка, выступающая в сильнейшей лиге мира.

29-летняя спортсменка из США Эмили Уайтмир выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Дебют в UFC состоялся 1 декабря 2017 года в рамках шоу The Ultimate Fighter. Несмотря на то, что Эмили проиграла Жиллиан Робертсон, она все равно подписала долгосрочный контракт.

На данный момент Уайтмир провела семь поединков, в которых одержала четыре победы при трех поражениях.

30 августа она выступит в рамках шоу UFC Fight Night 175, где встретится с бразильянкой Поляной Вианой.

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Публикация от Emily Whitmire (@emwhitmire115)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Emily Whitmire (@emwhitmire115)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Emily Whitmire (@emwhitmire115)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Emily Whitmire (@emwhitmire115)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Emily Whitmire (@emwhitmire115)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Emily Whitmire (@emwhitmire115)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Emily Whitmire (@emwhitmire115)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Emily Whitmire (@emwhitmire115)

источник: «Советский спорт»
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