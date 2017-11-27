Ранее российский боец смешанных единоборств написал следующее:

"Они говорят обо мне, когда я травмирован. Но я не слышу их, когда я здоров. Где они?".

they talk about me when im injured, but I don’t hear them when im healthy, Where are they? @ufc pic.twitter.com/tk8jyrwCD6 — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 24 ноября 2017 г.

Эту запись Фергюсон прокомментировал так:

"Слушай, ты, хрупкая и толстая задница. Когда мы собирались подраться, ты все испортил. Когда же ты примешь бой? Для начала сбрось вес, покажись на поединок и заткнись. И кто теперь никому не нужен?".

.Listen Ya Fragile Fatass, The Last Time We Tried To Fight That Hat Of Yours Collected Cobwebs. How 'Bout Ya Take A Number... Make Weight, Show Up & Shut Up. Who's Irrelevant Now? 🖕🏽😎 -Thee MF'n Champ 🇺🇸🏆🇲🇽 #SnapDownCityBitch SnapJitsu™#TeamTiramisu4L #Towel7 #JustSayNo https://t.co/WDrHDewtZT — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 26 ноября 2017 г.

Напомним, Тони и Хабиб должны были провести бой минувшим летом. Встреча не состоялась, поскольку спортсмен из РФ был госпитализирован после сгонки веса.