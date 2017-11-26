Добавим, что бой против американца спортсмен из РФ должен был провести этим летом. Однако, встреча не состоялась из-за госпитализации Нурмагомедова после неудачной сгонки веса.

«Слушай ты, жирная задница! В последний раз, когда мы пытались подраться, ты придумал массу отговорок. Как ты будешь принимать бой? Сделай вес, покажи, на что ты способен, и заткнись», - написал Фергюсон в своем Twitter.

Напомним, 30 декабря на шоу UFC 219 в Лас-Вегасе Нурмагомедов проведет бой против бразильца Эдисона Барбозы.