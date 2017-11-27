Ранее российский боец смешанных единоборств написал следующее:

"Они говорят обо мне, когда я травмирован. Но я не слышу их, когда я здоров. Где они?".

Эту запись Фергюсон прокомментировал так:

"Слушай, ты, хрупкая и толстая задница. Когда мы собирались подраться, ты все испортил. Когда же ты примешь бой? Для начала сбрось вес, покажись на поединок и заткнись. И кто теперь никому не нужен?".

Напомним, Тони и Хабиб должны были провести бой минувшим летом. Встреча не состоялась, поскольку спортсмен из РФ был госпитализирован после сгонки веса.

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